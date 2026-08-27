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ルヴァンカップはAmazon Prime Video「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴
Yuta Tokuma

ルヴァンカップ2026-27はいつ開幕？

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【Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ】2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの開幕日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介。

今季もルヴァン杯配信！
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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、明治安田Jリーグのシーズン移行に伴い、開催期間が大幅に変更。Jリーグに所属する全60クラブが出場し、日本のサッカークラブの頂点を目指す2026-27シーズンの同大会はいつ開幕するのだろうか。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事では、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの開幕日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

2026-27シーズンのルヴァンカップ開幕はいつ？

Jリーグカップは、新たに「Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に大会名が変更されて今季も開催される。明治安田Jリーグのシーズン移行に伴い、2026-27シーズンの今大会から開催期間が変更されて実施される。今季のルヴァンカップは、9月2日(水)に開幕。18:30キックオフのヴァンラーレ八戸vs栃木シティ、SC相模原vsジュビロ磐田を皮切りに大会がスタートする。1回戦は9月2日(水)と9月9日(水)に開催される。

■Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの開幕（1回戦）の対戦カード

試合日時
キックオフ		対戦カード試合会場放送配信
9/2(水)
18:30		ヴァンラーレ八戸
vs
栃木シティ		プライフーズスタジアムフジテレビTWO
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9/2(水)
18:30		SC相模原
vs
ジュビロ磐田		相模原ギオンスタジアムフジテレビNEXT
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9/2(水)
19:00		ザスパ群馬
vs
アルビレックス新潟		正田醤油スタジアム群馬スカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		ツエーゲン金沢
vs
FC今治		石川県西部緑地公園陸上競技場スカパー！(録)サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		FC岐阜
vs
徳島ヴォルティス		岐阜メモリアルセンター
ヒマラヤスタジアム岐阜		スカパー！(録)サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		FC大阪
vs
ヴァンフォーレ甲府		たけびしスタジアム京都スカパー！(録)サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		奈良クラブ
vs
サガン鳥栖		ロートフィールド奈良スカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		ガイナーレ鳥取
vs
RB大宮アルディージャ		Axisバードスタジアムスカパー！(録)サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		レノファ山口FC
vs
藤枝MYFC		維新みらいふスタジアムスカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		愛媛FC
vs
ブラウブリッツ秋田		ニンジニアスタジアムスカパー！(録)サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		ギラヴァンツ北九州
vs
いわきFC		ミクニワールドスタジアム北九州スカパー！(録)サッカーLIVEライト(Amazon)
スカパー！動画ストア
9/2(水)
19:00		ロアッソ熊本
vs
大分トリニータ		えがお健康スタジアムスカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		テゲバジャーロ宮崎
vs
カターレ富山		いちご宮崎新富サッカー場スカパー！(録)サッカーLIVEライト(Amazon)
FOD(Amazon)
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9/2(水)
19:00		鹿児島ユナイテッドFC
vs
北海道コンサドーレ札幌		白波スタジアムスカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/2(水)
19:00		FC琉球
vs
横浜FC		沖縄県総合運動公園陸上競技場スカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/9(水)
18:30		レイラック滋賀FC
vs
東京ヴェルディ		平和堂HATOスタジアムスカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/9(水)
19:00		福島ユナイテッドFC
vs
ベガルタ仙台		とうほう・みんなのスタジアムスカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/9(水)
19:00		栃木SC
vs
モンテディオ山形		カンセキスタジアムとちぎフジテレビNEXT
スカパー！(録)		サッカーLIVEライト(Amazon)
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア
9/9(水)
19:00		松本山雅FC
vs
湘南ベルマーレ		サンプロ アルウィンスカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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9/9(水)
19:00		AC長野パルセイロ
vs
水戸ホーリーホック		長野UスタジアムフジテレビTWO
スカパー！		サッカーLIVEライト(Amazon)
FOD(Amazon)
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9/9(水)
19:00		カマタマーレ讃岐
vs
ジェフユナイテッド千葉		四国化成MEGLIOスタジアムフジテレビONE
スカパー！(録)		サッカーLIVEライト(Amazon)
FOD(Amazon)
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9/9(水)
19:00		高知ユナイテッドSC
vs
V・ファーレン長崎		GIKENスタジアムスカパー！サッカーLIVEライト(Amazon)
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※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況は各中継局や大会公式サイトにてご確認ください。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

2026-27シーズンのルヴァンカップの放送・配信予定は？

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

チャンネル月額料金視聴可能試合
サッカーLIVEライト(Amazon)
（TVスマホ・タブレット・PC）		2,350円(税込)
※Amazonプライム会費別途 		全65試合
スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC）		2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要 		全65試合
フジテレビONE/TWO/NEXT2,910円(税込み)1回戦5試合
FOD(Amazon)1,320円(税込)
【9/2まで！】最初の1カ月・月額100円(税込)		1回戦5試合

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ルヴァンカップのおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

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  1. Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
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2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

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