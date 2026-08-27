全米オープンテニス2026はいつ？試合日程・ラウンドスケジュール・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が開催される。世界トップクラスの選手たちがニューヨークに集結し、男女シングルスを中心に熱戦を繰り広げる。

本記事では、全米オープンテニス2026の開催日程、各ラウンドのスケジュール、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全米オープンテニス2026はいつ？試合日程・ラウンドスケジュール

全米オープンテニス2026(US Open 2026)は、現地時間2026年8月23日(日)から9月13日(日)にかけて開催される。予選は8月24日(月)からスタートし、男女シングルスの本戦は8月30日(日)に開幕する。

開催地のニューヨークと日本の時差は13時間で、日本の方が13時間進んでいる。そのため、日本から観戦する場合は深夜から翌日の早朝・午前中にかけて試合が行われるケースが中心となる。

男女シングルスは1回戦から決勝まで約2週間にわたって実施される。デイセッションは日本時間の深夜0:00頃、ナイトセッションは翌朝7:00頃から始まるのが基本だ。

全米オープンテニス2026の男女シングルス主要ラウンドの日程を日本時間でまとめると以下の通り。

日本時間 実施ラウンド・イベント 8月25日(火)～28日(金) 午前0:00頃～ 男女シングルス予選 8月31日(月)～9月2日(水) 午前0:00頃～ 男女シングルス 1回戦 9月3日(木)～4日(金) 午前0:00頃～ 男女シングルス 2回戦 9月5日(土)～6日(日) 午前0:00頃～ 男女シングルス 3回戦 9月7日(月)～8日(火) 午前0:00頃～ 男女シングルス 4回戦(ベスト16) 9月9日(水)～10日(木) 午前0:00頃～ 男女シングルス 準々決勝 9月11日(金) 午前0:00頃～ 女子シングルス 準決勝 9月12日(土) 午前0:00頃～ 男子シングルス 準決勝 9月13日(日) 午前5:00頃～ 女子シングルス 決勝 9月14日(月) 午前3:00頃～ 男子シングルス 決勝

錦織圭の全米オープン2026の放送・配信予定は？

WOWOW

錦織圭が出場する全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、錦織圭の予選2回戦も視聴可能。テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。

全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 対応 内容 WOWOW ○ 予選から本戦まで独占放送 WOWOWオンデマンド ○ 予選から本戦までライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。