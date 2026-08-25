第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年8月26日(水)に2回戦が行われる。

本記事では、天皇杯2回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

天皇杯2回戦の試合日程・キックオフ時間

天皇杯2回戦は、2026年8月26日(水)に開催される。32試合が各地で行われ、18:30または19:00にキックオフを迎える予定だ。この2回戦からJ1、J2チームが出場。前回王者のFC町田ゼルビアもこの2回戦から登場する。

天皇杯2回戦の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

試合日 キックオフ時間 対戦カード 会場 2026年8月26日(水) 19:00 鹿島アントラーズ vs アトレチコ鈴鹿 メルカリスタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府 大和ハウス プレミストドーム 2026年8月26日(水) 18:30 名古屋グランパス vs ガイナーレ鳥取 豊田スタジアム 2026年8月26日(水) 18:30 東京ヴェルディ vs ザスパ群馬 味の素フィールド西が丘 2026年8月26日(水) 19:00 川崎フロンターレ vs 栃木SC Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 2026年8月26日(水) 19:00 ジュビロ磐田 vs テゲバジャーロ宮崎 ヤマハスタジアム(磐田) 2026年8月26日(水) 19:00 ガンバ大阪 vs レイラック滋賀FC パナソニック スタジアム 吹田 2026年8月26日(水) 18:30 徳島ヴォルティス vs FC徳島 鳴門･大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 2026年8月26日(水) 18:30 サンフレッチェ広島 vs 沖縄SV 福山通運ローズスタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 いわきFC vs 大分トリニータ ハワイアンズスタジアムいわき 2026年8月26日(水) 19:00 ファジアーノ岡山 vs ベルガロッソいわみ JFE晴れの国スタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs アスルクラロ沼津 フクダ電子アリーナ 2026年8月26日(水) 19:00 ヴィッセル神戸 vs ヴェロスクロノス都農 ノエビアスタジアム神戸 2026年8月26日(水) 19:00 サガン鳥栖 vs カターレ富山 駅前不動産スタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 アビスパ福岡 vs ヴェルスパ大分 ベスト電器スタジアム 2026年8月26日(水) 18:30 横浜FC vs クリアソン新宿 ニッパツ三ツ沢球技場 2026年8月26日(水) 19:00 柏レイソル vs 専修大学 三協フロンテア柏スタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 FC今治 vs ブラウブリッツ秋田 アシックス里山スタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 横浜F・マリノス vs 福島ユナイテッドFC 日産スタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 水戸ホーリーホック vs 京都産業大学 ケーズデンキスタジアム水戸 2026年8月26日(水) 19:00 浦和レッズ vs 山梨学院大学 浦和駒場スタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 RB大宮アルディージャ vs ヴァンラーレ八戸 NACK5スタジアム大宮 2026年8月26日(水) 18:30 セレッソ大阪 vs FC岐阜 YANMAR HANASAKA STADIUM 2026年8月26日(水) 19:00 アルビレックス新潟 vs 鹿児島ユナイテッドFC デンカビッグスワンスタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 京都サンガF.C. vs FCマルヤス岡崎 たけびしスタジアム京都 2026年8月26日(水) 19:00 モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC NDソフトスタジアム山形 2026年8月26日(水) 19:00 清水エスパルス vs FC大阪 IAIスタジアム日本平 2026年8月26日(水) 19:00 V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC PEACE STADIUM Connected by SoftBank 2026年8月26日(水) 18:30 FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡 町田GIONスタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 ベガルタ仙台 vs 栃木シティ ユアテックスタジアム仙台 2026年8月26日(水) 19:00 FC東京 vs AC長野パルセイロ 味の素スタジアム 2026年8月26日(水) 19:00 湘南ベルマーレ vs ラインメール青森 レモンガススタジアム平塚

天皇杯2回戦のテレビ放送・ネット配信予定

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■2回戦

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 8/26(水)

19:00 鹿島アントラーズ vs アトレチコ鈴鹿 スポーツライブ+2(Ch.584)

18:50～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

18:30 名古屋グランパス vs ガイナーレ鳥取

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:20～ 8/26(水)

18:30 東京ヴェルディ vs ザスパ群馬

JFATV

18:30～ 8/26(水)

19:00 川崎フロンターレ vs 栃木SC スカチャン7(Ch.587)

18:50～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

19:00 ガンバ大阪 vs レイラック滋賀FC スカチャン5(Ch.585)

18:50～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

18:30 サンフレッチェ広島 vs 沖縄SV スカチャン8(Ch.588)

18:20～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:20～ 8/26(水)

19:00 ファジアーノ岡山 vs ベルガロッソいわみ

JFATV

19:00～ 8/26(水)

19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs アスルクラロ沼津

JFATV

19:00～ 8/26(水)

19:00 ヴィッセル神戸 vs ヴェロスクロノス都農

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

19:00 アビスパ福岡 vs ヴェルスパ大分

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

19:00 柏レイソル vs 専修大学

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

19:00 横浜F・マリノス vs 福島ユナイテッドFC NHK BS

19:00～

8/26(水)

19:00 水戸ホーリーホック vs 京都産業大学

JFATV

19:00～ 8/26(水)

19:00 浦和レッズ vs 山梨学院大学 スポーツライブ+(Ch.580)

18:50～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

18:30 セレッソ大阪 vs FC岐阜

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:20～ 8/26(水)

19:00 アルビレックス新潟 vs 鹿児島ユナイテッドFC

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

19:00 京都サンガF.C. vs FCマルヤス岡崎

JFATV

19:00～ 8/26(水)

19:00 清水エスパルス vs FC大阪

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

19:00 V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～ 8/26(水)

18:30 FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:20～ 8/26(水)

19:00 FC東京 vs AC長野パルセイロ

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:50～

天皇杯2回戦のおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。