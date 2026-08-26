錦織圭の全米オープン2026予選2回戦はいつ？対戦相手・試合日程・放送配信予定まとめ

錦織圭が、テニス四大大会の一つ「全米オープン2026」の男子シングルス予選2回戦に臨む。本戦出場を目指す錦織にとって、負けられない重要な一戦となる。

本記事では、錦織圭の全米オープン2026予選2回戦の日程、対戦相手、中継予定を紹介する。

錦織圭の全米オープン2026予選2回戦はいつ？

錦織圭が出場する全米オープン2026男子シングルス予選2回戦は、日本時間2026年8月27日(木)に行われる。

試合は17番コート(Stadium 17)の第4試合に組まれている。同コートの第1試合は日本時間8月27日(木)0:00、現地時間8月26日(水)11:00に開始予定となっている。

錦織の試合前には女子1試合、男子2試合が予定されているため、実際の開始時刻は前の試合の進行状況によって前後する。目安としては、日本時間8月27日(木)5:00頃のスタートが見込まれる。

項目 内容 大会 全米オープン2026 男子シングルス予選2回戦 試合日 2026年8月27日(木) 試合順 17番コート 第4試合 第1試合開始 8月27日(木)0:00(日本時間) 現地第1試合開始 8月26日(水)11:00 錦織圭の開始時刻目安 8月27日(木)5:00頃

錦織圭の全米オープン2026予選2回戦の対戦相手は？

錦織圭は、全米オープン2026男子シングルス予選2回戦で、アメリカのマイケル・アントニウスと対戦する。

アントニウスは16歳、世界ランキング670位の若手選手。身長190cmの長身を生かしたプレーが特徴で、2026年の全仏オープン・ジュニアでは準優勝を果たしている注目株だ。

錦織とアントニウスは今回が初対戦。両者には20歳の年齢差があり、経験豊富な錦織と勢いのある若手による対決としても注目される。

項目 内容 対戦相手 マイケル・アントニウス 国籍 アメリカ 年齢 16歳 世界ランキング 670位 身長 190cm 主な実績 2026年全仏オープン・ジュニア準優勝 錦織圭との対戦成績 初対戦

錦織圭の全米オープン2026の放送・配信予定は？

錦織圭が出場する全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、錦織圭の予選2回戦も視聴可能。テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。

全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 対応 内容 WOWOW ○ 予選から本戦まで独占放送 WOWOWオンデマンド ○ 予選から本戦までライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし U-NEXTなどその他VOD × 無料配信予定なし

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。