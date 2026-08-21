ハル・シティvsマンチェスター・Uはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

ハル・シティとマンチェスター・ユナイテッドが対戦する一戦が開催される。マンチェスター・ユナイテッドにとっては、新シーズンに向けたチームの状態を確認する重要なゲームとなる。選手たちのコンディションや新戦力の起用法など、開幕を見据えた戦いにも注目が集まる。一方の守田英正が所属するハル・シティもホームでマンチェスター・ユナイテッドを迎えるだけに、どのような戦いを見せるのか注目だ。

本記事では、ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

ハル・シティvsマンチェスター・Uはいつ？何時から？

ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドは、2026年8月22日(土)に開催される。

キックオフは現地時間22日(土)12:30、日本時間では同日20:30を予定。日本のファンにとっても比較的視聴しやすい時間帯での開催となる。

マンチェスター・ユナイテッドにとっては新シーズンに向けたチームの仕上がりを確認する一戦となり、選手のコンディションや起用法にも注目が集まる。ハル・シティでは守田英正が出場するのかにも注目だ。

項目 内容 対戦カード ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド 日程 2026年8月22日(土) 日本時間 20:30キックオフ 現地時間 12:30キックオフ

ハル・シティvsマンチェスター・Uの中継予定は？

ハル・シティvsマンチェスター・ユナイテッドの一戦は、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

U-NEXTサッカーパックでは試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも視聴可能。試合は日本時間2026年8月22日(土)20:30にキックオフ予定となっている。

なお、現時点で地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。また、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスでの中継予定も発表されていない。

日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 2026/8/22(土) 20:30 ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド なし U-NEXT「サッカーパック」

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。