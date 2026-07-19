U-NEXT BOXING.6はいつ何時から？配信時間・試合順・メインイベント開始予想まとめ

『U-NEXT BOXING.6』では、世界タイトルマッチを含むカードが複数予定されている。メインイベントの増田陸vs比嘉大吾をはじめ、寺地拳四朗や岩田翔吉らの試合も組まれており、開始時間にも注目が集まる。
本記事では、U-NEXT BOXING.6の各試合の開始予想時間、対戦カードについて紹介する。
U-NEXT BOXING.6の対戦カード一覧
2026年7月20日(月・祝)に開催される『U-NEXT BOXING.6』では、トリプル世界タイトルマッチを含む全5試合が予定されている。メインイベントは、WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾だ。
増田はWBA世界バンタム級1位として世界初挑戦に臨み、元世界王者の比嘉は約7年ぶりの世界王座返り咲きを狙う。日本人同士による世界タイトル戦として、大会最大の注目カードとなる。
セミファイナルでは、寺地拳四朗がイスラエル・ゴンサレスとのWBO世界スーパーフライ級王座決定戦に挑む。さらに、岩田翔吉はエリック・バディージョを相手にWBC世界ライトフライ級王座の初防衛戦を行う予定だ。
そのほか、秋次克真vsヘルラン・ゴメスの119ポンド契約8回戦、磯部天翔vs佐藤竜冴のスーパーフライ級4回戦も組まれている。なお、対戦カードや試合順は直前に変更となる可能性がある。
|試合順
|対戦カード
|試合内容
|メインイベント
|増田陸
vs
比嘉大吾
|WBA世界バンタム級王座決定戦
12回戦
増田：帝拳／WBA1位
比嘉：志成／WBA2位
|セミファイナル
|寺地拳四朗
vs
イスラエル・ゴンサレス
|WBO世界スーパーフライ級王座決定戦
12回戦
寺地：BMB／WBO3位
ゴンサレス：メキシコ／WBO4位
|世界タイトルマッチ
|岩田翔吉
vs
エリック・バディージョ
|WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ
12回戦
岩田：帝拳／王者
バディージョ：メキシコ／WBC1位
|119ポンド契約 8回戦
|秋次克真
vs
ヘルラン・ゴメス
|119ポンド契約 8回戦
秋次：日本／WBOバンタム級10位
ゴメス：フィリピン
|スーパーフライ級 4回戦
|磯部天翔
vs
佐藤竜冴
|スーパーフライ級 4回戦
東日本新人王予選
磯部：ワタナベ
佐藤：横浜光
U-NEXT BOXING.6の各試合の開始予想時間は？
U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチは、2026年7月20日(月・祝)17:00に第1試合が開始予定だ。全5試合が組まれており、スーパーフライ級4回戦から始まり、世界タイトルマッチ3試合へと進んでいく。
第1試合は磯部天翔vs佐藤竜冴のスーパーフライ級4回戦で、17:00開始予定。続く第2試合では、秋次克真vsヘルラン・ゴメスの119ポンド契約8回戦が行われる見込みだ。
世界戦は第3試合からスタートする予定で、岩田翔吉vsエリック・バディージョ、寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス、増田陸vs比嘉大吾の順に行われる見通し。メインイベントの増田vs比嘉は20:20〜20:30頃の開始が目安となるが、前の試合の進行状況によっては21:00近くまで遅れる可能性もある。
なお、ボクシング興行ではKO決着や判定、入場演出、インターバルなどによって開始時間が前後する。リアルタイムで視聴する場合は、配信開始の17:00から余裕を持ってチェックしておきたい。
|試合順
|開始予想時間
|対戦カード
|試合内容
|目安
|第1試合
|17:00予定
|磯部天翔
vs
佐藤竜冴
|スーパーフライ級4回戦
東日本新人王予選
|入場・判定を含め
約25〜30分
|第2試合
|17:30〜17:40頃
|秋次克真
vs
ヘルラン・ゴメス
|119ポンド契約8回戦
|約40〜45分
|第3試合
|18:20〜18:30頃
|岩田翔吉
vs
エリック・バディージョ
|WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ
12回戦
|入場・判定を含め
約1時間
|第4試合
セミファイナル
|19:20〜19:30頃
|寺地拳四朗
vs
イスラエル・ゴンサレス
|WBO世界スーパーフライ級王座決定戦
12回戦
|入場・判定を含め
約1時間
|第5試合
メインイベント
|20:20〜20:30頃
|増田陸
vs
比嘉大吾
|WBA世界バンタム級王座決定戦
12回戦
|進行次第では
21:00近くになる可能性あり
U-NEXT BOXING.6の放送・配信予定は？
U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。
配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで実施予定。第1試合からメインイベントの増田陸vs比嘉大吾まで、全試合をライブで視聴できる見込みだ。
『U-NEXT』の月額会員であれば、追加料金やPPV料金なしで見放題視聴できる。初めて登録する場合は31日間の無料トライアルも用意されており、条件を満たせば追加費用なしで視聴可能。ライブ配信終了後には見逃し配信も予定されている。
「U-NEXT BOXING.6」のお得な視聴方法
「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。