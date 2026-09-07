侍ジャパンU-18 アジア選手権第2戦はいつ？何時から？スリランカ戦の日程・テレビ放送・ネット配信予定

野球日本代表「侍ジャパン」U-18代表は、U-18アジア選手権の第2戦に臨む。

本記事では、侍ジャパンU-18のアジア選手権第2戦の試合日程、中継予定を紹介する。

侍ジャパンU-18 アジア選手権第2戦はいつ？何時から？

野球日本代表「侍ジャパン」U-18代表は、「第14回 BFA U18アジア野球選手権」のオープニングラウンド第2戦でスリランカ代表と対戦する。

スリランカvs日本は、2026年9月8日(火)に開催され、日本時間14:30にプレイボール予定。現地時間では13:30開始となる。

大会序盤の重要な一戦となるだけに、日本代表がどのような戦いを見せるか注目したい。

項目 内容 大会 第14回 BFA U18アジア野球選手権 対戦カード スリランカ vs 日本 日程 2026年9月8日(火) 試合開始 14:30(日本時間) 現地時間 13:30

侍ジャパンU-18 アジア選手権第2戦の中継予定は？

「第14回 BFA U18アジア野球選手権」のオープニングラウンド第2戦、スリランカvs日本は、テレビ放送とインターネット配信でライブ中継される。

「バーチャル高校野球」では、スポーツナビおよびスポーツブルを通じて9月8日(火)14:30からライブ配信予定となっている。

テレビではJ SPORTS 2が14:25から18:00まで生中継。インターネットではJ SPORTSオンデマンドでも14:25から20:00までライブ配信される予定だ。

また、J SPORTS(Amazon)からもJ SPORTSの対象コンテンツを視聴できる。

第14回 BFA U18アジア選手権｜視聴方法

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前述の通り、第14回 BFA U18アジア選手権はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』で視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。

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