ACL2決勝2026はどこで見れる？ガンバ大阪vsアル・ナスルのテレビ放送・ネット配信予定まとめ

「AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26」は、いよいよ決勝戦を迎える。日本勢として勝ち上がったガンバ大阪が、サウジアラビアの強豪アル・ナスルFCとアジア王者を懸けて激突する。

本記事では、ACL2決勝の中継予定について紹介する。

ACL2決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

「AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26」決勝「アル・ナスルFCvsガンバ大阪」は、『DAZN』が日本国内で独占ライブ配信を行う。

日本勢として初のACL2王者を目指すガンバ大阪は、サウジアラビア・リヤドで開催されるアウェー決戦に挑戦。試合は日本時間2026年5月17日(日)2:45キックオフ予定となっており、『DAZN』では2:15から配信開始予定だ。

なお、地上波、BS、CSでのテレビ中継予定はなく、U-NEXTやABEMAなど他の動画配信サービスでも配信は実施されない見込み。ACL2決勝をリアルタイムで視聴できるのはDAZNのみとなっている。

また、大阪では「109シネマズ大阪エキスポシティ」にてライブビューイング形式のパブリックビューイングも開催予定。歴史的な決勝戦を大画面で楽しめる。

サービス 配信・放送 内容 DAZN ○ 独占ライブ配信 U-NEXT × 配信予定なし ABEMA × 配信予定なし SPOTV NOW × 配信予定なし 地上波 × 放送予定なし BS放送 × 放送予定なし CS放送 × 放送予定なし パブリックビューイング ○ 109シネマズ大阪エキスポシティで実施

ACL2決勝の日程・組み合わせは？

「AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26」は、いよいよ決勝戦を迎える。東地区を勝ち抜いたガンバ大阪と、西地区代表のアル・ナスルFCによる注目カードが実現した。

決勝はサウジアラビア・リヤドにあるキングサウード・ユニバーシティ・スタジアム(アルアウワル・パーク)で開催。アル・ナスルのホームスタジアムでの一発勝負となり、ガンバ大阪にとっては完全アウェーでの戦いとなる。

アル・ナスルには、クリスティアーノ・ロナウドをはじめ、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックス、キングスレイ・コマン、マルセロ・ブロゾヴィッチなど世界屈指のスター選手が在籍。ガンバ大阪は、日本勢初となるACL2制覇とクラブ史上10個目の主要タイトル獲得を目指す。

なお、決勝のキックオフ時間は変更され、日本時間2026年5月17日(日)2:45開始予定となっている。

大会 AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2) 2025-26 決勝 対戦カード アル・ナスルFCvsガンバ大阪 日本時間 2026年5月17日(日)2:45キックオフ 現地時間 2026年5月16日(土)20:45キックオフ 試合会場 キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム

(アルアウワル・パーク／サウジアラビア・リヤド) 開催方式 一発勝負

ACL2 決勝のおすすめ視聴方法

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