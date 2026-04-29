AmazonスマイルSALEゴールデンウィーク2026はいつ？日程・ポイントアップ・キャンペーンまとめ

Amazonのゴールデンウィークセールに関する日程が気になる時期となっている。毎年大型連休にあわせて開催される傾向があり、「いつから始まるのか」「どのタイミングで買うべきか」といった点に注目が集まる。

本記事では、Amazonのゴールデンウィークセールについて紹介する。

Amazonゴールデンウィークセールはいつから？

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2026年のAmazonゴールデンウィークセールは、「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」として実施される。開始は4月30日(木)9時からで、ゴールデンウィークの序盤にあわせたタイミングでスタートする。

セール期間は5月3日(日)23時59分までの約4日間。合計87時間にわたって開催される短期集中型のセールとなっており、限られた時間の中で多くの目玉商品が登場する見込みだ。

例年同様、家電や日用品、ファッション、ガジェットなど幅広いカテゴリが対象となるほか、タイムセールやポイントアップ施策が同時に展開される可能性も高い。人気商品は早期に売り切れるケースもあるため、開始直後からの動きが重要となる。

ゴールデンウィーク期間中の買い物を効率よく進めるためにも、事前に開催日時を把握し、狙いの商品をリストアップしておくことがポイントとなる。

項目 内容 セール名称 Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク 開始日時 2026年4月30日(木) 9:00 終了日時 2026年5月3日(日) 23:59 開催時間 合計87時間 開催期間 約4日間

Amazonゴールデンウィークセールのキャンペーン情報は？

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Amazonのゴールデンウィークセールでは、割引に加えて複数のポイント還元キャンペーンが同時展開される。中でも中心となるのが「ポイントアップキャンペーン」で、条件を満たすことで最大8%の還元が受けられる仕組みとなっている。

対象となるのは、セール期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をしたユーザー。エントリーが必須となっており、キャンペーンページからの登録を忘れるとポイントが付与されない点には注意が必要だ。

還元率は複数の条件を組み合わせることで上昇する。プライム会員特典やAmazon Mastercardでの支払い、dアカウント連携、対象カテゴリー商品の購入などを組み合わせることで、効率よくポイントを積み上げることができる。

また、セール期間中は関連サービスのキャンペーンも充実。Audibleの割引やKindle本セール、あと払いサービス「ペイディ」のポイント還元など、Amazon内の各サービスを横断してお得に利用できる構成となっている。

これらを組み合わせることで、単なる割引以上の還元を狙うことが可能。事前エントリーと条件の整理が、セールを最大限活用するうえでの重要なポイントとなる。

キャンペーン 内容 ポイントアップキャンペーン 合計10,000円以上の購入で最大8%還元(要エントリー) 還元内訳 プライム+1%／Amazonカード最大+3%／dアカウント+0.5%／対象商品+3.5% ポイント上限 最大6,000ポイント Audibleキャンペーン 新規登録で3か月間99円(5月12日まで) Kindleセール 最大50%OFF(作品数多数) ペイディ還元 最大5%還元(上限500ポイント)

Amazonゴールデンウィークセールの事前公開商品

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