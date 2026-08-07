柏レイソルvs水戸ホーリーホックはいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026/27明治安田J1リーグ第1節で、柏レイソルと水戸ホーリーホックが対戦する。

本記事では、柏レイソルvs水戸ホーリーホックの試合日程、キックオフ時間、見どころを紹介する。

柏レイソルvs水戸ホーリーホックはいつ？何時から？試合日程を紹介

2026/27明治安田J1リーグ第1節の柏レイソルvs水戸ホーリーホックは、2026年8月8日(土)に開催される。キックオフ時間は19:00で、会場は三協フロンテア柏スタジアム(日立台)となっている。

柏レイソルにとっては、新シーズンのホーム開幕戦となる一戦。秋春制へ移行した2026/27シーズンの初戦で、ホームの日立台から好スタートを切れるかに注目が集まる。

一方の水戸ホーリーホックにとっても、J1第1節で迎える重要な試合となる。開幕節から同じ茨城県・千葉県を拠点とするクラブ同士の対戦となり、シーズン序盤の勢いを左右する注目カードとなりそうだ。

項目 内容 大会 2026/27明治安田J1リーグ 第1節 対戦カード 柏レイソル vs 水戸ホーリーホック 開催日 2026年8月8日(土) キックオフ時間 19:00 会場 三協フロンテア柏スタジアム(日立台)

柏レイソルvs水戸ホーリーホックの中継予定は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の柏レイソルvs水戸ホーリーホックは、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月8日(土)19:00キックオフ、会場は三協フロンテア柏スタジアム(日立台)となっている。

柏レイソルにとってはホームで迎える新シーズンの初戦であり、水戸ホーリーホックにとってもJ1開幕節の重要な一戦となる。リアルタイムで試合を視聴したい場合は、『DAZN』での配信が主な選択肢となる。

一方で、現時点では地上波テレビやBS、CSでの放送予定は確認されていない。そのため、テレビ放送ではなく、ネット配信を利用して視聴する形が基本となりそうだ。

視聴方法 放送・配信状況 DAZN ライブ配信予定 地上波テレビ 放送予定なし BS/CS放送 放送予定なし

柏レイソルvs水戸ホーリーホックの見どころは？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の柏レイソルvs水戸ホーリーホックは、Jリーグが秋春制へ移行してから最初の開幕節で行われる注目カードだ。柏レイソルにとってはホームの日立台で迎える新シーズン初戦であり、タイトル奪還へ向けたスタートダッシュが求められる一戦となる。

柏は2025年シーズンにJ1リーグ2位、ルヴァンカップ準優勝と、あと一歩でタイトルに届かなかった。リカルド・ロドリゲス監督体制2年目となる今季は、ボールを保持して試合を支配するポゼッションスタイルの完成度をどこまで高められるかが大きなポイントとなる。

注目選手は、最終ラインから攻撃を組み立てるキャプテンの古賀太陽、前線でゴールを狙う細谷真大、中盤でリズムを作る小泉佳穂ら。さらに、新加入の遠藤渓太がサイドから縦への推進力を加えられるかも見どころだ。

一方の水戸ホーリーホックは、アウェイの日立台でどのような戦いを見せるかが注目される。特に、ストライカーの渡邉新太は一瞬の隙を突いてゴールを狙える存在であり、柏の守備陣がどのように対応するかが勝負の分かれ目となりそうだ。

会場となる三協フロンテア柏スタジアムは、ピッチと観客席の距離が近く、選手の迫力あるプレーを間近で体感できるのが特徴。開幕戦ならではの緊張感と、黄色に染まる日立台の熱気も含めて、シーズン序盤の行方を占う重要な一戦となる。

柏レイソルvs水戸ホーリーホック通算対戦成績、昨季の結果

柏レイソルと水戸ホーリーホックの通算対戦成績は、柏レイソルから見て10試合6勝2分2敗となっている。柏はこのカードで16得点8失点を記録しており、過去の対戦では柏が勝ち越している。

一方で、直近の2026年シーズンは、水戸のJ1昇格に伴い「明治安田J1百年構想リーグ(EASTグループ)」で対戦が実現。3月22日の第8節では柏が勝利した一方、4月19日の第11節では水戸が2-0で完封勝利を収め、2026年の直接対決は1勝1敗となっている。

通算では柏が優位に立つものの、直近の対戦では水戸も勝利しており、開幕節での再戦に向けて注目度の高いカードとなる。

項目 内容 通算対戦成績 柏レイソルの6勝2分2敗 通算試合数 10試合 得失点 柏レイソル 16得点／8失点 2026年の対戦成績 1勝1敗 2026年第8節 柏レイソル 3-0 水戸ホーリーホック 2026年第11節 水戸ホーリーホック 2-0 柏レイソル

柏レイソルvs水戸ホーリーホックの両チーム登録メンバーは？

2026-27シーズンのJ1リーグ開幕に向け、柏レイソルと水戸ホーリーホックはそれぞれ新たな登録メンバーでシーズンに臨む。柏レイソルはリカルド・ロドリゲス監督の下、既存戦力に新加入選手を加えた陣容となっている。

柏では、細谷真大、古賀太陽、小泉佳穂、手塚康平らに加え、遠藤渓太、大久保智明、汰木康也、若原智哉、満田誠らが登録メンバーに名を連ねている。

一方の水戸ホーリーホックは、樹森大介監督の下でJ1の舞台に挑む。渡邉新太、多田圭佑、根本凌ら攻撃陣に加え、木本恭生、河面旺成、ヤクブ・スウォビィク、谷口海斗らも登録されている。

柏レイソルvs水戸ホーリーホックに向けた両チームの主な登録メンバーは以下の通り。

クラブ ポジション 登録メンバー 柏レイソル GK 猿田遥己、小島亨介、永井堅梧、坂田大樹、松本健太、若原智哉 柏レイソル DF 三丸拡、麻田将吾、古賀太陽、犬飼智也、野田裕喜、杉岡大暉、成瀬竣平、山之内佑成、土屋巧、原田亘、馬場晴也 柏レイソル MF 遠藤渓太、山田雄士、小泉佳穂、渡井理己、大久保智明、汰木康也、手塚康平、仲間隼斗、瀬川祐輔、小西雄大、長南開史、久保藤次郎、熊坂光希、戸嶋祥郎、岩永創太、角田惠風、島野怜、中川敦瑛、原川力、弓場堅真、山内日向汰 柏レイソル FW 細谷真大、小見洋太、垣田裕暉、古澤ナベル慈宇、満田誠 水戸ホーリーホック GK 松原修平、ヤクブ・スウォビィク、西川幸之介、上山海翔、早川ウワブライト 水戸ホーリーホック DF フォファナ・マリック、河面旺成、岩﨑博、飯田貴敬、大森渚生、木本恭生、板倉健太、真瀬拓海、家泉怜依 水戸ホーリーホック MF 大崎航詩、加藤千尋、鳥海芳樹、新井瑞希、仙波大志、舩橋佑、山﨑希一、山本隼大、島谷義進、西原源樹、山下優人、山下翔大、川上航立 水戸ホーリーホック FW 根本凌、渡邉新太、内野航太郎、谷口海斗、多田圭佑、パトリッキ、マテウス・レイリア

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