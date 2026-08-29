【8月30日】ユトレヒトvsPSVのテレビ放送・ネット配信予定｜エールディヴィジ第4節





日本時間2026年8月30日(日)に行われる2026-27シーズンのエールディヴィジ第4節で、ユトレヒトと佐野航大が所属するPSVが対戦する。

本記事では、ユトレヒトvsPSVの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ユトレヒトvsPSV｜試合日程・キックオフ時間

ユトレヒトvsPSVは、日本時間8月30日(日)にユトレヒトのホーム、ガルゲンワールド・スタディオンで開催される。

大会：2026-27エールディヴィジ 第4節

日時：2026年8月30日(日) 19:15キックオフ／日本時間

対戦：ユトレヒトvsPSV

会場：ガルゲンワールド・スタディオン

ユトレヒトvsPSV｜放送・配信予定

エールディヴィジのユトレヒトvsPSVはネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。

※放送局・中継スケジュールは変更の可能性あり。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ユトレヒトvsPSVのおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ユトレヒトvsPSV チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表



