ガンバ大阪vs浦和レッズはいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026/27明治安田J1リーグ第1節で、ガンバ大阪と浦和レッズが対戦する。

本記事では、ガンバ大阪vs浦和レッズの試合日程・見どころ・放送予定を紹介する。

ガンバ大阪vs浦和レッズはいつ？何時から？

2026/27明治安田J1リーグ第1節のガンバ大阪vs浦和レッズは、2026年8月7日(金)に開催される。キックオフ時間は19:30で、会場はパナソニック スタジアム 吹田(パナスタ)となっている。

この試合は、Jリーグが秋春制へ移行して最初に行われる「2026/27シーズン開幕記念マッチ」の一戦として実施される。新たなシーズン方式の幕開けを告げる注目カードであり、通常の開幕戦以上に大きな意味を持つ一戦となりそうだ。

また、ガンバ大阪と浦和レッズの対戦は、Jリーグが開幕した1993年のカードと同じ組み合わせ。両クラブにとって歴史的な背景を持つ試合であり、新シーズンのスタートダッシュを懸けた重要な90分となる。

項目 内容 大会 2026/27明治安田J1リーグ 第1節 対戦カード ガンバ大阪 vs 浦和レッズ 開催日 2026年8月7日(金) キックオフ時間 19:30 会場 パナソニック スタジアム 吹田(パナスタ)

ガンバ大阪vs浦和レッズの通算対戦成績・昨季の結果は？

ガンバ大阪と浦和レッズの対戦は、Jリーグでも屈指の注目カードとして知られている。通算成績は浦和レッズ側から見て93試合38勝17分38敗と、勝利数が並ぶ非常に拮抗した内容となっている。

得失点では、浦和が129得点、G大阪が132得点とされており、こちらも大きな差はない。集計対象はリーグ戦のみか、カップ戦を含むかによって異なる場合があるものの、両クラブの対戦はほぼ互角の歴史を刻んできた。

一方、2025シーズンの明治安田J1リーグでは、ガンバ大阪が浦和レッズ相手に2戦2勝を記録した。5月6日に埼玉スタジアム2002で行われた第15節では、後半8分に山下諒也がヘディングで決勝ゴールを奪い、G大阪が1-0で勝利している。

通算では互角ながら、直近の対戦ではG大阪が結果を残しているだけに、今回の一戦では浦和がリベンジを果たせるかにも注目が集まる。

項目 内容 通算対戦成績 浦和レッズの38勝17分38敗 通算試合数 93試合 得失点 浦和129得点／G大阪132得点 2025シーズン対戦成績 G大阪の2勝 2025年第15節 浦和レッズ 0-1 ガンバ大阪 会場 埼玉スタジアム2002

ガンバ大阪vs浦和レッズの登録メンバーは？

2026-27シーズンのJ1リーグ開幕に向け、ガンバ大阪と浦和レッズはそれぞれ新体制でシーズンに臨む。ガンバ大阪は明神智和監督の下、既存戦力に加えて新加入選手や復帰組を含めた陣容となっている。

G大阪では、東口順昭、宇佐美貴史、中谷進之介、倉田秋らに加え、満田誠、植中朝日、イーライ・アダムスらがメンバー入り。若手では池谷銀姿郎、横井佑弥、當野泰生、中積爲らの名前も並んでいる。

一方の浦和レッズは、曺貴裁監督が就任し、新たなチーム作りが進む。西川周作、マテウス・サヴィオ、サミュエル・グスタフソン、渡邊凌磨らに加え、水沼宏太、福井光輝、新井栄聡、南野遥海、オナイウ阿道らが登録メンバーに入っている。

ガンバ大阪vs浦和レッズに向けた両チームの主な登録メンバーは以下の通り。

クラブ ポジション 主な登録メンバー ガンバ大阪 GK 東口順昭、荒木琉偉、一森純、張奥林 ガンバ大阪 DF 福岡将太、半田陸、中谷進之介、三浦弦太、岸本武流、池谷銀姿郎、初瀬亮、横井佑弥、中野伸哉、佐々木翔悟 ガンバ大阪 MF 倉田秋、安部柊斗、鈴木徳真、美藤倫、吉原優輝、當野泰生、名和田我空、奥抜侃志、イーライ・アダムス ガンバ大阪 FW 満田誠、宇佐美貴史、食野亮太郎、林大地、イッサム・ジェバリ、山下諒也、デニス・ヒュメット、中積爲、唐山翔自、植中朝日、ウェルトン 浦和レッズ GK 西川周作、福井光輝、新井栄聡 浦和レッズ DF 宮本優太、ダニーロ・ボザ、根本健太、工藤考太、林幸多郎、田中義峯、片山瑛一、ルカ・ディドゥリカ 浦和レッズ MF 金子拓郎、水沼宏太、マテウス・サヴィオ、サミュエル・グスタフソン、渡邊凌磨、安居海渡、堀内陽太、笹修大、植木颯、早川隼平、和田武士、長沼洋一 浦和レッズ FW 小森飛絢、肥田野蓮治、南野遥海、オナイウ阿道

ガンバ大阪vs浦和レッズの見どころは？

2026/27明治安田J1リーグ第1節のガンバ大阪vs浦和レッズは、Jリーグの秋春制移行後、最初のシーズンを飾る注目カードだ。1993年のJリーグ開幕時と同じ組み合わせでもあり、新たな時代の幕開けを告げる一戦として大きな関心を集めている。

ガンバ大阪にとっては、クラブ創立35周年のシーズンを迎える中での重要な初戦となる。さらに、2026年7月に就任した明神智和新監督の初陣でもあり、短期間でどのようなチームを作り上げるのか、指揮官の采配にも注目だ。

一方の浦和レッズは、曺貴裁監督のもとで若手を中心とした新たなチーム作りを進めている。4-3-3を軸とした攻撃の形や、インサイドハーフに入る可能性がある南野遥海の起用法など、新シーズンの方向性を占う試合となりそうだ。

ガンバ大阪vs浦和レッズの中継予定は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節のガンバ大阪vs浦和レッズは、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月7日(金)19:30キックオフ予定で、会場はパナソニック スタジアム 吹田となっている。

この一戦は、Jリーグが秋春制へ移行して最初に行われる「2026/27シーズン開幕記念マッチ」の一つ。1993年のJリーグ開幕時と同じ組み合わせということもあり、放送・配信面でも注目度の高いカードとなる。

一方で、現時点では地上波全国生中継やBSでの放送予定は確認されていない。そのため、リアルタイムで視聴したい場合は、『DAZN』でのライブ配信が主な視聴方法となりそうだ。

視聴方法 放送・配信状況 DAZN ライブ配信予定 地上波テレビ 放送予定なし BS放送 放送予定なし

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