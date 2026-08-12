国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたって開催される。

本記事では、『SUMMER SONIC 2026』の地上波テレビ・ネット配信・BS・CSの放送予定について紹介する。

SUMMER SONIC 2026の開催日時は？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。

東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、各日10:00開場、11:00開演となっている。

また、東京会場では8月15日(土)の夜に「MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER」も開催。22:30開場の深夜イベントで、20歳未満は入場できず、通常のサマソニとは別に専用チケットが必要となる。

『SUMMER SONIC 2026』の開催日時は以下の通り。

日程 会場 開場 開演 2026年8月14日(金) 東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 9:00 11:00 2026年8月14日(金) 大阪：万博記念公園 10:00 11:00 2026年8月15日(土) 東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 9:00 11:00 2026年8月15日(土) 大阪：万博記念公園 10:00 11:00 2026年8月15日(土) 東京：幕張メッセ(MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER) 22:30 － 2026年8月16日(日) 東京：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 9:00 11:00 2026年8月16日(日) 大阪：万博記念公園 10:00 11:00

SUMMER SONIC 2026はどこで見られる？地上波テレビ放送・BS・CS中継は？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』開催当日の2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)は、WOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。

当日に地上波テレビやBS、CSで生中継される予定はなく、リアルタイムで視聴できるのはWOWOWオンデマンドのみとなる。配信対象は東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージで、幕張から各日のライブが届けられる。

一方、開催後の2026年9月と10月には、WOWOWのBS放送およびアーカイブ配信が予定されている。そのため、当日に視聴できなかった場合は、後日放送される番組をテレビで楽しむことも可能だ。

なお、後日のBS放送を録画する場合は、WOWOWの視聴環境やB-CAS/ACAS番号の登録状況などもあわせて確認しておきたい。

視聴方法 当日の生中継 内容 WOWOWオンデマンド 〇 東京会場のMARINE／MOUNTAIN／SONIC／PACIFICを独占ライブ配信 地上波テレビ × 当日の生中継予定なし BS × 当日の生中継はなし。2026年9月・10月にWOWOWで後日放送予定 CS × 当日の生中継予定なし

WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。