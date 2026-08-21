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Aoi Fujimiya

イプスウィッチvsサンダーランドはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定

プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン
サンダーランド
イプスウィッチ・タウン 対 サンダーランド

【前田大然】イプスウィッチvsサンダーランドはいつ？テレビ放送・ネット配信・視聴方法まとめ。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節で、イプスウィッチ・タウンとサンダーランドが対戦する。

イプスウィッチには、今夏にセルティックから完全移籍で加入した日本代表FW前田大然が所属。新天地で迎えるプレミアリーグ開幕戦で出場し、デビューを飾ることができるか注目が集まる。

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本記事では、イプスウィッチvsサンダーランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

イプスウィッチvsサンダーランドはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、イプスウィッチ・タウンvsサンダーランドは、2026年8月22日(土)にイプスウィッチの本拠地ポートマン・ロードで開催される。

キックオフは現地時間22日(土)15:00、日本時間では同日23:00を予定。日本からも土曜日の夜に視聴しやすい時間帯で行われる。

イプスウィッチには、今夏にセルティックから完全移籍で加入した日本代表FW前田大然が所属。新天地で迎えるリーグ開幕戦で出場機会を得られるか、そしてプレミアリーグデビューを飾るかにも注目が集まる。

項目

内容

対戦カード

イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド

大会

プレミアリーグ第1節

日程

2026年8月22日(土)

日本時間

23:00キックオフ

現地時間

15:00キックオフ

会場

ポートマン・ロード

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イプスウィッチvsサンダーランドの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、イプスウィッチ・タウンvsサンダーランドは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年8月22日(土)23:00にキックオフ予定。同時刻からU-NEXTサッカーパックでライブ配信が行われる。

日本代表FW前田大然が所属するイプスウィッチのシーズン初戦となるだけに、前田のプレミアリーグデビューにも注目が集まる。日本から試合をライブで視聴する場合は、U-NEXTサッカーパックを利用することになる。

日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

2026/8/22(土) 23:00

イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド

なし

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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