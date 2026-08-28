錦織圭の全米オープン2026予選3回戦はいつ？対戦相手・試合日程・放送配信予定まとめ

錦織圭が全米オープン2026予選3回戦に臨み、本戦出場を懸けた重要な一戦を迎える。

本記事では、錦織圭の全米オープン2026予選3回戦の対戦相手、試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

錦織圭の全米オープン2026予選3回戦はいつ？

錦織圭の全米オープン2026予選3回戦(予選決勝)は、日本時間2026年8月29日(土)に行われる。

当初は現地時間8月27日に予定されていたが、降雨の影響により翌日に順延となった。試合はスタジアム17の第2試合に組まれている。

第1試合は日本時間8月29日(土)午前0:00開始予定のため、錦織の試合は0:35以降に開始される見込み。前の試合の進行状況によって開始時間が遅れる可能性がある。

項目 内容 試合日 2026年8月29日(土) 試合開始時間 0:35以降(予定) コート スタジアム17 試合順 第2試合 備考 降雨により順延。前の試合の進行状況で開始時間が前後

錦織圭の全米オープン2026予選3回戦の対戦相手は？

錦織圭の全米オープン2026予選3回戦(予選決勝)の対戦相手は、坂本怜となった。

坂本は世界ランキング157位の20歳で、日本男子テニス界の今後を担う若手選手の一人。錦織とは今回が初対戦となる。

錦織は坂本との対戦について、やりにくさを感じつつも「純粋に強くなってほしいし、良い結果も出してほしいので、その中で最後真剣勝負ができるというのは、僕にとっては嬉しいこと」と語っており、日本勢同士による本戦出場を懸けた一戦に注目が集まる。

錦織圭の全米オープン2026の放送・配信予定は？

錦織圭が出場する全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、錦織圭の予選3回戦も視聴可能。テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。

全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 対応 内容 WOWOW ○ 予選から本戦まで独占放送 WOWOWオンデマンド ○ 予選から本戦までライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし U-NEXTなどその他VOD × 無料配信予定なし

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。