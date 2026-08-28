錦織圭の全米オープン2026予選3回戦はいつ？対戦相手・試合日程・放送配信予定まとめ

錦織圭が全米オープン2026予選3回戦に臨み、本戦出場を懸けた重要な一戦を迎える。
本記事では、錦織圭の全米オープン2026予選3回戦の対戦相手、試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
錦織圭の全米オープン2026予選3回戦はいつ？
錦織圭の全米オープン2026予選3回戦(予選決勝)は、日本時間2026年8月29日(土)に行われる。
当初は現地時間8月27日に予定されていたが、降雨の影響により翌日に順延となった。試合はスタジアム17の第2試合に組まれている。
第1試合は日本時間8月29日(土)午前0:00開始予定のため、錦織の試合は0:35以降に開始される見込み。前の試合の進行状況によって開始時間が遅れる可能性がある。
項目
内容
試合日
2026年8月29日(土)
試合開始時間
0:35以降(予定)
コート
スタジアム17
試合順
第2試合
備考
降雨により順延。前の試合の進行状況で開始時間が前後
錦織圭の全米オープン2026予選3回戦の対戦相手は？
錦織圭の全米オープン2026予選3回戦(予選決勝)の対戦相手は、坂本怜となった。
坂本は世界ランキング157位の20歳で、日本男子テニス界の今後を担う若手選手の一人。錦織とは今回が初対戦となる。
錦織は坂本との対戦について、やりにくさを感じつつも「純粋に強くなってほしいし、良い結果も出してほしいので、その中で最後真剣勝負ができるというのは、僕にとっては嬉しいこと」と語っており、日本勢同士による本戦出場を懸けた一戦に注目が集まる。
錦織圭の全米オープン2026の放送・配信予定は？
錦織圭が出場する全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。
今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、錦織圭の予選3回戦も視聴可能。テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。
一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。
全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。
放送・配信サービス
対応
内容
WOWOW
○
予選から本戦まで独占放送
○
予選から本戦までライブ配信
地上波
×
放送予定なし
NHK
×
放送予定なし
U-NEXTなどその他VOD
×
無料配信予定なし
全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
- 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。
スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。
放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。