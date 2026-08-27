ルヴァンカップ2026-27はいつ開幕？

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、明治安田Jリーグのシーズン移行に伴い、開催期間が大幅に変更。Jリーグに所属する全60クラブが出場し、日本のサッカークラブの頂点を目指す2026-27シーズンの同大会はいつ開幕するのだろうか。

本記事では、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの開幕日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

2026-27シーズンのルヴァンカップ開幕はいつ？

Jリーグカップは、新たに「Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ」に大会名が変更されて今季も開催される。明治安田Jリーグのシーズン移行に伴い、2026-27シーズンの今大会から開催期間が変更されて実施される。今季のルヴァンカップは、9月2日(水)に開幕。18:30キックオフのヴァンラーレ八戸vs栃木シティ、SC相模原vsジュビロ磐田を皮切りに大会がスタートする。1回戦は9月2日(水)と9月9日(水)に開催される。

■Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの開幕（1回戦）の対戦カード

試合日時

キックオフ 対戦カード 試合会場 放送 配信 9/2(水)

18:30 ヴァンラーレ八戸

vs

栃木シティ プライフーズスタジアム フジテレビTWO

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18:30 SC相模原

vs

ジュビロ磐田 相模原ギオンスタジアム フジテレビNEXT

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19:00 ザスパ群馬

vs

アルビレックス新潟 正田醤油スタジアム群馬 スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 ツエーゲン金沢

vs

FC今治 石川県西部緑地公園陸上競技場 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 FC岐阜

vs

徳島ヴォルティス 岐阜メモリアルセンター

ヒマラヤスタジアム岐阜 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 FC大阪

vs

ヴァンフォーレ甲府 たけびしスタジアム京都 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 奈良クラブ

vs

サガン鳥栖 ロートフィールド奈良 スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 ガイナーレ鳥取

vs

RB大宮アルディージャ Axisバードスタジアム スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 レノファ山口FC

vs

藤枝MYFC 維新みらいふスタジアム スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 愛媛FC

vs

ブラウブリッツ秋田 ニンジニアスタジアム スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 ギラヴァンツ北九州

vs

いわきFC ミクニワールドスタジアム北九州 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 ロアッソ熊本

vs

大分トリニータ えがお健康スタジアム スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 テゲバジャーロ宮崎

vs

カターレ富山 いちご宮崎新富サッカー場 スカパー！(録) サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 鹿児島ユナイテッドFC

vs

北海道コンサドーレ札幌 白波スタジアム スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 FC琉球

vs

横浜FC 沖縄県総合運動公園陸上競技場 スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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18:30 レイラック滋賀FC

vs

東京ヴェルディ 平和堂HATOスタジアム スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 福島ユナイテッドFC

vs

ベガルタ仙台 とうほう・みんなのスタジアム スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 栃木SC

vs

モンテディオ山形 カンセキスタジアムとちぎ フジテレビNEXT

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スカパー！動画ストア 9/9(水)

19:00 松本山雅FC

vs

湘南ベルマーレ サンプロ アルウィン スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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19:00 AC長野パルセイロ

vs

水戸ホーリーホック 長野Uスタジアム フジテレビTWO

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スカパー！動画ストア 9/9(水)

19:00 カマタマーレ讃岐

vs

ジェフユナイテッド千葉 四国化成MEGLIOスタジアム フジテレビONE

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スカパー！動画ストア 9/9(水)

19:00 高知ユナイテッドSC

vs

V・ファーレン長崎 GIKENスタジアム スカパー！ サッカーLIVEライト(Amazon)

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※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況は各中継局や大会公式サイトにてご確認ください。

2026-27シーズンのルヴァンカップの放送・配信予定は？

Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。

■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧

チャンネル 月額料金 視聴可能試合 サッカーLIVEライト(Amazon)

（TVスマホ・タブレット・PC） 2,350円(税込)

※Amazonプライム会費別途 全65試合 スカパー！サッカーセット

（TV・スマホ・タブレット・PC） 2,480円(税込)

※基本料429円(税込)が別途必要 全65試合 フジテレビONE/TWO/NEXT 2,910円(税込み) 1回戦5試合 FOD(Amazon) 1,320円(税込)

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ルヴァンカップのおすすめ視聴方法

前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

ルヴァンカップに出場するJリーグクラブのリーグ戦は『DAZN』で全試合ライブ配信。その他にもラ・リーガやブンデスリーガなどの海外サッカー、さらにサッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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