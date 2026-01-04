ATPブリスベン国際2026はいつ？日程・日本人出場選手・放送/配信予定まとめ

ATPブリスベン国際2026は、男子プロテニスツアーのシーズン序盤を占う重要なATP250大会だ。全豪オープン直前の前哨戦として位置づけられており、トップ選手にとっては調整と結果の両立が求められる一戦となる。
本記事では、ATPブリスベン国際2026の日程・日本人出場選手・放送予定について紹介する。
ATPブリスベン国際2026の日程は？
ATPブリスベン国際2026(ブリスベン国際 presented by ANZ)は、全豪オープン前哨戦として位置づけられるシーズン序盤の重要大会だ。2026年大会は日本時間で1月4日(日)から1月11日(日)まで開催され、男女合同大会として行われる。
会場はオーストラリア・ブリスベンにあるクイーンズランド・テニスセンター。サーフェスは屋外ハードコートで、男子はATP250、女子はWTA500として実施される。男女ともにトップ選手が集結し、全豪オープンに向けた実戦調整の場となる。
大会は予選を含めて8日間の日程で進行。日本時間では連日正午前後から試合が組まれる見込みで、準々決勝以降は大会後半に集中するスケジュールとなっている。
大会概要(ATPブリスベン国際2026)
|項目
|内容
|大会名
|ATPブリスベン国際2026(ブリスベン国際 presented by ANZ)
|開催期間
|2026年1月4日(日)〜1月11日(日)(日本時間)
|開催地
|オーストラリア・ブリスベン
|会場
|クイーンズランド・テニスセンター
|サーフェス
|屋外ハードコート
|大会グレード
|ATP250(男子)/WTA500(女子)
日別試合スケジュール(予定・日本時間)
|日付
|ラウンド
|開始時間目安(日本時間)
|1月4日(日)
|男子・女子1回戦
|12:00〜
|1月5日(月)
|男子・女子1回戦
|12:00〜
|1月6日(火)
|1回戦・2回戦
|12:00〜
|1月7日(水)
|2回戦
|12:00〜
|1月8日(木)
|2回戦(一部3回戦)
|12:00〜
|1月9日(金)
|準々決勝
|12:00〜
|1月10日(土)
|準決勝
|12:00〜
|1月11日(日)
|決勝
|15:00〜
ATPブリスベン国際2026は、男女ともに全豪オープン直前の実戦の場となる大会だ。上位選手の仕上がりや新シーズンの勢力図を占う意味でも、日程を押さえておきたい一戦となる。
ATPブリスベン国際2026に出場する日本人選手は？
ATPブリスベン国際2026の男子シングルス(本戦および予選)のエントリーリストを確認すると、日本人選手の名前は含まれていない。2026年シーズン開幕戦として注目を集める大会だが、男子日本勢は別の大会を選択する形となった。
一方、ブリスベン国際は女子(WTA500)との共催大会であり、女子ダブルスには日本人選手が出場する。穂積絵莉が台湾のFang-Hsien Wuとペアを組み、ダブルスにエントリーしている。
同時期となる2026年第1週(1月4日〜11日)には、他大会に日本人男子選手が分散して出場する。ATP250の香港オープンには、2024年全豪オープン・ジュニア王者の坂本怜がエントリー。ATPツアー本格参戦となる2026年シーズンのスタートとして、この大会を選択した。
また、ATPチャレンジャーのキャンベラ・インターナショナルには、西岡良仁、島袋将、錦織圭がエントリー。錦織は予選からの出場予定となっており、いずれも翌週に控える全豪オープン予選を見据え、実戦を重ねる目的でこの大会を選んでいる。
このように、2026年の開幕週における日本人男子選手は、ブリスベン国際ではなく香港やキャンベラでシーズンインを迎える構図となった。全豪オープン本戦、予選へとつながる動線として、各選手が異なる選択をしている点も今季序盤の注目ポイントだ。
ATPブリスベン国際2026の放送予定は？
ATPブリスベン国際2026は、日本国内ではU-NEXTによる独占ライブ配信が予定されている。2026年シーズンも男子プロテニスツアー(ATPツアー)の放映権はU-NEXTが保有しており、ブリスベン国際を含むATP250大会は見放題で配信される。
配信は大会期間中のライブ中継が中心となり、メインコートであるパット・ラフター・アリーナの試合を軸に構成される見込みだ。ATP250カテゴリーの大会という位置づけから、全コートが配信対象となるわけではない点には注意したい。
なお、地上波やBS、CSでのテレビ放送は実施されず、WOWOWやDAZNといった他のネット配信サービスでも中継は行われない。日本国内でATPブリスベン国際2026を視聴する方法は、U-NEXTに限られる。
ATPブリスベン国際2026の放送・配信予定一覧
|区分
|放送・配信先
|配信形態
|備考
|ネット配信
|U-NEXT
|独占ライブ配信(見放題)
|メインコート中心の配信
|地上波
|なし
|-
|放送予定なし
|BS/CS
|なし
|-
|放送予定なし
|他配信サービス
|WOWOW/DAZNなど
|-
|配信予定なし
ATPブリスベン国際2026のおすすめ視聴方法
前述の通り、ATPブリスベン国際2026は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】無料トライアル加入ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。