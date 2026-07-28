プロ野球オールスターゲームはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信・無料視聴方法まとめ

プロ野球の祭典「マイナビオールスターゲーム2026」が、2026年7月28日(火)・29日(水)の2日間にわたって開催される。

本記事では、プロ野球オールスターゲーム2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球オールスターゲームの試合日程は？

「マイナビオールスターゲーム2026」は、2026年7月28日(火)と7月29日(水)の2日間にわたって開催される。第1戦は東京ドーム、第2戦は富山市民球場アルペンスタジアムで行われ、いずれも18:30試合開始予定となっている。

試合当日は、第1戦・第2戦ともに15:30開門予定。試合前のアトラクションとして、17:30からホームランダービーも実施される予定だ。現地観戦を予定している場合は、開門時間やイベント開始時間もあわせて押さえておきたい。

なお、第2戦が雨天などで中止となった場合は、翌日の7月30日(木)に富山市民球場アルペンスタジアムで順延開催される。予備日も試合開始は18:30を予定している。

第1戦：2026年7月28日(火)18:30試合開始／東京ドーム

第1戦の開門予定：15:30

第1戦のホームランダービー：17:30開始予定

第2戦：2026年7月29日(水)18:30試合開始／富山市民球場アルペンスタジアム

第2戦の開門予定：15:30

第2戦のホームランダービー：17:30開始予定

予備日：2026年7月30日(木)18:30試合開始予定／富山市民球場アルペンスタジアム

プロ野球オールスターゲーム2026はどこで見られる？

「マイナビオールスターゲーム2026」は、2026年7月28日(火)に第1戦、7月29日(水)に第2戦が開催される予定だ。両日とも試合開始は18:30で、17:30からは試合前イベントとしてホームランダービーも実施される。

テレビ放送は、地上波のテレビ朝日系列、BS朝日、CSテレ朝チャンネル2で予定されている。テレビ朝日系列では試合本編を18:30から21:00まで放送し、BS朝日ではホームランダービーと地上波終了後のリレー中継を実施する予定だ。

ネット配信では、『ABEMA』が17:30から試合終了まで完全無料でライブ配信予定。ホームランダービーから本戦終了まで通して視聴したい場合は、CSテレ朝チャンネル2またはABEMAが選択肢となる。

視聴方法 対象日 放送・配信時間 ABEA 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水) 両日とも17:30～試合終了まで テレビ朝日系列

※一部地域を除く 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水) 両日とも18:30～21:00 BS朝日 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水) 両日とも17:30～18:30 BS朝日 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水) 両日とも21:00～ CSテレ朝チャンネル2 第1戦：7月28日(火)

第2戦：7月29日(水) 両日とも17:30～試合終了まで テレビ朝日系列／BS朝日／CSテレ朝チャンネル2／ABEMA 7月30日(木)

※第2戦が雨天等で中止の場合 第1戦・第2戦と同様の時間帯で実施予定

第2戦が雨天などで中止となった場合は、2026年7月30日(木)に順延される予定。放送・配信内容は変更となる可能性があるため、視聴前には各局や配信サービスの最新情報も確認しておきたい。

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

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