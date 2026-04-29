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Amazonゴールデンウィーク2026で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Aoi Fujimiya

AmazonスマイルSALEゴールデンウィーク2026はいつ？日程・ポイントアップ・キャンペーンまとめ

AmazonスマイルSALEゴールデンウィーク2026はいつ開催？日程・ポイントアップキャンペーン内容・還元率を紹介。

2026年は4/30(木)～5/3(日)まで開催
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Amazonゴールデンウィークセール2026

2026年4/30(木)～5/3(日)まで開催

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Amazonゴールデンウィークセール2026注目アイテムが大幅値下げ

Amazonのゴールデンウィークセールに関する日程が気になる時期となっている。毎年大型連休にあわせて開催される傾向があり、「いつから始まるのか」「どのタイミングで買うべきか」といった点に注目が集まる。

Amazonゴールデンウィークセールは4月30日(木)から！セール会場はこちら

本記事では、Amazonのゴールデンウィークセールについて紹介する。

Amazonゴールデンウィークセールはいつから？

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2026年のAmazonゴールデンウィークセールは、「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」として実施される。開始は4月30日(木)9時からで、ゴールデンウィークの序盤にあわせたタイミングでスタートする。

セール期間は5月3日(日)23時59分までの約4日間。合計87時間にわたって開催される短期集中型のセールとなっており、限られた時間の中で多くの目玉商品が登場する見込みだ。

例年同様、家電や日用品、ファッション、ガジェットなど幅広いカテゴリが対象となるほか、タイムセールやポイントアップ施策が同時に展開される可能性も高い。人気商品は早期に売り切れるケースもあるため、開始直後からの動きが重要となる。

ゴールデンウィーク期間中の買い物を効率よく進めるためにも、事前に開催日時を把握し、狙いの商品をリストアップしておくことがポイントとなる。

項目内容
セール名称Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク
開始日時2026年4月30日(木) 9:00
終了日時2026年5月3日(日) 23:59
開催時間合計87時間
開催期間約4日間

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Amazonゴールデンウィークセールのキャンペーン情報は？

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Amazonのゴールデンウィークセールでは、割引に加えて複数のポイント還元キャンペーンが同時展開される。中でも中心となるのが「ポイントアップキャンペーン」で、条件を満たすことで最大8%の還元が受けられる仕組みとなっている。

対象となるのは、セール期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をしたユーザー。エントリーが必須となっており、キャンペーンページからの登録を忘れるとポイントが付与されない点には注意が必要だ。

還元率は複数の条件を組み合わせることで上昇する。プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、dアカウント連携、対象カテゴリー商品の購入などを組み合わせることで、効率よくポイントを積み上げることができる。

また、セール期間中は関連サービスのキャンペーンも充実。Audibleの割引やKindle本セール、あと払いサービス「ペイディ」のポイント還元など、Amazon内の各サービスを横断してお得に利用できる構成となっている。

これらを組み合わせることで、単なる割引以上の還元を狙うことが可能。事前エントリーと条件の整理が、セールを最大限活用するうえでの重要なポイントとなる。

キャンペーン内容
ポイントアップキャンペーン合計10,000円以上の購入で最大8%還元(要エントリー)
還元内訳プライム+1%／Amazonカード最大+3%／dアカウント+0.5%／対象商品+3.5%
ポイント上限最大6,000ポイント
Audibleキャンペーン新規登録で3か月間99円(5月12日まで)
Kindleセール最大50%OFF(作品数多数)
ペイディ還元最大5%還元(上限500ポイント)

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Amazonゴールデンウィークセールの事前公開商品

商品価格(税込)
ECOVACS DEEBOT T90 OMNI ロボット掃除機￥149,800
BenQ PD2705U 4Kモニター￥74,372
Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25￥149,900
BenQ MOBIUZ EX271UZ ゲーミングモニター￥180,000
Acer Predator M.2 SSD 2TB￥49,900
ロボロック Q7B ロボット掃除機￥31,980
金麦 糖質75%オフ 350ml 24本￥4,061
DHC ビタミンBミックス 90日分￥730
AGF ブレンディ スティック カフェオレ 100本￥2,893
チャップアップ 増毛スプレー￥2,980
BOSCH 国産車バッテリー HT-S-120￥17,480
BOSCH 国産車バッテリー PSA-55B24L￥7,880
タンスのゲン マットレス ダブル￥14,999
ASICS レスリングシューズ MATFLEX 7￥6,218
ニッセン UV冷感インナー￥1,998
ASICS ランニングシューズ GEL-SONOMA 8 GTX￥12,208
ディズニー スリッパ￥990

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