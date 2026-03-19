BTSカムバックライブ2026はどこで見れる？Netflix・Amazon・ABEMAは？

BTSの2026年カムバックを控え、配信プラットフォームや視聴方法に関する関心が高まっている。

本記事では、BTSのライブの視聴方法について紹介する。

BTSライブ2026の開催日程と開演時間は？

2026年に予定されているBTSのライブの中でも、最大の注目はソウルで実施されるカムバック公演だ。ニューアルバム『ARIRANG』のリリースに合わせた特別ステージとなり、完全体として再集結した7人のパフォーマンスが披露される。

『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は、2026年3月21日(土)20:00(日本時間)にスタート予定。開催地は韓国・ソウルの光化門広場で、世界的な関心を集めるビッグイベントとして位置付けられている。

新曲の初披露に加え、過去のヒット曲も織り交ぜた構成になるとみられており、BTSの新章の幕開けを告げる象徴的なライブとなる見通しだ。

公演名：BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG

開催日：2026年3月21日(土)

開演時間：20:00(日本時間)

会場：光化門広場(ソウル)

内容：カムバックライブ

BTSライブ2026はどこで見られる？Netflix・Amazon・ABEMAは？

2026年3月21日(土)20:00から開催される『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は、Netflixによる世界独占生中継が決定しており、他の配信サービスでは視聴できない。

Amazon Prime VideoやABEMAなど、他の主要動画配信サービスでの配信予定は現時点で発表されておらず、ライブ映像を視聴する手段はNetflixに限定される見込みだ。視聴を予定している場合は、事前にNetflixの利用環境を整えておく必要がある。

配信サービス 配信有無 Netflix 〇 Amazon Prime Video × ABEMA ×

Netflix(ネットフリックス)のお得な視聴方法は？

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LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

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※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。