第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年8月26日(水)に2回戦が行われる。
本記事では、天皇杯2回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
天皇杯2回戦の試合日程・キックオフ時間
天皇杯2回戦は、2026年8月26日(水)に開催される。32試合が各地で行われ、18:30または19:00にキックオフを迎える予定だ。この2回戦からJ1、J2チームが出場。前回王者のFC町田ゼルビアもこの2回戦から登場する。
天皇杯2回戦の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。
試合日
キックオフ時間
対戦カード
会場
2026年8月26日(水)
19:00
鹿島アントラーズ vs アトレチコ鈴鹿
メルカリスタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府
大和ハウス プレミストドーム
2026年8月26日(水)
18:30
名古屋グランパス vs ガイナーレ鳥取
豊田スタジアム
2026年8月26日(水)
18:30
東京ヴェルディ vs ザスパ群馬
味の素フィールド西が丘
2026年8月26日(水)
19:00
川崎フロンターレ vs 栃木SC
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
2026年8月26日(水)
19:00
ジュビロ磐田 vs テゲバジャーロ宮崎
ヤマハスタジアム(磐田)
2026年8月26日(水)
19:00
ガンバ大阪 vs レイラック滋賀FC
パナソニック スタジアム 吹田
2026年8月26日(水)
18:30
徳島ヴォルティス vs FC徳島
鳴門･大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
2026年8月26日(水)
18:30
サンフレッチェ広島 vs 沖縄SV
福山通運ローズスタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
いわきFC vs 大分トリニータ
ハワイアンズスタジアムいわき
2026年8月26日(水)
19:00
ファジアーノ岡山 vs ベルガロッソいわみ
JFE晴れの国スタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
ジェフユナイテッド千葉 vs アスルクラロ沼津
フクダ電子アリーナ
2026年8月26日(水)
19:00
ヴィッセル神戸 vs ヴェロスクロノス都農
ノエビアスタジアム神戸
2026年8月26日(水)
19:00
サガン鳥栖 vs カターレ富山
駅前不動産スタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
アビスパ福岡 vs ヴェルスパ大分
ベスト電器スタジアム
2026年8月26日(水)
18:30
横浜FC vs クリアソン新宿
ニッパツ三ツ沢球技場
2026年8月26日(水)
19:00
柏レイソル vs 専修大学
三協フロンテア柏スタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
FC今治 vs ブラウブリッツ秋田
アシックス里山スタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
横浜F・マリノス vs 福島ユナイテッドFC
日産スタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
水戸ホーリーホック vs 京都産業大学
ケーズデンキスタジアム水戸
2026年8月26日(水)
19:00
浦和レッズ vs 山梨学院大学
浦和駒場スタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
RB大宮アルディージャ vs ヴァンラーレ八戸
NACK5スタジアム大宮
2026年8月26日(水)
18:30
セレッソ大阪 vs FC岐阜
YANMAR HANASAKA STADIUM
2026年8月26日(水)
19:00
アルビレックス新潟 vs 鹿児島ユナイテッドFC
デンカビッグスワンスタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
京都サンガF.C. vs FCマルヤス岡崎
たけびしスタジアム京都
2026年8月26日(水)
19:00
モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC
NDソフトスタジアム山形
2026年8月26日(水)
19:00
清水エスパルス vs FC大阪
IAIスタジアム日本平
2026年8月26日(水)
19:00
V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC
PEACE STADIUM Connected by SoftBank
2026年8月26日(水)
18:30
FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡
町田GIONスタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
ベガルタ仙台 vs 栃木シティ
ユアテックスタジアム仙台
2026年8月26日(水)
19:00
FC東京 vs AC長野パルセイロ
味の素スタジアム
2026年8月26日(水)
19:00
湘南ベルマーレ vs ラインメール青森
レモンガススタジアム平塚
天皇杯2回戦のテレビ放送・ネット配信予定
第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。
最新の中継予定は以下の通り。
■2回戦
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
8/26(水)
鹿島アントラーズ vs アトレチコ鈴鹿
スポーツライブ+2(Ch.584)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
名古屋グランパス vs ガイナーレ鳥取
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
東京ヴェルディ vs ザスパ群馬
JFATV
8/26(水)
川崎フロンターレ vs 栃木SC
スカチャン7(Ch.587)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
ガンバ大阪 vs レイラック滋賀FC
スカチャン5(Ch.585)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
サンフレッチェ広島 vs 沖縄SV
スカチャン8(Ch.588)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
ファジアーノ岡山 vs ベルガロッソいわみ
JFATV
8/26(水)
ジェフユナイテッド千葉 vs アスルクラロ沼津
JFATV
8/26(水)
ヴィッセル神戸 vs ヴェロスクロノス都農
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
アビスパ福岡 vs ヴェルスパ大分
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
柏レイソル vs 専修大学
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
横浜F・マリノス vs 福島ユナイテッドFC
NHK BS
8/26(水)
水戸ホーリーホック vs 京都産業大学
JFATV
8/26(水)
浦和レッズ vs 山梨学院大学
スポーツライブ+(Ch.580)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
セレッソ大阪 vs FC岐阜
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
アルビレックス新潟 vs 鹿児島ユナイテッドFC
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
京都サンガF.C. vs FCマルヤス岡崎
JFATV
8/26(水)
清水エスパルス vs FC大阪
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
V・ファーレン長崎 vs 愛媛FC
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
FC町田ゼルビア vs いわてグルージャ盛岡
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
8/26(水)
FC東京 vs AC長野パルセイロ
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
天皇杯2回戦のおすすめ視聴方法
第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。
また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。
まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。
スカパー！サッカーセットの加入方法
- 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
- 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
- スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
- スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！
※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。