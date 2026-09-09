朝倉未来の試合は何時から？超RIZIN.5青木真也戦の開始時間・予想時間・大会スケジュールまとめ

朝倉未来は、2026年9月10日(木)に開催される「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」で青木真也との復帰戦に臨む。

本記事では、朝倉未来の復帰戦の試合開始時間を予想する。

朝倉未来の試合は何時から？試合開始予想時間まとめ

朝倉未来vs青木真也が行われる「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、2026年9月10日(木)16:00に大会開始予定。開場は14:00、PPV配信は15:00からスタートする。

一方、朝倉未来vs青木真也の個別の試合開始時間は現時点で発表されていない。RIZINでは前の試合の決着時間や演出などによって進行が変わるため、正確な開始時刻を事前に断定することは難しい。

今大会は全8試合が予定されており、朝倉未来vs青木真也は大会終盤のメイン級カードとして組まれる可能性が高い。1試合あたり30～40分程度で進行すると仮定した場合、試合開始は19:30～21:00頃になると予想される。

項目 時間 開場 14:00予定 PPV配信開始 15:00予定 大会開始 16:00 朝倉未来vs青木真也 19:30～21:00頃と予想

ただし、早期KOが続いた場合は予定より早まり、判定決着が多い場合は大幅に遅れる可能性もある。見逃しを避けたい場合は、余裕を持って早めに配信を視聴し、当日の進行状況を確認しておきたい。

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りの対戦カード一覧は？

「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」では、朝倉未来vs青木真也をはじめ、ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキー、平本蓮vsカルシャガ・ダウトベックなど、注目カードが多数組まれている。

当初予定されていた冨澤大智vsドンマイ川端は中止となり、今大会では全8試合が実施される予定だ。

試合 対戦カード ルール・契約体重 1 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs AJ・マッキー RIZIN＆PFLフェザー級ダブルタイトルマッチ／RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 2 朝倉未来 vs 青木真也 RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg 3 ホベルト・サトシ・ソウザ vs 野村駿太 RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg 4 カルシャガ・ダウトベック vs 平本蓮 RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 5 斎藤裕 vs YA-MAN RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 6 ヴガール・ケラモフ vs 高木凌 RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 7 RENA vs ナターシャ・クジュティナ RIZIN MMAルール 5分3R／49.0kg 8 “ブラックパンサー”ベイノア vs 宇佐美秀メイソン RIZINオープンフィンガーグローブ・キックボクシングルール 3分3R／71.0kg

なお、冨澤大智vsドンマイ川端は、ドンマイ川端が眼窩底骨折を負ったため中止となった。また、参戦予定だった鈴木千裕も左脇腹の肋軟骨骨折により欠場となっている。

朝倉未来の試合はどこで視聴できる？配信サービス・料金を比較

朝倉未来が出場する「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、地上波テレビでの放送は予定されておらず、リアルタイム観戦にはPPV配信や有料テレビ放送を利用する必要がある。

ネットではABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEが大会をライブ配信。テレビで視聴したい場合はスカパー！でも中継される予定となっている。

料金は、RIZIN 100 CLUBの前売りが会員価格5,500円、ABEMAとRIZIN LIVEが6,500円、スカパー！が6,900円。ABEMAでは、対象条件を満たしてABEMAプレミアムに加入すると3,500円のキャッシュバックを受けられるキャンペーンも実施される。

また、アプリ経由の購入では手数料が加算されるケースがあるため、少しでも安く購入したい場合はWebブラウザから各サービスの販売ページを確認しておきたい。

視聴先 形式 前売り 当日 備考 ABEMA PPV配信 6,500円 6,900円 条件達成でキャッシュバックあり RIZIN 100 CLUB PPV配信 5,500円(会員価格) 5,900円(会員価格) 月額会員向け価格 RIZIN LIVE PPV配信 6,500円 6,900円 PPV単体で購入可能 スカパー！ テレビ放送 6,900円 ― 別途基本料が必要 地上波テレビ テレビ放送 × × 放送予定なし

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

(C)RIZIN FF

「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。

配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。

PPVチケット価格・配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 ABEMA 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN 100 CLUB 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN LIVE 9月10日(木)15:00～ 当日6,900円 スカパー！

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(C)AbemaTV,Inc.

ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで3,500円キャッシュバックキャンペーンが適用される。

まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外) 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続 対象期間内にPPVチケットを購入 満18歳以上 キャンペーン終了までにメールアドレス設定

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。