北方謙三原作『水滸伝』が映像化され、注目が集まっている。壮大な群像劇で知られる名作は、どこで視聴できるのか。テレビ放送はあるのか。見逃し配信に対応しているのか。

本記事では、『北方謙三 水滸伝』の放送・見逃し配信予定について紹介する。

北方謙三 水滸伝とは？

北方謙三 水滸伝とは、作家・北方謙三が中国古典『水滸伝』を独自の視点で再構築した大河歴史小説、そしてそれを原作とする実写ドラマ作品を指す。累計発行部数は1,160万部を超え、日本エンタメ史に残る一大シリーズとして確固たる地位を築いてきた。

最大の特徴は、原典に描かれる妖術などの超自然的要素を排し、徹底したリアリズムで物語を描いている点にある。ハードボイルドな筆致で再構築された“北方版”は、単なる翻案ではなく、現代的価値観を内包した新たな英雄譚として再定義された作品だ。

シリーズは本編『水滸伝』全19巻に加え、続編『楊令伝』全15巻、完結編『岳飛伝』全17巻を合わせた「大水滸シリーズ」全51巻で構成。物語の舞台は12世紀末、腐敗が極まった北宋時代。理不尽な国家権力に抗う108人の漢たちが天然の要塞・梁山泊に集い、それぞれの“志”を胸に叛逆の戦いへと身を投じる。

物語を貫くキーワードが「替天行道」。主人公・宋江が記したこの言葉は、「天に代わって正義を行う」という信念を象徴する旗印だ。ただし登場人物たちは清廉潔白な英雄ではない。罪を背負い、社会からはじき出されたアウトローたちが、それでもなお己の信念を貫こうとする。その生き様こそが、北方謙三 水滸伝最大の魅力と言える。

北方謙三 水滸伝の放送・見逃し配信予定

連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」(2026年版)は、WOWOWとLeminoの共同制作作品として展開されている。放送・配信開始は2026年2月15日(日)22:00。全7話構成で、毎週日曜22:00に最新話が更新される。

テレビでの視聴はWOWOWプライム(BS放送)が中心。毎週日曜22:00から放送され、録画にも対応する。リアルタイムで追えない場合でも視聴機会は確保されている。

配信はWOWOWオンデマンドで見放題配信が行われるほか、Lemino(Leminoプレミアム)でも毎週日曜22:00から独占配信。スマートフォン・タブレット・PCなどマルチデバイスで視聴できる。

なお、TVer、Netflix、U-NEXT、Disney+での配信予定は現時点では発表されていない。U-NEXTなどで配信中の「水滸伝」は2011年制作の中国ドラマ版であり、本作とは別作品となる点に注意が必要だ。

項目 内容 作品名 北方謙三 水滸伝(2026年版) 放送開始日 2026年2月15日(日)22:00 話数 全7話 テレビ放送 WOWOWプライム(毎週日曜22:00) 見逃し配信 WOWOWオンデマンド(見放題) 配信サービス Lemino(毎週日曜22:00独占配信) 配信なし TVer／Netflix／U-NEXT／Disney+

北方謙三 水滸伝のおすすめ視聴方法

WOWOWで視聴する

テレビの大画面でじっくり楽しみたい場合は、WOWOWでの視聴が有力な選択肢となる。WOWOWプライムでは毎週日曜22:00から放送され、録画にも対応。リアルタイム視聴が難しい場合でも、自宅のレコーダーで保存して後から視聴できる点は大きなメリットだ。

さらに、WOWOW加入者はWOWOWオンデマンドも利用可能。放送と同時に見放題配信が行われるため、スマートフォンやタブレット、PCでも視聴できる。テレビと配信の両方をカバーできるハイブリッド型の視聴環境を求める層に適している。

Leminoで視聴する

スマートデバイス中心で視聴したい場合は、Lemino(Leminoプレミアム)が選択肢となる。本作は毎週日曜22:00から独占配信され、インターネット環境があれば場所を選ばず視聴可能だ。

通勤・通学中や外出先での視聴を重視するなら、配信特化型のLeminoは使い勝手が良い。倍速再生やマイリスト機能など、配信サービスならではの操作性も魅力。テレビ放送にこだわらず、柔軟な視聴スタイルを求める場合にフィットする。

本記事の情報は、2026年2月時点のものです。最新の情報は、公式サイトをご確認ください。