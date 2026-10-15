カンファレンスリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに続く欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）。日本時間10月16日(金)に2026-27シーズンのECLが開幕する。
本記事では、2026-27シーズンECL開幕戦の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンの開幕戦はいつ？
2026-27シーズンのECLは、現地時間2026年10月15日(木)、日本時間10月16日(金)に開幕する。UEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグ同様に36クラブが参戦し、毎節18試合が予定されている。
各クラブの初戦となるリーグフェーズ第1節は、中央ヨーロッパ時間（CET）10月15日(木)午後6時45分（日本時間10月16日(金)午前1時45分）に9試合、中央ヨーロッパ時間同日午後9時（日本時間10月16日午前4時）に残りの9試合がキックオフを迎える予定だ。
UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンの開幕戦試合日程
試合日時
対戦カード
放送・配信
10月16日(金)
ヘント vs オーフス
-
10月16日(金)
パナシナイコス vs ボラツ
-
10月16日(金)
ルガーノ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ
10月16日(金)
KuPSクオピオ vs トラブゾンスポル
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10月16日(金)
ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ vs ヘタフェ
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10月16日(金)
リガFC vs カイラト・アルマトイ
-
10月16日(金)
ハイドゥク・スプリト vs アヤックス
-
10月16日(金)
CSKAソフィア vs モナコ
10月16日(金)
ミェルビー vs インテル・エスカルデス
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10月16日(金)
エグナティア vs ミッティラン
-
10月16日(金)
アタランタ vs パフォス
-
10月16日(金)
フライブルク vs ヤブロネツ
10月16日(金)
コペンハーゲン vs ブラガ
10月16日(金)
ブライトン vs カウノ・ジャルギリス
10月16日(金)
トゥウェンテ vs トゥーン
-
10月16日(金)
シント＝トロイデン vs イベリア・トビリシ
10月16日(金)
ブラン vs リンカーン・レッド・インプス
-
10月16日(金)
ハーツ vs ノアシェラン
-
※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンはどこで見られる？
チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに次ぐUEFA第3の大会、UEFAカンファレンスリーグは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。また、『Leminoプレミアム』でも注目試合をライブ＆アーカイブ配信する。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
1,540円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数