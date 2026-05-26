開催国アメリカ代表がW杯メンバー発表…プリシッチやマッケニー選出

ワールドカップ開催国のアメリカ代表がメンバーを発表した。
アメリカはクリスチャン・プリシッチ、タイラー・アダムス、ウェストン・マッケニーといった主力選手を順当に選出。全体として、2022年ワールドカップでベスト16に進出したメンバーに所属していた選手は13名、残りの13名は今回がワールドカップ初出場となる。
「我々は、この26人の選手たちがワールドカップでの成功を成し遂げるために最適なメンバーだと確信している」と、ポチェッティーノ監督は米国サッカー連盟の発表の中で述べた。
アメリカは6月13日に開幕節でパラグアイ代表と対戦。20日にオーストラリア代表、26日にトルコ代表と対戦する予定だ。
メンバーは以下の通り。
GK
クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイアー/アメリカ）
マット・フリース（ニューヨーク・シティFC/アメリカ）
マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション/アメリカ）
DF
マックス・アーフステン（コロンバス・クルー/アメリカ）
セルジーニョ・デスト（PSV/オランダ）
アレックス・フリーマン（ビジャレアル/スペイン）
マーク・マッケンジー（トゥールーズ/フランス）
ティム・リーム（シャーロットFC/アメリカ）
クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス/イングランド）
アントニー・ロビンソン（フラム/イングランド）
マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ/アメリカ）
ジョー・スケリー（ボルシアMG/ドイツ）
オーストン・トラスティ（セルティック/スコットランド）
MF
タイラー・アダムス（ボーンマス/イングランド）
セバスティアン・バーホルター（バンクーバー・ホワイトキャップス/カナダ）
ウェストン・マッケニー（ユヴェントス/イタリア）
ジオ・レイナ（ボルシアMG/ドイツ）
クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズ/アメリカ）
マリク・ティルマン（レヴァークーゼン/ドイツ）
ブレンデン・アーロンソン（リーズ・ユナイテッド/イングランド）
FW
フォラリン・バログン（モナコ/フランス）
リカルド・ペピ（PSV/オランダ）
クリスチャン・プリシッチ（ACミラン/イタリア）
ティモシー・ウェア（マルセイユ/フランス）
ハジ・ライト（コヴェントリー・シティ/イングランド）
アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ/メキシコ）