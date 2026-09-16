ヨーロッパリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）がいよいよ開幕する。鎌田大地らが所属するクリスタル・パレスや久保建英所属のレアル・ソシエダなども参戦。開幕戦ではどこと対戦することになるのだろうか。
本記事では、今季CL開幕節の試合日程や放送・配信予定を紹介する。
UEFAヨーロッパリーグ2026-27の開幕はいつ？
8月27日にリーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催されたUEFAヨーロッパリーグ（EL）。いよいよ初戦を迎える。
今季CLは現地時間9月17日（木）に開幕。2日間にわたって全試合が行われる。初戦の開始時間は17日1:45となっており、オモニアvsセルタ、アララトvsスパルタ・プラハが行われる。
UEFAヨーロッパリーグ2026-27の開幕節の試合日程は？
UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ初戦の試合日程は以下の通り。
試合日時
対戦カード
放送・配信
9/17(木)
オモニア
【テレビ】
【ネット】
9/17(木)
アララト＝アルメニア
【ネット】
9/17(木)
オリンピアコス
【ネット】
9/17(木)
アンデルレヒト
【テレビ】
【ネット】
9/17(木)
レヴァークーゼン
【ネット】
9/17(木)
サンダーランド
【ネット】
9/17(木)
ミラン
【テレビ】
9/17(木)
シュトゥルム・グラーツ
【ネット】
9/17(木)
ハポエル・ベエルシェバ
【ネット】
9/18(金)
レフスキ・ソフィア
【ネット】
9/18(金)
OFI
【テレビ】
【ネット】
9/18(金)
ユヴェントス
【ネット】
9/18(金)
ヴィクトリア・プルゼニ
【ネット】
9/18(金)
ベシクタシュ
【ネット】
9/18(金)
LSK
【ネット】
9/18(金)
クリスタル・パレス(鎌田大地、冨安健洋)
【テレビ】
9/18(金)
レアル・ソシエダ(久保建英)
【テレビ】
【ネット】
※日本時間表記
UEFAヨーロッパリーグ2026-27の放送・配信予定は？
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信予定している。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！(C)WOWOW
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数