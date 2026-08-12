国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって開催される。
本記事では、『SUMMER SONIC 2026』の地上波テレビ・ネット配信・BS・CSの放送予定について紹介する。
SUMMER SONIC 2026の開催日時は？
『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。
東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、各日10:00開場、11:00開演となっている。
また、東京会場では8月15日(土)の夜に「MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER」も開催。22:30開場の深夜イベントで、20歳未満は入場できず、通常のサマソニとは別に専用チケットが必要となる。
『SUMMER SONIC 2026』の開催日時は以下の通り。
|日程
|会場
|開場
|開演
|2026年8月14日(金)
|東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
|9:00
|11:00
|2026年8月14日(金)
|大阪：万博記念公園
|10:00
|11:00
|2026年8月15日(土)
|東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
|9:00
|11:00
|2026年8月15日(土)
|大阪：万博記念公園
|10:00
|11:00
|2026年8月15日(土)
|東京：幕張メッセ(MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER)
|22:30
|－
|2026年8月16日(日)
|東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
|9:00
|11:00
|2026年8月16日(日)
|大阪：万博記念公園
|10:00
|11:00
SUMMER SONIC 2026はどこで見られる？地上波テレビ放送・BS・CS中継は？
『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』開催当日の2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)は、WOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。
当日に地上波テレビやBS、CSで生中継される予定はなく、リアルタイムで視聴できるのはWOWOWオンデマンドのみとなる。配信対象は東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージで、幕張から各日のライブが届けられる。
一方、開催後の2026年9月と10月には、WOWOWのBS放送およびアーカイブ配信が予定されている。そのため、当日に視聴できなかった場合は、後日放送される番組をテレビで楽しむことも可能だ。
なお、後日のBS放送を録画する場合は、WOWOWの視聴環境やB-CAS/ACAS番号の登録状況などもあわせて確認しておきたい。
|視聴方法
|当日の生中継
|内容
|WOWOWオンデマンド
|〇
|東京会場のMARINE／MOUNTAIN／SONIC／PACIFICを独占ライブ配信
|地上波テレビ
|×
|当日の生中継予定なし
|BS
|×
|当日の生中継はなし。2026年9月・10月にWOWOWで後日放送予定
|CS
|×
|当日の生中継予定なし
WOWOWオンデマンドの登録方法は？
WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。
放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。