開催国アメリカ代表がW杯メンバー発表…プリシッチやマッケニー選出

ワールドカップ開催国のアメリカ代表がメンバーを発表した。

アメリカはクリスチャン・プリシッチ、タイラー・アダムス、ウェストン・マッケニーといった主力選手を順当に選出。全体として、2022年ワールドカップでベスト16に進出したメンバーに所属していた選手は13名、残りの13名は今回がワールドカップ初出場となる。

「我々は、この26人の選手たちがワールドカップでの成功を成し遂げるために最適なメンバーだと確信している」と、ポチェッティーノ監督は米国サッカー連盟の発表の中で述べた。

アメリカは6月13日に開幕節でパラグアイ代表と対戦。20日にオーストラリア代表、26日にトルコ代表と対戦する予定だ。

メンバーは以下の通り。

GK

クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイアー/アメリカ）

マット・フリース（ニューヨーク・シティFC/アメリカ）

マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション/アメリカ）

DF

マックス・アーフステン（コロンバス・クルー/アメリカ）

セルジーニョ・デスト（PSV/オランダ）

アレックス・フリーマン（ビジャレアル/スペイン）

マーク・マッケンジー（トゥールーズ/フランス）

ティム・リーム（シャーロットFC/アメリカ）

クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス/イングランド）

アントニー・ロビンソン（フラム/イングランド）

マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ/アメリカ）

ジョー・スケリー（ボルシアMG/ドイツ）

オーストン・トラスティ（セルティック/スコットランド）

MF

タイラー・アダムス（ボーンマス/イングランド）

セバスティアン・バーホルター（バンクーバー・ホワイトキャップス/カナダ）

ウェストン・マッケニー（ユヴェントス/イタリア）

ジオ・レイナ（ボルシアMG/ドイツ）

クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズ/アメリカ）

マリク・ティルマン（レヴァークーゼン/ドイツ）

ブレンデン・アーロンソン（リーズ・ユナイテッド/イングランド）

FW

フォラリン・バログン（モナコ/フランス）

リカルド・ペピ（PSV/オランダ）

クリスチャン・プリシッチ（ACミラン/イタリア）

ティモシー・ウェア（マルセイユ/フランス）

ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ/イングランド）

アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ/メキシコ）