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samurai japan u18Getty Images
第14回 BFA U18アジア選手権はAmazon J SPORTSで配信！3日間無料体験で視聴
Aoi Fujimiya

侍ジャパンU-18 アジア選手権第2戦はいつ？何時から？スリランカ戦の日程・テレビ放送・ネット配信予定

【U-18野球】侍ジャパン第2戦 スリランカ戦は何時から？アジア選手権2026の日程・中継予定まとめ。

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野球日本代表「侍ジャパン」U-18代表は、U-18アジア選手権の第2戦に臨む。

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本記事では、侍ジャパンU-18のアジア選手権第2戦の試合日程、中継予定を紹介する。

侍ジャパンU-18 アジア選手権第2戦はいつ？何時から？

野球日本代表「侍ジャパン」U-18代表は、「第14回 BFA U18アジア野球選手権」のオープニングラウンド第2戦でスリランカ代表と対戦する。

スリランカvs日本は、2026年9月8日(火)に開催され、日本時間14:30にプレイボール予定。現地時間では13:30開始となる。

大会序盤の重要な一戦となるだけに、日本代表がどのような戦いを見せるか注目したい。

項目

内容

大会

第14回 BFA U18アジア野球選手権

対戦カード

スリランカ vs 日本

日程

2026年9月8日(火)

試合開始

14:30(日本時間)

現地時間

13:30

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侍ジャパンU-18 アジア選手権第2戦の中継予定は？

「第14回 BFA U18アジア野球選手権」のオープニングラウンド第2戦、スリランカvs日本は、テレビ放送とインターネット配信でライブ中継される。

「バーチャル高校野球」では、スポーツナビおよびスポーツブルを通じて9月8日(火)14:30からライブ配信予定となっている。

テレビではJ SPORTS 2が14:25から18:00まで生中継。インターネットではJ SPORTSオンデマンドでも14:25から20:00までライブ配信される予定だ。

また、J SPORTS(Amazon)からもJ SPORTSの対象コンテンツを視聴できる。

サービス

放送・配信形態

開始時間

バーチャル高校野球

ネット・LIVE配信

14:30～

J SPORTS 2

テレビ・生中継

14:25～18:00

J SPORTSオンデマンド

ネット・LIVE配信

14:25～20:00

J SPORTS(Amazon)

ネット配信

14:25～

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第14回 BFA U18アジア選手権｜視聴方法

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前述の通り、第14回 BFA U18アジア選手権はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』で視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。

■Amazon J SPORTSの登録方法

  1. Amazon「J SPORTS」番組ページへアクセス
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※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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