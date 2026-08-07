名古屋グランパスvs清水エスパルスはいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026/27明治安田J1リーグで、名古屋グランパスと清水エスパルスが対戦する。新シーズンの序盤戦で勝ち点を積み上げたい両チームにとって、今後の流れを左右する重要な一戦となる。

本記事では、名古屋グランパスvs清水エスパルスの試合日程、見どころ、中継予定を紹介する。

名古屋グランパスvs清水エスパルスはいつ？何時から？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の名古屋グランパスvs清水エスパルスは、2026年8月8日(土)に開催される。キックオフ時間は19:00で、会場は豊田スタジアムとなっている。

本カードは、2026/27シーズンの開幕節として行われる一戦だ。名古屋にとってはホームで迎える新シーズン初戦となり、豊田スタジアムで勝ち点3を狙いたい試合となる。

一方の清水も、アウェイでの開幕戦で好スタートを切りたいところ。新シーズンの流れを左右する第1節だけに、立ち上がりから両チームの戦い方に注目が集まる。

大会：2026/27明治安田J1リーグ 第1節

対戦カード：名古屋グランパス vs 清水エスパルス

開催日：2026年8月8日(土)

キックオフ時間：19:00

会場：豊田スタジアム

名古屋グランパスvs清水エスパルスの中継予定は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の名古屋グランパスvs清水エスパルスは、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月8日(土)19:00キックオフ予定で、会場は豊田スタジアムとなっている。

DAZNではJ1リーグの全試合をライブ配信しており、名古屋グランパスvs清水エスパルスも配信対象となる。リアルタイムで視聴できるだけでなく、見逃し配信にも対応するため、試合時間に視聴できない場合でも後から楽しめる。

一方、地上波・BS/CSではJ1リーグの一部試合が放送される場合もあるが、現時点でこのカードの具体的な放送予定として明記されているのはDAZNのみとなっている。テレビ放送の追加情報が発表された場合は、最新の番組表やクラブ公式情報もあわせて確認したい。

視聴方法 放送・配信先 中継予定 内容 ネット配信 DAZN ○ ライブ配信・見逃し配信予定 地上波 未定 － 現時点で具体的な放送予定なし BS/CS 未定 － 現時点で具体的な放送予定なし

名古屋グランパスvs清水エスパルスの通算対戦成績・昨季の結果は？

名古屋グランパスと清水エスパルスの通算対戦成績は、2026年7月時点で名古屋の35勝20分29敗となっている。総得点では名古屋が136得点、清水が118得点を記録しており、通算では名古屋が勝ち越しているカードだ。

名古屋ホームでの対戦に限ると、名古屋の17勝12分11敗。全体の約6割が引き分けまたは1点差で決着しており、両チームの対戦は接戦になりやすい傾向がある。

2025シーズンのJ1リーグでは、6月21日に豊田スタジアムで対戦し、1-1の引き分けに終わった。名古屋は64分に山岸祐也のゴールで先制したが、清水は88分に千葉寛汰が同点弾を決め、勝ち点1を分け合った。

また、2026年シーズン前半の「明治安田J1百年構想リーグ(WESTグループ)」では、開幕戦で名古屋が清水に1-0で勝利している。直近の対戦では名古屋が結果を残しており、今回の一戦でも拮抗した展開が予想される。

項目 内容 通算対戦成績 名古屋グランパスの35勝20分29敗 通算得点 名古屋136得点／清水118得点 名古屋ホーム成績 名古屋の17勝12分11敗 2025年対戦結果 名古屋グランパス 1-1 清水エスパルス 2025年得点者 山岸祐也(名古屋)、千葉寛汰(清水) 2026年直近対戦 名古屋グランパス 1-0 清水エスパルス

名古屋グランパスvs清水エスパルスの所属選手は？

2026-27シーズンのJ1リーグ開幕に向け、名古屋グランパスと清水エスパルスはそれぞれ新体制でシーズンに臨む。名古屋はミハイロ・ペトロヴィッチ監督を迎え、昨季からの巻き返しを目指す陣容となっている。

名古屋では、稲垣祥、山岸祐也、森島司、和泉竜司、佐藤瑶大ら主力に加え、マルクス・ヴィニシウス、高嶺朋樹、小屋松知哉ら新戦力も加入。攻撃的なスタイルを掲げる新指揮官の下で、どのようなチーム作りを進めるか注目される。

一方の清水エスパルスは、吉田孝行監督の下で新シーズンに臨む。北川航也、千葉寛汰らに加え、ジャーメイン良、木下康介、オ・セフン、小泉慶、ディエギーニョ、藤井智也らが名を連ねており、攻守に新戦力を加えた構成となっている。

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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