ヨーロッパリーグ2026-27開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定





2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）がいよいよ開幕する。鎌田大地らが所属するクリスタル・パレスや久保建英所属のレアル・ソシエダなども参戦。開幕戦ではどこと対戦することになるのだろうか。

本記事では、今季CL開幕節の試合日程や放送・配信予定を紹介する。

UEFAヨーロッパリーグ2026-27の開幕はいつ？

8月27日にリーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催されたUEFAヨーロッパリーグ（EL）。いよいよ初戦を迎える。

今季CLは現地時間9月17日（木）に開幕。2日間にわたって全試合が行われる。初戦の開始時間は17日1:45となっており、オモニアvsセルタ、アララトvsスパルタ・プラハが行われる。

UEFAヨーロッパリーグ2026-27の開幕節の試合日程は？

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ初戦の試合日程は以下の通り。

試合日時 対戦カード 放送・配信 9/17(木)

1:45 オモニア

vs

セルタ 【テレビ】

WOWOWライブ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

1:45 アララト＝アルメニア

vs

スパルタ・プラハ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

4:00 オリンピアコス

vs

ヤギエロニア・ピャウィストク 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

4:00 アンデルレヒト

vs

リヨン 【テレビ】

WOWOWライブ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

4:00 レヴァークーゼン

vs

ツェリエ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

4:00 サンダーランド

vs

AZ(毎熊、市原) 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

4:00 ミラン

vs

ベンフィカ 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

4:00 シュトゥルム・グラーツ

vs

レンヌ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/17(木)

4:00 ハポエル・ベエルシェバ

vs

ディナモ・ザグレブ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

1:45 レフスキ・ソフィア

vs

ザルツブルク 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

1:45 OFI

vs

ホッフェンハイム 【テレビ】

WOWOWライブ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

4:00 ユヴェントス

vs

NEC 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

4:00 ヴィクトリア・プルゼニ

vs

ユニオンSG 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

4:00 ベシクタシュ

vs

マルセイユ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

4:00 LSK

vs

SCトレエンセ 【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

4:00 クリスタル・パレス(鎌田大地、冨安健洋)

vs

レフ・ポズナン 【テレビ】

WOWOWプライム

【ネット】

WOWOWオンデマンド 9/18(金)

4:00 レアル・ソシエダ(久保建英)

vs

ボーンマス 【テレビ】

WOWOWライブ 【ネット】

WOWOWオンデマンド

※日本時間表記

UEFAヨーロッパリーグ2026-27の放送・配信予定は？

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信予定している。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金







販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合

UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合

UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合

UEFAスーパーカップ2026

MATCH HIGHLIGHT

UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)

2026-27シーズン開幕前特別企画

ほか多数



