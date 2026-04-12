シェイドラエフvs久保優太はどこで見られる？視聴方法・配信サービスまとめ

RIZINフェザー級タイトルマッチとして行われるシェイドラエフvs久保優太は、大会のメインイベントとして高い関心を集める一戦だ。

本記事では、シェイドラエフvs久保優太の視聴方法を紹介する。

シェイドラエフvs久保優太はどこ見られる？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフと久保優太が対戦する「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波での放送は行われず、PPV形式による有料配信での視聴が中心となる。

視聴手段は複数用意されており、『ABEMA』や『U-NEXT』のほか、『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』などの配信サービスでライブ視聴が可能となる。テレビで観戦したい場合は『スカパー！』のPPV放送を利用する形となる。

チケット価格は前売5,500円、当日6,000円が基本設定。各サービスではキャンペーンや特典が用意されており、ABEMAのキャッシュバックやU-NEXTのポイント還元を活用することで、実質的な視聴コストを抑えることができる。

なお、スカパー！は基本料が別途必要となるため、料金体系には注意が必要。視聴環境や特典内容を比較しながら、自身に合った視聴方法を選びたい。

サービス名 配信形態 料金(税込) 特徴 ABEMA PPV配信 5,500円(前売)／6,000円(当日) キャッシュバックキャンペーンあり U-NEXT PPV配信 5,500円(前売)／6,000円(当日) ポイント付与特典あり スカパー！ PPV放送 6,000円＋基本料 テレビ視聴・録画対応 RIZIN 100 CLUB PPV配信 4,700円(会員価格) 会員限定割引あり RIZIN LIVE PPV配信 5,500円(前売)／6,000円(当日) 公式配信サービス

RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAの対戦カードは？

2026年4月12日(日)に開催される「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、本戦12試合とオープニングファイト4試合の計16カードで構成される大型大会となる。フェザー級タイトルマッチを頂点に、注目カードが並ぶ充実のラインナップだ。

メインイベントでは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフが王者として久保優太の挑戦を受ける。セミファイナルではバンタム級王座戦も組まれており、タイトルマッチが2試合並ぶ豪華な構成となっている。

そのほかにも、パトリッキー・ピットブルやジェームズ・ギャラガーら海外勢が参戦し、日本人選手との対戦が多数実現。MMAに加えてキックボクシングルールの試合も組まれ、バラエティに富んだ大会となる。

試合順 対戦カード ルール 第12試合 シェイドゥラエフ vs 久保優太 MMA 5分3R(66.0kg) 第11試合 ダニー・サバテロ vs 後藤丈治 MMA 5分3R(61.0kg) 第10試合 堀江圭功 vs パトリッキー・ピットブル MMA 5分3R(71.0kg) 第9試合 萩原京平 vs アバイジャ・カレオ・メヘウラ MMA 5分3R(66.0kg) 第8試合 福田龍彌 vs アジズベク・テミロフ MMA 5分3R(61.0kg) 第7試合 朝久泰央 vs シンパヤック・ハマジム キック 3分3R(66.0kg) 第6試合 神龍誠 vs エンカジムーロ・ズールー MMA 5分3R(57.0kg) 第5試合 浜崎朱加 vs ナターシャ・クジュティナ MMA 5分3R(49.0kg) 第4試合 摩嶋一整 vs ジェームズ・ギャラガー MMA 5分3R(66.0kg) 第3試合 ヌルハン・ズマガジー vs 天弥 MMA 5分3R(71.0kg) 第2試合 本田良介 vs 火の鳥 MMA 5分3R(57.0kg) 第1試合 井上聖矢 vs 宮川日向 MMA 5分3R(61.0kg) OP第4試合 八尋大輝 vs 岡本舜 MMA 5分2R(57.0kg) OP第3試合 山﨑鼓大 vs 有松朋晃 MMA 5分2R(61.0kg) OP第2試合 大木良太 vs 荒井銀二 MMA 5分2R(71.0kg) OP第1試合 今村流星 vs YU-KI キック 3分3R(57.0kg)

シェイドラエフvs久保優太のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

本大会は『U-NEXT』または『ABEMA』のキャンペーンを活用することで、通常よりもお得に視聴できる。

U-NEXTでは31日間無料トライアル登録により、PPV購入に使える600円分のポイントが付与される。このポイントを活用することで、実質的な負担を抑えて視聴が可能となる。

『U-NEXT』では、月額プランの無料トライアル登録で付与されるポイントをPPVチケットに利用できるため、初めて利用する場合は特にメリットが大きい。

【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで1,100円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)

②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続

③対象期間内にPPVチケットを購入

④満18歳以上

⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください