フジロック2026はいつ開催？日程・会場・テレビ中継・ネット配信予定まとめ

国内最大級の野外音楽フェス『FUJI ROCK FESTIVAL '26』が、7月に開催される。

本記事では、フジロック2026の日程・会場・中継予定を紹介する。

フジロック2026はいつ？日程を紹介

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』は、2026年7月24日(金)、25日(土)、26日(日)の3日間にわたって開催される。

本祭に先立ち、2026年7月23日(木)には前夜祭も実施予定。前夜祭は入場無料で、12:00に駐車場やキャンプサイトがオープンし、18:00から盆踊り大会や大抽選会、打ち上げ花火などが予定されている。

本祭の3日間は、国内外の多数のアーティストによるライブが行われる。フジロックならではの自然に囲まれた会場で、音楽だけでなくキャンプやフード、フェス全体の雰囲気も楽しめる日程となっている。

日程 内容 2026年7月23日(木) 前夜祭 2026年7月24日(金) 本祭1日目 2026年7月25日(土) 本祭2日目 2026年7月26日(日) 本祭3日目

フジロック2026の会場は？

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』の会場は、新潟県湯沢町の苗場スキー場だ。

フジロックは1997年に富士山の麓で誕生した野外音楽フェスで、1999年から現在の苗場スキー場に会場を移して開催されている。2026年で苗場開催は27回目を迎える。

会場内には、メインステージとなる『GREEN STAGE』をはじめ、『WHITE STAGE』『RED MARQUEE』『FIELD OF HEAVEN』など複数のステージやエリアが設けられる。自然に囲まれた苗場ならではのロケーションも、フジロックの大きな魅力となっている。

フジロック2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

『FUJI ROCK FESTIVAL '26』は、ネット配信とテレビ放送で楽しむことができる。インターネットでは、Amazon Musicがオフィシャルサポーターとして、開催期間中のアーティストパフォーマンスを全世界無料独占ライブ配信する予定だ。

配信は本祭の2026年7月24日(金)、25日(土)、26日(日)の3日間に実施される。視聴プラットフォームはAmazon Musicアプリ、Prime Video、Twitchで、Amazonアカウントがあればプライム会員でなくても無料視聴できる見込みとなっている。

テレビ放送では、CS放送の『フジテレビNEXT ライブ・プレミアム』で後日放送が予定されている。2026年9月19日(土)から21日(月・祝)までの3日間、各日5時間、計15時間にわたってメイン4ステージのライブの模様が放送される。また、『フジテレビNEXTsmart』でも同時配信される予定だ。

視聴方法 サービス 日程 内容 ネット配信 Prime Video 2026年7月24日(金)～26日(日) Amazonアカウントがあれば無料視聴可能 ネット配信 Amazon Musicアプリ 2026年7月24日(金)～26日(日) アーティストパフォーマンスを無料ライブ配信予定 ネット配信 Twitch 2026年7月24日(金)～26日(日) 開催期間中に無料ライブ配信予定 テレビ放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム DAY1：2026年9月19日(土)19:00～24:00

DAY2：2026年9月20日(日)19:00～24:00

DAY3：2026年9月21日(月・祝)19:00～24:00 メイン4ステージのライブを各日5時間、計15時間放送予定 CS同時配信 フジテレビNEXTsmart 2026年9月19日(土)～21日(月・祝) PC・スマホ・タブレットで同時配信予定

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