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マッカビ・テルアビブ

マッカビ・テルアビブ 概要

詳細
August 2026
Europa League Qualification
CSKA ソフィア badge
CSKA ソフィア
CSS
1
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マッカビ・テルアビブ
MTA
3
終了
合計 4 - 3
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
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ルガーノ
LUG
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ヨーロッパカンファレンス・リーグ
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順位

Premier League crestPremier League

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
12Luzern II crestLuzern II31026603
13Paradiso crestParadiso31024403
14Lugano II crestLugano II3102610-43
15FC Zuerich II crestFC Zuerich II201123-11
16Basel II crestBasel II200225-30
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