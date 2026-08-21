イプスウィッチvsサンダーランドはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節で、イプスウィッチ・タウンとサンダーランドが対戦する。
イプスウィッチには、今夏にセルティックから完全移籍で加入した日本代表FW前田大然が所属。新天地で迎えるプレミアリーグ開幕戦で出場し、デビューを飾ることができるか注目が集まる。
本記事では、イプスウィッチvsサンダーランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
イプスウィッチvsサンダーランドはいつ？何時から？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、イプスウィッチ・タウンvsサンダーランドは、2026年8月22日(土)にイプスウィッチの本拠地ポートマン・ロードで開催される。
キックオフは現地時間22日(土)15:00、日本時間では同日23:00を予定。日本からも土曜日の夜に視聴しやすい時間帯で行われる。
イプスウィッチには、今夏にセルティックから完全移籍で加入した日本代表FW前田大然が所属。新天地で迎えるリーグ開幕戦で出場機会を得られるか、そしてプレミアリーグデビューを飾るかにも注目が集まる。
項目
内容
対戦カード
イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド
大会
プレミアリーグ第1節
日程
2026年8月22日(土)
日本時間
23:00キックオフ
現地時間
15:00キックオフ
会場
ポートマン・ロード
イプスウィッチvsサンダーランドの中継予定は？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、イプスウィッチ・タウンvsサンダーランドは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。
試合は日本時間2026年8月22日(土)23:00にキックオフ予定。同時刻からU-NEXTサッカーパックでライブ配信が行われる。
日本代表FW前田大然が所属するイプスウィッチのシーズン初戦となるだけに、前田のプレミアリーグデビューにも注目が集まる。日本から試合をライブで視聴する場合は、U-NEXTサッカーパックを利用することになる。
日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
2026/8/22(土) 23:00
イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド
なし
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。