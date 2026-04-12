シェイドラエフvs久保優太はどこで見られる？視聴方法・配信サービスまとめ

RIZINフェザー級タイトルマッチとして行われるシェイドラエフvs久保優太は、大会のメインイベントとして高い関心を集める一戦だ。
本記事では、シェイドラエフvs久保優太の視聴方法を紹介する。
シェイドラエフvs久保優太はどこ見られる？
ラジャブアリ・シェイドゥラエフと久保優太が対戦する「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、地上波での放送は行われず、PPV形式による有料配信での視聴が中心となる。
視聴手段は複数用意されており、『ABEMA』や『U-NEXT』のほか、『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』などの配信サービスでライブ視聴が可能となる。テレビで観戦したい場合は『スカパー！』のPPV放送を利用する形となる。
チケット価格は前売5,500円、当日6,000円が基本設定。各サービスではキャンペーンや特典が用意されており、ABEMAのキャッシュバックやU-NEXTのポイント還元を活用することで、実質的な視聴コストを抑えることができる。
なお、スカパー！は基本料が別途必要となるため、料金体系には注意が必要。視聴環境や特典内容を比較しながら、自身に合った視聴方法を選びたい。
|サービス名
|配信形態
|料金(税込)
|特徴
|ABEMA
|PPV配信
|5,500円(前売)／6,000円(当日)
|キャッシュバックキャンペーンあり
|U-NEXT
|PPV配信
|5,500円(前売)／6,000円(当日)
|ポイント付与特典あり
|スカパー！
|PPV放送
|6,000円＋基本料
|テレビ視聴・録画対応
|RIZIN 100 CLUB
|PPV配信
|4,700円(会員価格)
|会員限定割引あり
|RIZIN LIVE
|PPV配信
|5,500円(前売)／6,000円(当日)
|公式配信サービス
RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKAの対戦カードは？
2026年4月12日(日)に開催される「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、本戦12試合とオープニングファイト4試合の計16カードで構成される大型大会となる。フェザー級タイトルマッチを頂点に、注目カードが並ぶ充実のラインナップだ。
メインイベントでは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフが王者として久保優太の挑戦を受ける。セミファイナルではバンタム級王座戦も組まれており、タイトルマッチが2試合並ぶ豪華な構成となっている。
そのほかにも、パトリッキー・ピットブルやジェームズ・ギャラガーら海外勢が参戦し、日本人選手との対戦が多数実現。MMAに加えてキックボクシングルールの試合も組まれ、バラエティに富んだ大会となる。
|試合順
|対戦カード
|ルール
|第12試合
|シェイドゥラエフ vs 久保優太
|MMA 5分3R(66.0kg)
|第11試合
|ダニー・サバテロ vs 後藤丈治
|MMA 5分3R(61.0kg)
|第10試合
|堀江圭功 vs パトリッキー・ピットブル
|MMA 5分3R(71.0kg)
|第9試合
|萩原京平 vs アバイジャ・カレオ・メヘウラ
|MMA 5分3R(66.0kg)
|第8試合
|福田龍彌 vs アジズベク・テミロフ
|MMA 5分3R(61.0kg)
|第7試合
|朝久泰央 vs シンパヤック・ハマジム
|キック 3分3R(66.0kg)
|第6試合
|神龍誠 vs エンカジムーロ・ズールー
|MMA 5分3R(57.0kg)
|第5試合
|浜崎朱加 vs ナターシャ・クジュティナ
|MMA 5分3R(49.0kg)
|第4試合
|摩嶋一整 vs ジェームズ・ギャラガー
|MMA 5分3R(66.0kg)
|第3試合
|ヌルハン・ズマガジー vs 天弥
|MMA 5分3R(71.0kg)
|第2試合
|本田良介 vs 火の鳥
|MMA 5分3R(57.0kg)
|第1試合
|井上聖矢 vs 宮川日向
|MMA 5分3R(61.0kg)
|OP第4試合
|八尋大輝 vs 岡本舜
|MMA 5分2R(57.0kg)
|OP第3試合
|山﨑鼓大 vs 有松朋晃
|MMA 5分2R(61.0kg)
|OP第2試合
|大木良太 vs 荒井銀二
|MMA 5分2R(71.0kg)
|OP第1試合
|今村流星 vs YU-KI
|キック 3分3R(57.0kg)
シェイドラエフvs久保優太のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！
本大会は『U-NEXT』または『ABEMA』のキャンペーンを活用することで、通常よりもお得に視聴できる。
U-NEXTでは31日間無料トライアル登録により、PPV購入に使える600円分のポイントが付与される。このポイントを活用することで、実質的な負担を抑えて視聴が可能となる。
『U-NEXT』では、月額プランの無料トライアル登録で付与されるポイントをPPVチケットに利用できるため、初めて利用する場合は特にメリットが大きい。
【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！
ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで1,100円キャッシュバックキャンペーンが適用される。
まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。
キャッシュバック適用条件は以下の通り。
①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
③対象期間内にPPVチケットを購入
④満18歳以上
⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください