U-NEXT BOXING.6はいつ何時から？配信時間・試合順・メインイベント開始予想まとめ

『U-NEXT BOXING.6』では、世界タイトルマッチを含むカードが複数予定されている。メインイベントの増田陸vs比嘉大吾をはじめ、寺地拳四朗や岩田翔吉らの試合も組まれており、開始時間にも注目が集まる。

本記事では、U-NEXT BOXING.6の各試合の開始予想時間、対戦カードについて紹介する。

U-NEXT BOXING.6の対戦カード一覧

2026年7月20日(月・祝)に開催される『U-NEXT BOXING.6』では、トリプル世界タイトルマッチを含む全5試合が予定されている。メインイベントは、WBA世界バンタム級王座決定戦の増田陸vs比嘉大吾だ。

増田はWBA世界バンタム級1位として世界初挑戦に臨み、元世界王者の比嘉は約7年ぶりの世界王座返り咲きを狙う。日本人同士による世界タイトル戦として、大会最大の注目カードとなる。

セミファイナルでは、寺地拳四朗がイスラエル・ゴンサレスとのWBO世界スーパーフライ級王座決定戦に挑む。さらに、岩田翔吉はエリック・バディージョを相手にWBC世界ライトフライ級王座の初防衛戦を行う予定だ。

そのほか、秋次克真vsヘルラン・ゴメスの119ポンド契約8回戦、磯部天翔vs佐藤竜冴のスーパーフライ級4回戦も組まれている。なお、対戦カードや試合順は直前に変更となる可能性がある。

試合順 対戦カード 試合内容 メインイベント 増田陸

vs

比嘉大吾 WBA世界バンタム級王座決定戦

12回戦

増田：帝拳／WBA1位

比嘉：志成／WBA2位 セミファイナル 寺地拳四朗

vs

イスラエル・ゴンサレス WBO世界スーパーフライ級王座決定戦

12回戦

寺地：BMB／WBO3位

ゴンサレス：メキシコ／WBO4位 世界タイトルマッチ 岩田翔吉

vs

エリック・バディージョ WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ

12回戦

岩田：帝拳／王者

バディージョ：メキシコ／WBC1位 119ポンド契約 8回戦 秋次克真

vs

ヘルラン・ゴメス 119ポンド契約 8回戦

秋次：日本／WBOバンタム級10位

ゴメス：フィリピン スーパーフライ級 4回戦 磯部天翔

vs

佐藤竜冴 スーパーフライ級 4回戦

東日本新人王予選

磯部：ワタナベ

佐藤：横浜光

U-NEXT BOXING.6の各試合の開始予想時間は？

U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチは、2026年7月20日(月・祝)17:00に第1試合が開始予定だ。全5試合が組まれており、スーパーフライ級4回戦から始まり、世界タイトルマッチ3試合へと進んでいく。

第1試合は磯部天翔vs佐藤竜冴のスーパーフライ級4回戦で、17:00開始予定。続く第2試合では、秋次克真vsヘルラン・ゴメスの119ポンド契約8回戦が行われる見込みだ。

世界戦は第3試合からスタートする予定で、岩田翔吉vsエリック・バディージョ、寺地拳四朗vsイスラエル・ゴンサレス、増田陸vs比嘉大吾の順に行われる見通し。メインイベントの増田vs比嘉は20:20〜20:30頃の開始が目安となるが、前の試合の進行状況によっては21:00近くまで遅れる可能性もある。

なお、ボクシング興行ではKO決着や判定、入場演出、インターバルなどによって開始時間が前後する。リアルタイムで視聴する場合は、配信開始の17:00から余裕を持ってチェックしておきたい。

試合順 開始予想時間 対戦カード 試合内容 目安 第1試合 17:00予定 磯部天翔

vs

佐藤竜冴 スーパーフライ級4回戦

東日本新人王予選 入場・判定を含め

約25〜30分 第2試合 17:30〜17:40頃 秋次克真

vs

ヘルラン・ゴメス 119ポンド契約8回戦 約40〜45分 第3試合 18:20〜18:30頃 岩田翔吉

vs

エリック・バディージョ WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ

12回戦 入場・判定を含め

約1時間 第4試合

セミファイナル 19:20〜19:30頃 寺地拳四朗

vs

イスラエル・ゴンサレス WBO世界スーパーフライ級王座決定戦

12回戦 入場・判定を含め

約1時間 第5試合

メインイベント 20:20〜20:30頃 増田陸

vs

比嘉大吾 WBA世界バンタム級王座決定戦

12回戦 進行次第では

21:00近くになる可能性あり

U-NEXT BOXING.6の放送・配信予定は？

U-NEXT BOXING.6 トリプル世界タイトルマッチは、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。地上波、BS、CSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴する場合はネット配信を利用する形となる。

配信は2026年7月20日(月・祝)17:00から大会終了まで実施予定。第1試合からメインイベントの増田陸vs比嘉大吾まで、全試合をライブで視聴できる見込みだ。

『U-NEXT』の月額会員であれば、追加料金やPPV料金なしで見放題視聴できる。初めて登録する場合は31日間の無料トライアルも用意されており、条件を満たせば追加費用なしで視聴可能。ライブ配信終了後には見逃し配信も予定されている。

「U-NEXT BOXING.6」のお得な視聴方法

「U-NEXT BOXING.6」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。