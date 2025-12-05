平良達郎の次戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定│UFC323

UFC 323で平良達郎は元UFC世界フライ級王者のブランドン・モレノと対戦する。

本記事では、平良達郎の次戦の試合日程・放送予定について紹介する。

平良達郎の次戦はいつ？試合開始時間は？

UFCフライ級のトップ戦線を走る平良達郎が、次戦で元王者ブランドン・モレノとのビッグマッチに挑む。舞台はUFC323で、会場はラスベガスのT-Mobileアリーナ。日本時間2025年12月7日(日)に開催され、平良にとってキャリア最大級の試練となる一戦だ。今回の対戦カードはフライ級ランキング2位のモレノを相手に、平良がどこまで迫れるのか注目が集まっている。

大会全体の日本での配信開始は12月7日(日)12:00から開始され、平良の試合はメインカードの序盤に組まれており、開始は12時台後半から13時前後になる見込み。トップ5同士の激突だけに、この試合の結果次第で平良がタイトル戦線に名乗りを上げる可能性もある。

平良達郎 次戦情報一覧

項目 内容 大会名 UFC323:ドバリシビリvsヤン2 対戦相手 ブランドン・モレノ(フライ級2位) 試合区分 メインカード(フライ級マッチ) 開催地 T-Mobileアリーナ(ラスベガス アメリカ) 大会日程(日本時間) 2025年12月7日(日) 配信開始時間 12:00〜 アーリープレリム 8:00〜 メインカード開始 12:00台〜 平良達郎の試合開始見込み 12:30〜13:30頃

UFC323の放送/配信予定

UFC323を含むUFCイベントは、U-NEXT(ユーネクスト)でライブ配信＆見逃し配信が実施される。U-NEXTの見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に加入していれば、追加料金なしで大会を視聴できる仕組みだ。

UFCファイトパスでも視聴は可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムプランが必要。一方で地上波や民放、BS放送、Amazonプライムビデオ、WOWOW、DAZNなど他サービスでの中継は予定されていない。

チャンネル 配信 U-NEXT ライブ配信：12/7(日)7:30配信開始｜8:00開演予定

見逃し配信：準備完了次第～1/6(月)23:59まで

※配信開始時間や対戦カードは変更される場合があります。最新情報はU-NEXT公式ページおよび大会公式サイトでご確認ください。

UFC323のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFC 323は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。