ATPブリスベン国際2026はいつ？日程・日本人出場選手・放送/配信予定まとめ

ATPブリスベン国際2026は、男子プロテニスツアーのシーズン序盤を占う重要なATP250大会だ。全豪オープン直前の前哨戦として位置づけられており、トップ選手にとっては調整と結果の両立が求められる一戦となる。

本記事では、ATPブリスベン国際2026の日程・日本人出場選手・放送予定について紹介する。

ATPブリスベン国際2026の日程は？

ATPブリスベン国際2026(ブリスベン国際 presented by ANZ)は、全豪オープン前哨戦として位置づけられるシーズン序盤の重要大会だ。2026年大会は日本時間で1月4日(日)から1月11日(日)まで開催され、男女合同大会として行われる。

会場はオーストラリア・ブリスベンにあるクイーンズランド・テニスセンター。サーフェスは屋外ハードコートで、男子はATP250、女子はWTA500として実施される。男女ともにトップ選手が集結し、全豪オープンに向けた実戦調整の場となる。

大会は予選を含めて8日間の日程で進行。日本時間では連日正午前後から試合が組まれる見込みで、準々決勝以降は大会後半に集中するスケジュールとなっている。

大会概要(ATPブリスベン国際2026)

項目 内容 大会名 ATPブリスベン国際2026(ブリスベン国際 presented by ANZ) 開催期間 2026年1月4日(日)〜1月11日(日)(日本時間) 開催地 オーストラリア・ブリスベン 会場 クイーンズランド・テニスセンター サーフェス 屋外ハードコート 大会グレード ATP250(男子)/WTA500(女子)

日別試合スケジュール(予定・日本時間)

日付 ラウンド 開始時間目安(日本時間) 1月4日(日) 男子・女子1回戦 12:00〜 1月5日(月) 男子・女子1回戦 12:00〜 1月6日(火) 1回戦・2回戦 12:00〜 1月7日(水) 2回戦 12:00〜 1月8日(木) 2回戦(一部3回戦) 12:00〜 1月9日(金) 準々決勝 12:00〜 1月10日(土) 準決勝 12:00〜 1月11日(日) 決勝 15:00〜

ATPブリスベン国際2026は、男女ともに全豪オープン直前の実戦の場となる大会だ。上位選手の仕上がりや新シーズンの勢力図を占う意味でも、日程を押さえておきたい一戦となる。

ATPブリスベン国際2026に出場する日本人選手は？

ATPブリスベン国際2026の男子シングルス(本戦および予選)のエントリーリストを確認すると、日本人選手の名前は含まれていない。2026年シーズン開幕戦として注目を集める大会だが、男子日本勢は別の大会を選択する形となった。

一方、ブリスベン国際は女子(WTA500)との共催大会であり、女子ダブルスには日本人選手が出場する。穂積絵莉が台湾のFang-Hsien Wuとペアを組み、ダブルスにエントリーしている。

同時期となる2026年第1週(1月4日〜11日)には、他大会に日本人男子選手が分散して出場する。ATP250の香港オープンには、2024年全豪オープン・ジュニア王者の坂本怜がエントリー。ATPツアー本格参戦となる2026年シーズンのスタートとして、この大会を選択した。

また、ATPチャレンジャーのキャンベラ・インターナショナルには、西岡良仁、島袋将、錦織圭がエントリー。錦織は予選からの出場予定となっており、いずれも翌週に控える全豪オープン予選を見据え、実戦を重ねる目的でこの大会を選んでいる。

このように、2026年の開幕週における日本人男子選手は、ブリスベン国際ではなく香港やキャンベラでシーズンインを迎える構図となった。全豪オープン本戦、予選へとつながる動線として、各選手が異なる選択をしている点も今季序盤の注目ポイントだ。

ATPブリスベン国際2026の放送予定は？

ATPブリスベン国際2026は、日本国内ではU-NEXTによる独占ライブ配信が予定されている。2026年シーズンも男子プロテニスツアー(ATPツアー)の放映権はU-NEXTが保有しており、ブリスベン国際を含むATP250大会は見放題で配信される。

配信は大会期間中のライブ中継が中心となり、メインコートであるパット・ラフター・アリーナの試合を軸に構成される見込みだ。ATP250カテゴリーの大会という位置づけから、全コートが配信対象となるわけではない点には注意したい。

なお、地上波やBS、CSでのテレビ放送は実施されず、WOWOWやDAZNといった他のネット配信サービスでも中継は行われない。日本国内でATPブリスベン国際2026を視聴する方法は、U-NEXTに限られる。

ATPブリスベン国際2026の放送・配信予定一覧

区分 放送・配信先 配信形態 備考 ネット配信 U-NEXT 独占ライブ配信(見放題) メインコート中心の配信 地上波 なし - 放送予定なし BS/CS なし - 放送予定なし 他配信サービス WOWOW/DAZNなど - 配信予定なし

ATPブリスベン国際2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、ATPブリスベン国際2026は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。