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20260823 machida(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

天皇杯2回戦はいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定｜JFA第106回全日本サッカー選手権大会

カップ
J1 リーグ
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FC東京 対 AC長野パルセイロ
FC東京
AC長野パルセイロ
東京ヴェルディ 対 ザスパ群馬
東京ヴェルディ
ザスパ群馬
横浜FC 対 Criacao Shinjuku
横浜FC
Criacao Shinjuku
徳島ヴォルティス 対 FC徳島
徳島ヴォルティス
FC徳島
名古屋グランパス 対 ガイナーレ鳥取
名古屋グランパス
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FC町田ゼルビア 対 いわてｸﾞﾙｰｼﾞｬ盛岡
FC町田ゼルビア
いわてｸﾞﾙｰｼﾞｬ盛岡
セレッソ大阪 対 FC岐阜
セレッソ大阪
FC岐阜
サンフレッチェ広島 対 沖縄
サンフレッチェ広島
沖縄
浦和レッズ 対 山梨学院大学
浦和レッズ
山梨学院大学
サガン鳥栖 対 カターレ富山
サガン鳥栖
カターレ富山
清水エスパルス 対 FC大阪
清水エスパルス
FC大阪
北海道コンサドーレ札幌 対 ヴァンフォーレ甲府
北海道コンサドーレ札幌
ヴァンフォーレ甲府
ジェフユナイテッド千葉 対 アスルクラロ沼津
ジェフユナイテッド千葉
アスルクラロ沼津
ファジアーノ岡山 対 Belugarosso Iwami
ファジアーノ岡山
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V・ファーレン長崎 対 愛媛FC
V・ファーレン長崎
愛媛FC
横浜F・マリノス 対 福島ユナイテッドFC
横浜F・マリノス
福島ユナイテッドFC
柏レイソル 対 Senshu University
柏レイソル
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モンテディオ山形 対 藤枝MYFC
モンテディオ山形
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鹿島アントラーズ 対 Atletico Suzuka
鹿島アントラーズ
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アビスパ福岡 対 ヴェルスパ大分
アビスパ福岡
ヴェルスパ大分
ヴィッセル神戸 対 Veroskronos Tsuno
ヴィッセル神戸
Veroskronos Tsuno
川崎フロンターレ 対 栃木SC
川崎フロンターレ
栃木SC
いわきFC 対 大分トリニータ
いわきFC
大分トリニータ
湘南ベルマーレ 対 Rein Meer Aomori
湘南ベルマーレ
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水戸ホーリーホック 対 Kyoto Sangyo University
水戸ホーリーホック
Kyoto Sangyo University
FC今治 対 ブラウブリッツ秋田
FC今治
ブラウブリッツ秋田
京都サンガF.C. 対 FC Maruyasu Okazaki
京都サンガF.C.
FC Maruyasu Okazaki
ジュビロ磐田 対 テゲバジャーロ宮崎
ジュビロ磐田
テゲバジャーロ宮崎
ガンバ大阪 対 レイラック滋賀FC
ガンバ大阪
レイラック滋賀FC
RB大宮アルディージャ 対 ヴァンラーレ八戸
RB大宮アルディージャ
ヴァンラーレ八戸
アルビレックス新潟 対 鹿児島ユナイテッドFC
アルビレックス新潟
鹿児島ユナイテッドFC
ベガルタ仙台 対 栃木シティ
ベガルタ仙台
栃木シティ

天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会 2回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は？対戦カードやキックオフ時刻、中継スケジュールを紹介。

天皇杯の注目試合を生中継
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第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年8月26日(水)に2回戦が行われる。

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本記事では、天皇杯2回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

天皇杯2回戦の試合日程・キックオフ時間

天皇杯2回戦は、2026年8月26日(水)に開催される。32試合が各地で行われ、18:30または19:00にキックオフを迎える予定だ。この2回戦からJ1、J2チームが出場。前回王者のFC町田ゼルビアもこの2回戦から登場する。

天皇杯2回戦の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

試合日

キックオフ時間

対戦カード

会場

2026年8月26日(水)

19:00

鹿島アントラーズ vs アトレチコ鈴鹿

メルカリスタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府

大和ハウス プレミストドーム

2026年8月26日(水)

18:30

名古屋グランパス vs ガイナーレ鳥取

豊田スタジアム

2026年8月26日(水)

18:30

東京ヴェルディ vs ザスパ群馬

味の素フィールド西が丘

2026年8月26日(水)

19:00

川崎フロンターレ vs 栃木SC

Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

2026年8月26日(水)

19:00

ジュビロ磐田 vs テゲバジャーロ宮崎

ヤマハスタジアム(磐田)

2026年8月26日(水)

19:00

ガンバ大阪 vs レイラック滋賀FC

パナソニック スタジアム 吹田

2026年8月26日(水)

18:30

徳島ヴォルティス vs FC徳島

鳴門･大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム

2026年8月26日(水)

18:30

サンフレッチェ広島 vs 沖縄SV

福山通運ローズスタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

いわきFC vs 大分トリニータ

ハワイアンズスタジアムいわき

2026年8月26日(水)

19:00

ファジアーノ岡山 vs ベルガロッソいわみ

JFE晴れの国スタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

ジェフユナイテッド千葉 vs アスルクラロ沼津

フクダ電子アリーナ

2026年8月26日(水)

19:00

ヴィッセル神戸 vs ヴェロスクロノス都農

ノエビアスタジアム神戸

2026年8月26日(水)

19:00

サガン鳥栖 vs カターレ富山

駅前不動産スタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

アビスパ福岡 vs ヴェルスパ大分

ベスト電器スタジアム

2026年8月26日(水)

18:30

横浜FC vs クリアソン新宿

ニッパツ三ツ沢球技場

2026年8月26日(水)

19:00

柏レイソル vs 専修大学

三協フロンテア柏スタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

FC今治 vs ブラウブリッツ秋田

アシックス里山スタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

横浜F・マリノス vs 福島ユナイテッドFC

日産スタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

水戸ホーリーホック vs 京都産業大学

ケーズデンキスタジアム水戸

2026年8月26日(水)

19:00

浦和レッズ vs 山梨学院大学

浦和駒場スタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

RB大宮アルディージャ vs ヴァンラーレ八戸

NACK5スタジアム大宮

2026年8月26日(水)

18:30

セレッソ大阪 vs FC岐阜

YANMAR HANASAKA STADIUM

2026年8月26日(水)

19:00

アルビレックス新潟 vs 鹿児島ユナイテッドFC

デンカビッグスワンスタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

京都サンガF.C. vs FCマルヤス岡崎

たけびしスタジアム京都

2026年8月26日(水)

19:00

モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC

NDソフトスタジアム山形

2026年8月26日(水)

19:00

清水エスパルス vs FC大阪

IAIスタジアム日本平

2026年8月26日(水)

19:00

V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC

PEACE STADIUM Connected by SoftBank

2026年8月26日(水)

18:30

FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡

町田GIONスタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

ベガルタ仙台 vs 栃木シティ

ユアテックスタジアム仙台

2026年8月26日(水)

19:00

FC東京 vs AC長野パルセイロ

味の素スタジアム

2026年8月26日(水)

19:00

湘南ベルマーレ vs ラインメール青森

レモンガススタジアム平塚

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天皇杯2回戦のテレビ放送・ネット配信予定

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■2回戦

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

8/26(水)
19:00

鹿島アントラーズ vs アトレチコ鈴鹿

スポーツライブ+2(Ch.584)
18:50～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
19:00

北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
18:30

名古屋グランパス vs ガイナーレ鳥取


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:20～

8/26(水)
18:30

東京ヴェルディ vs ザスパ群馬


JFATV
18:30～

8/26(水)
19:00

川崎フロンターレ vs 栃木SC

スカチャン7(Ch.587)
18:50～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
19:00

ガンバ大阪 vs レイラック滋賀FC

スカチャン5(Ch.585)
18:50～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
18:30

サンフレッチェ広島 vs 沖縄SV

スカチャン8(Ch.588)
18:20～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:20～

8/26(水)
19:00

ファジアーノ岡山 vs ベルガロッソいわみ


JFATV
19:00～

8/26(水)
19:00

ジェフユナイテッド千葉 vs アスルクラロ沼津


JFATV
19:00～

8/26(水)
19:00

ヴィッセル神戸 vs ヴェロスクロノス都農


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
19:00

アビスパ福岡 vs ヴェルスパ大分


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
19:00

柏レイソル vs 専修大学


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
19:00

横浜F・マリノス vs 福島ユナイテッドFC

NHK BS
19:00～


8/26(水)
19:00

水戸ホーリーホック vs 京都産業大学


JFATV
19:00～

8/26(水)
19:00

浦和レッズ vs 山梨学院大学

スポーツライブ+(Ch.580)
18:50～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
18:30

セレッソ大阪 vs FC岐阜


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:20～

8/26(水)
19:00

アルビレックス新潟 vs 鹿児島ユナイテッドFC


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
19:00

京都サンガF.C. vs FCマルヤス岡崎


JFATV
19:00～

8/26(水)
19:00

清水エスパルス vs FC大阪


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
19:00

V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～

8/26(水)
18:30

FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:20～

8/26(水)
19:00

FC東京 vs AC長野パルセイロ


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18:50～

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天皇杯2回戦のおすすめ視聴方法

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第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

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  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
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  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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