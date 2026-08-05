2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、複数の中継局を通じて視聴することができる。

本記事では、Jリーグの中継局一覧を紹介する。

Jリーグ2026-27のスケジュールは？

2026-27シーズンのJリーグは、J1が2026年8月7日(金)に開幕。その後、2026年内に第20節までが行われてウィンターブレークへと突入、2027年2月13日(土)に再開後、6月6日(日)に最終節(第38節)が実施予定だ。

J2・J3は2026年8月8日(土)に開幕後、第22節までを2026年内に消化。ウィンターブレークから2027年2月20日(土)に再開し、5月23日(日)に最終節(第38節)が行われる予定となっている。

スケジュール J1 J2 J3 2026-27シーズン開幕 2026年8月7日(金) 2026年8月8日(土) 2026年8月8日(土) ウィンターブレーク開始

リーグ中断 2026年内最終戦

[第20節終了後] 2026年12月13日(日)

[第22節終了後] 2026年12月13日(日)

[第22節終了後] ウィンターブレーク終了

リーグ再開 2027年2月13日(土) 2027年2月20日(土) 2027年2月20日(土) 2026-27シーズン最終節 2027年6月6日(日)

[第38節] 2027年5月23日(日)

[第38節] 2027年5月23日(日)

[第38節]

Jリーグ2026-27はどこで見られる？

Jリーグ2026-27は、ネット『DAZN』がJ1・J2・J3の全試合をライブ＆見逃し配信。その他に全試合が視聴できる中継局は存在しない。

とはいえ、一部の注目試合はNHKやローカル局などのテレビ放送も実施見込み。ただし、テレビ放送の対象となる試合は番組表やJリーグ公式サイトなどで確認する必要がある。なお、2025シーズンの明治安田J3リーグを全試合中継していた『Lemino』は、2026-27シーズンの中継予定を伝えていない。

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 〇

全試合ライブ＆見逃し配信 地上波放送各局 テレビ △

一部の注目試合のみ 衛星放送各局 テレビ △

一部の注目試合のみ Lemino ネット × Amazonプライムビデオ ネット × ABEMA ネット 〇

ABEMA de DAZN経由で配信

Jリーグ2026-27はDAZNで全試合配信！おすすめ加入方法は？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ1・J2・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。

総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。

さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。

今なら開幕特典あり！登録方法は？

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「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。

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