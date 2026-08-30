全米オープンテニス2026 大坂なおみの試合予定は？初戦の日程・対戦相手・試合開始時間まとめ

テニス四大大会(グランドスラム)の一つ「全米オープンテニス2026(US Open 2026)」が、アメリカ・ニューヨークで開催される。

本記事では、全米オープンテニス2026における大坂なおみの試合予定、対戦カードを紹介する。

全米オープンテニス2026 大坂なおみの初戦の日程、対戦相手は？

全米オープンテニス2026の女子シングルス1回戦で、大坂なおみはアナスタシア・ザハロワと対戦する。

試合は日本時間2026年9月1日(火)午前10:00前後に開始予定。会場はアーサー・アッシュ・スタジアムで、現地時間8月31日(月)のナイトセッション第2試合として行われる。

ナイトセッション第1試合は現地19:00、日本時間では午前8:00から開始予定となっているため、その試合の進行状況によって大坂の試合開始時間が後ろ倒しとなる可能性がある。

対戦相手のザハロワは世界ランキング101位のロシア選手で、大坂とは今回が初対戦となる。今大会に第13シードとして出場する大坂にとって、初戦突破に向けた重要な一戦となる。

項目 内容 大会 全米オープンテニス2026 女子シングルス1回戦 対戦カード 大坂なおみ vs アナスタシア・ザハロワ 試合日 2026年9月1日(火) 試合開始 午前10:00前後(予定) 会場 アーサー・アッシュ・スタジアム 対戦相手の世界ランキング 101位 対戦成績 初対戦

全米オープンテニス2026 大坂なおみの試合予定は？

全米オープンテニス2026に第13シードとして出場する大坂なおみは、女子シングルス1回戦でアナスタシア・ザハロワと対戦する。

初戦を突破した場合、2回戦ではカテリーナ・シニアコワとエリザベッタ・コッチャレットの勝者と対戦する予定だ。

さらに勝ち進んだ場合は、3回戦で第23シードのエリーゼ・メルテンス、4回戦では第2シードのエレナ・ルバキナとの対戦が想定される。

大坂は今シーズン25勝11敗と安定した成績を残しており、2018年、2020年に続く3度目の全米オープン制覇を目指す。

ラウンド 対戦相手・候補 1回戦 アナスタシア・ザハロワ 2回戦 カテリーナ・シニアコワ vs エリザベッタ・コッチャレットの勝者 3回戦(想定) エリーゼ・メルテンスなど 4回戦(想定) エレナ・ルバキナなど

全米オープン2026の放送・配信予定は？

WOWOW

全米オープン2026は、WOWOWおよびWOWOWオンデマンドで独占放送・配信される。

今大会は予選から本戦までWOWOWが中継を担当しており、テレビではWOWOW、インターネットではWOWOWオンデマンドを利用できる。

一方、地上波やNHK、U-NEXTなどその他の動画配信サービスでの無料放送・配信は予定されていない。

全米オープン2026をネットで視聴したい場合は、WOWOWオンデマンドをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 対応 内容 WOWOW ○ 予選から本戦まで独占放送 WOWOWオンデマンド ○ 予選から本戦までライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし U-NEXTなどその他VOD × 無料配信予定なし

全米オープン2026をライブ配信！WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。