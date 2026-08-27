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9/2までに加入ならFOD(Amazon)が初月100円！バレーアジア選手権女子日本戦を配信
Aoi Fujimiya

バレー女子日本代表の準決勝はいつ？アジア選手権2026ベスト4の日程・試合時間・放送予定

【バレー女子アジア選手権2026】日本代表の準決勝は何時から？ベスト4の日程・対戦相手・テレビ放送・ライブ配信情報を紹介。

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「FODチャンネル」でバレーアジア選手権の日本戦を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

9月2日まで最初の1カ月・月額100円(税込)キャンペーン中

視聴料最初の1ヶ月100円は9/2まで！

バレーボール女子日本代表は、アジア選手権でベスト4進出を果たし、準決勝に臨む。

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本記事では、アジア選手権ベスト4の日程、対戦カード、放送・配信情報を紹介する。

バレー女子日本代表の準決勝はいつ？アジア選手権ベスト4の日程

バレーボール女子日本代表は、アジア選手権の準々決勝でチャイニーズタイペイ(台湾)を破り、準決勝進出を決めた。

準決勝ではタイ代表と対戦し、決勝進出を懸けて重要な一戦に臨む。

項目

内容

準決勝開催日

2026年8月29日(土)

対戦カード

日本代表 vs タイ代表

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女子日本代表 準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

準決勝のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE/NEXT』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。なお、各種放送・配信スケジュールは試合日決定後に確定する。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル

形態

生中継

FOD(Amazon)
[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！]

ネット

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

TVer

ネット

フジテレビONE/NEXT

衛星放送

フジテレビ系列

地上波

U-NEXT

ネット

×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

女子日本代表 準決勝のおすすめ視聴方法は？

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前述の通り、準決勝はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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