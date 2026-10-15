カンファレンスリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに続く欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）。日本時間10月16日(金)に2026-27シーズンのECLが開幕する。

本記事では、2026-27シーズンECL開幕戦の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンの開幕戦はいつ？

2026-27シーズンのECLは、現地時間2026年10月15日(木)、日本時間10月16日(金)に開幕する。UEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグ同様に36クラブが参戦し、毎節18試合が予定されている。

各クラブの初戦となるリーグフェーズ第1節は、中央ヨーロッパ時間（CET）10月15日(木)午後6時45分（日本時間10月16日(金)午前1時45分）に9試合、中央ヨーロッパ時間同日午後9時（日本時間10月16日午前4時）に残りの9試合がキックオフを迎える予定だ。

UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンの開幕戦試合日程

試合日時 対戦カード 放送・配信 10月16日(金)

1:45 ヘント vs オーフス - 10月16日(金)

1:45 パナシナイコス vs ボラツ - 10月16日(金)

1:45 ルガーノ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月16日(金)

1:45 KuPSクオピオ vs トラブゾンスポル - 10月16日(金)

1:45 ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ vs ヘタフェ - 10月16日(金)

1:45 リガFC vs カイラト・アルマトイ - 10月16日(金)

1:45 ハイドゥク・スプリト vs アヤックス - 10月16日(金)

1:45 CSKAソフィア vs モナコ WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月16日(金)

1:45 ミェルビー vs インテル・エスカルデス - 10月16日(金)

1:45 エグナティア vs ミッティラン - 10月16日(金)

4:00 アタランタ vs パフォス - 10月16日(金)

4:00 フライブルク vs ヤブロネツ WOWOWプライム

WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月16日(金)

4:00 コペンハーゲン vs ブラガ WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月16日(金)

4:00 ブライトン vs カウノ・ジャルギリス WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月16日(金)

4:00 トゥウェンテ vs トゥーン - 10月16日(金)

4:00 シント＝トロイデン vs イベリア・トビリシ WOWOWオンデマンド

Leminoプレミアム 10月16日(金)

4:00 ブラン vs リンカーン・レッド・インプス - 10月16日(金)

4:00 ハーツ vs ノアシェラン -

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンはどこで見られる？

チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに次ぐUEFA第3の大会、UEFAカンファレンスリーグは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。また、『Leminoプレミアム』でも注目試合をライブ＆アーカイブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額)

31日間無料トライアルあり ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

※一部試合はディレイ配信

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。