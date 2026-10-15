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conference league ballGetty Images
Yuta Tokuma

カンファレンスリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

UEFAカンファレンスリーグ
ハイドゥク・スプリト 対 アヤックス
ヘント 対 オーフス
CSKAソフィア 対 モナコ
ミェルビー 対 インテル・ダスカルダス
エグナティア 対 ミッティラン
クオピオン・パロセウラ 対 トラブゾンスポル
ルガーノ 対 ツルヴェナ・ズヴェズダ
ウニヴェルシタテア・クラヨヴァ 対 ヘタフェ
パナシナイコス 対 ボラツ・バニャ・ルカ
リガ 対 カイラト・アルマトイ
コペンハーゲン 対 ブラガ
ブラン 対 リンカーン・レッド・インプス
アタランタ 対 パフォス
フライブルク 対 ヤブロネツ
トゥウェンテ 対 トゥーン
ブライトン 対 カウノ・ジャルギリス
ハーツ 対 ノアシェラン
シント＝トロイデン 対 イベリア・トビリシ
シャムロックローバーズ
クオピオン・パロセウラ
AEKラルナカ
リンカーン・レッド・インプス
ブライトン
アタランタ
ヘタフェ
フライブルク
モナコ
フラデツ・クラーロヴェ
PAOK
ベリックレンジャーズ
ハーツ
Gornik Zabrze
マッカビ・テルアビブ
パフォス
ハイドゥク・スプリト
アヤックス
ヘント
オーフス
CSKAソフィア
ミェルビー
インテル・ダスカルダス
トラブゾンスポル
エグナティア
ミッティラン
ウニヴェルシタテア・クラヨヴァ
ルガーノ
ツルヴェナ・ズヴェズダ
パナシナイコス
ボラツ・バニャ・ルカ
リガ
カイラト・アルマトイ
コペンハーゲン
ブラガ
ブラン
ヤブロネツ
トゥウェンテ
トゥーン
カウノ・ジャルギリス
ノアシェラン
シント＝トロイデン
イベリア・トビリシ

【UEFAカンファレンスリーグ】UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンの開幕はいつ？リーグフェーズ初戦の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定を紹介する。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに続く欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）。日本時間10月16日(金)に2026-27シーズンのECLが開幕する。

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本記事では、2026-27シーズンECL開幕戦の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンの開幕戦はいつ？

2026-27シーズンのECLは、現地時間2026年10月15日(木)、日本時間10月16日(金)に開幕する。UEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグ同様に36クラブが参戦し、毎節18試合が予定されている。

各クラブの初戦となるリーグフェーズ第1節は、中央ヨーロッパ時間（CET）10月15日(木)午後6時45分（日本時間10月16日(金)午前1時45分）に9試合、中央ヨーロッパ時間同日午後9時（日本時間10月16日午前4時）に残りの9試合がキックオフを迎える予定だ。

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UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンの開幕戦試合日程

試合日時

対戦カード

放送・配信

10月16日(金)
1:45

ヘント vs オーフス

-

10月16日(金)
1:45

パナシナイコス vs ボラツ

-

10月16日(金)
1:45

ルガーノ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ

WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

10月16日(金)
1:45

KuPSクオピオ vs トラブゾンスポル

-

10月16日(金)
1:45

ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ vs ヘタフェ

-

10月16日(金)
1:45

リガFC vs カイラト・アルマトイ

-

10月16日(金)
1:45

ハイドゥク・スプリト vs アヤックス

-

10月16日(金)
1:45

CSKAソフィア vs モナコ

WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

10月16日(金)
1:45

ミェルビー vs インテル・エスカルデス

-

10月16日(金)
1:45

エグナティア vs ミッティラン

-

10月16日(金)
4:00

アタランタ vs パフォス

-

10月16日(金)
4:00

フライブルク vs ヤブロネツ

WOWOWプライム
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

10月16日(金)
4:00

コペンハーゲン vs ブラガ

WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

10月16日(金)
4:00

ブライトン vs カウノ・ジャルギリス

WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

10月16日(金)
4:00

トゥウェンテ vs トゥーン

-

10月16日(金)
4:00

シント＝トロイデン vs イベリア・トビリシ

WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム

10月16日(金)
4:00

ブラン vs リンカーン・レッド・インプス

-

10月16日(金)
4:00

ハーツ vs ノアシェラン

-

※対戦カード・試合日程は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトよりご確認ください。

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UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2026-27シーズンはどこで見られる？

チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに次ぐUEFA第3の大会、UEFAカンファレンスリーグは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。また、『Leminoプレミアム』でも注目試合をライブ＆アーカイブ配信する。

サービス

料金(税込)

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

12,100円

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

2,530円(月額)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

※一部試合はディレイ配信

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

wowow cl 26-27(C)WOWOW

WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金


販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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