バレーネーションズリーグ2026はTVerで無料配信される？ライブ・見逃し視聴情報

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026は、女子日本代表・男子日本代表の戦いに注目が集まる国際大会だ

本記事では、バレーボールネーションズリーグ2026のTVerの配信の有無を紹介する。

バレーネーションズリーグ2026決勝ラウンドのTVer(ティーバー)無料配信はある？

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026は、TVer(ティーバー)でフルマッチのライブ配信や見逃し配信は予定されていない。TVer上には大会関連ページが用意されており、ハイライト動画や選手のプレー集などは無料で視聴できるが、試合全編の配信には対応していない。

女子日本代表や男子日本代表の一部試合は地上波で放送されるものの、テレビ中継がある試合でも必ずTVerで同時配信・見逃し配信されるわけではない点には注意が必要だ。特に決勝ラウンドの日本戦はTBS系列で放送予定だが、TVerでフルマッチを視聴できる形ではない。

そのため、VNL2026を試合開始から終了まで視聴したい場合は、テレビ放送や大会を配信するサービスを利用する必要がある。TVerは無料で関連動画をチェックできる一方、ライブ中継や試合全編の見逃し視聴を目的とする場合は対象外となる。

女子日本代表バレーネーションズリーグ決勝ラウンドの日程は？

前述のとおり、女子日本代表は現在、中国・マカオで開催されているバレーボールネーションズリーグ(VNL)2026決勝ラウンドに臨んでいる。予選ラウンドを突破した日本は、上位進出を懸けてノックアウト方式の一発勝負に挑む。

日本の初戦は、7月22日(水)20:30開始予定の準々決勝ブラジル戦。世界ランキング上位の強豪を相手に、準決勝進出を懸けた大一番となる。

日本がブラジルに勝利した場合は、7月25日(土)の準決勝へ進出。さらに勝ち進めば、7月26日(日)に行われる決勝または3位決定戦に臨むことになる。

日程 ラウンド 開始時間 対戦カード・内容 7月22日(水) 準々決勝 20:30 日本 vs ブラジル 7月25日(土) 準決勝 未定 日本が準々決勝に勝利した場合に進出 7月26日(日) 3位決定戦／決勝 未定 準決勝の結果に応じて出場

バレーネーションズリーグ決勝ラウンドはどこで見れる？放送・配信予定

バレーボールネーションズリーグ(VNL)2026女子決勝ラウンドは、地上波テレビ放送とインターネット配信で視聴できる。女子日本代表が出場する決勝ラウンドの試合は、TBS系列で生中継される予定となっている。

準々決勝の日本代表vsブラジル代表は、2026年7月22日(水)20:30に試合開始予定。TBS系列では20:10から番組が始まり、栗原恵氏が解説、熊崎風斗アナウンサーが実況、御手洗菜々アナウンサーが出演する。日本が準決勝、決勝へ進出した場合も、追加の放送枠で中継される見込みだ。

ネットでは、『U-NEXT』と『Volleyball TV(VBTV)』で配信される。『U-NEXT』は日本語実況・解説付きで、日本戦のライブ配信・見逃し配信に対応。一方、『Volleyball TV(VBTV)』は大会全試合を配信しており、海外勢同士の試合も視聴できる。

放送・配信サービス 視聴方法 対象試合 U-NEXT ネット配信 男女日本戦全試合 TBS系列 地上波テレビ 決勝ラウンドの日本戦 Volleyball TV(VBTV) ネット配信 大会全試合

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」で見放題配信され、「J SPORTS バレーボールパック」で視聴することはできない。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。