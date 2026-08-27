バレー女子日本代表の準決勝はいつ？アジア選手権2026ベスト4の日程・試合時間・放送予定

バレーボール女子日本代表は、アジア選手権でベスト4進出を果たし、準決勝に臨む。

本記事では、アジア選手権ベスト4の日程、対戦カード、放送・配信情報を紹介する。

バレー女子日本代表の準決勝はいつ？アジア選手権ベスト4の日程

バレーボール女子日本代表は、アジア選手権の準々決勝でチャイニーズタイペイ(台湾)を破り、準決勝進出を決めた。

準決勝ではタイ代表と対戦し、決勝進出を懸けて重要な一戦に臨む。

項目 内容 準決勝開催日 2026年8月29日(土) 対戦カード 日本代表 vs タイ代表

女子日本代表 準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

準決勝のテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE/NEXT』、ネット『TVer』『FOD』『Volleyball TV』が生中継を予定。『Volleyball TV』は英語音声による配信となる。なお、各種放送・配信スケジュールは試合日決定後に確定する。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は通常の月額が1,320円(税込)だが、2026年9月2日(水)までに加入した場合は最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施している。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon)

[9/2までの加入で最初の1カ月が100円(税込)！] ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビONE/NEXT 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

女子日本代表 準決勝のおすすめ視聴方法は？

Amazon

前述の通り、準決勝はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる利便性に加え、9月2日(水)までの加入で最初の1カ月間の料金が100円(税込)となるキャンペーンを実施しており、キャンペーン期間中の解約も可能なため、アジア選手権女子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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