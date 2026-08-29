【8月30日】ユトレヒトvsPSVのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第4節

日本時間2026年8月30日(日)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第4節で、ユトレヒトと佐野航大が所属するPSVが対戦する。
本記事では、ユトレヒトvsPSVの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ユトレヒトvsPSV｜試合日程・キックオフ時間
ユトレヒトvsPSVは、日本時間8月30日(日)にユトレヒトのホーム、ガルゲンワールド・スタディオンで開催される。
- 大会：2026-27エールディヴィジ 第4節
- 日時：2026年8月30日(日) 19:15キックオフ／日本時間
- 対戦：ユトレヒトvsPSV
- 会場：ガルゲンワールド・スタディオン
ユトレヒトvsPSV｜放送・配信予定
エールディヴィジのユトレヒトvsPSVはネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。
サービス
登録・視聴方法
※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
ユトレヒトvsPSVのおすすめ視聴方法U-NEXT
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
ユトレヒトvsPSV チーム情報
ユトレヒト vs PSVアイントホーフェン 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|4
|4
|0
|0
|13
|3
|+10
|12
勝
勝
勝
勝
|2
|3
|2
|1
|0
|9
|4
|+5
|7
勝
勝
分
|3
|3
|2
|1
|0
|8
|4
|+4
|7
勝
分
勝
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|9
|+2
|7
負
勝
分
勝
|5
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
勝
負
勝
分
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
勝
勝
負
|7
|3
|2
|0
|1
|7
|3
|+4
|6
勝
負
勝
|8
|4
|2
|0
|2
|9
|10
|-1
|6
負
負
勝
勝
|9
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
分
勝
|10
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
負
分
勝
|11
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
負
分
勝
負
|12
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
勝
負
|13
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
負
勝
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|8
|-4
|3
負
勝
負
負
|15
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
分
負
負
|16
|2
|0
|0
|2
|2
|8
|-6
|0
負
負
|17
|3
|0
|0
|3
|2
|9
|-7
|0
負
負
負
|18
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
負
負
負