アーセナルvsコベントリーはいつ？何時から？試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

アーセナルにとっては、新シーズンに向けたチームの仕上がりを確認する重要なゲームとなる。選手たちのコンディションや新戦力の起用法など、開幕を見据えたミケル・アルテタ監督の采配にも注目が集まる。一方の坂元達裕が所属するコベントリーも強豪アーセナルを相手にどのような戦いを見せるのか注目だ。

本記事では、アーセナルvsコベントリーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

アーセナルvsコベントリーはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦、アーセナルvsコベントリー・シティは、現地時間2026年8月21日(金)にアーセナルの本拠地エミレーツ・スタジアムで開催される。

試合は現地時間21日(金)20:00、日本時間では翌22日(土)4:00にキックオフ予定。日本では金曜日の深夜から土曜日の早朝にかけて行われる一戦となる。

昨季王者のアーセナルにとっては、ホームで迎える新シーズン最初のリーグ戦。一方、コベントリーは25年ぶりのプレミアリーグ復帰を果たしており、開幕戦から王者に挑む注目のカードとなった。

項目 内容 対戦カード アーセナル vs コベントリー・シティ 大会 プレミアリーグ第1節 日本時間 2026年8月22日(土)4:00 現地時間 2026年8月21日(金)20:00 会場 エミレーツ・スタジアム

アーセナルvsコベントリーのテレビ放送・ネット配信予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、アーセナルvsコベントリー・シティは、動画配信サービス『U-NEXT』の「サッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年8月22日(土)4:00にキックオフ予定。中継は日本語音声にも対応し、実況を西岡明彦氏、解説を元日本代表DFの坪井慶介氏が担当する。

なお、現時点で地上波・BS・CSでのテレビ放送は予定されていない。また、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなどでの配信も予定されていないため、日本からライブで視聴する場合はU-NEXTのサッカーパックを利用する必要がある。

日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 実況・解説 2026/8/22(土) 4:00 アーセナル vs コベントリー・シティ なし U-NEXT「サッカーパック」 実況：西岡明彦 / 解説：坪井慶介

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。