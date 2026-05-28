朝倉海・鶴屋怜出場！UFCファイトナイト・マカオ2026の対戦カード・試合順・開始時間まとめ

UFCファイトナイト・マカオの開催が近づき、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜の出場に大きな注目が集まっている。

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本記事では、UFCファイトナイト・マカオの対戦カード一覧、試合順について紹介する。

UFCファイトナイト・マカオの試合日程は？

『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。

今大会には、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜が出場予定。アジア圏開催のUFC大会として、日本国内でも大きな注目を集めている。

プレリム(予選カード)は日本時間17:00開始予定、メインカードは日本時間20:00開始予定となっており、ゴールデンタイムで日本人選手の試合が行われる可能性もある。

メインイベントでは、中国の人気ファイターであるソン・ヤドンと、元UFC世界王者デイブソン・フィゲイレードが激突。バンタム級戦線を占う重要な一戦として注目されている。

また、朝倉海にとってはUFC定着へ向けた重要な試合となり、鶴屋怜は無敗継続を懸けて世界最高峰の舞台へ挑む。

項目 内容 大会名 UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード 開催日 2026年5月30日(土) 開催地 ギャラクシー・アリーナ(中国・マカオ) プレリム開始時間 日本時間17:00予定 メインカード開始時間 日本時間20:00予定 注目日本人選手 朝倉海、鶴屋怜

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UFCファイトナイト・マカオの対戦カード・試合順は？

『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。

今大会では、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜が参戦。朝倉海はUFCデビュー戦、鶴屋怜はUFC2勝目を懸けた重要な一戦となる。

メインイベントでは、中国の人気ファイターであるソン・ヤドンと、元UFC世界王者デイヴソン・フィゲイレードがバンタム級で激突。アジア大会ながら、世界トップクラスのファイターが集結する豪華カードとなった。

また、朝倉海はメインカードに登場予定。UFC本格参戦初戦として大きな注目を集めている。一方の鶴屋怜は、対戦相手変更によりルイス・グルレーとのバンタム級戦へ変更された。

メインカード(日本時間20:00開始予定)

試合順 階級 対戦カード メインイベント バンタム級 ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード セミメイン ライトヘビー級 ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド 第4試合 ヘビー級 セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ 第3試合 バンタム級 朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン 第2試合 ウェルター級 ムスリム・サリコフ vs ジェイク・マシューズ 第1試合 フライ級 アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ

プレリム(日本時間17:00開始予定)

試合順 階級 対戦カード 第7試合 ミドル級 イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ディアス 第6試合 ウェルター級 ディン・モン vs ジョゼ・エンリケ 第5試合 バンタム級 アオリ・チロン vs コーディ・ハドン 第4試合 バンタム級 鶴屋怜 vs ルイス・グルレー 第3試合 女子ストロー級 アンジェラ・ヒル vs ジャン・シャンナン 第2試合 フェザー級 チュ・カンジェ vs ラモン・タヴェラス 第1試合 女子ストロー級 ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン

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UFCファイトナイト・マカオの放送・配信予定は？

朝倉海と鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信しており、31日間無料トライアルにも対応している。

大会 開始日時 主な対戦カード テレビ放送 ネット配信 UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード 2026年5月30日(土) メインカード：20:00- プレリム：17:00- ソン・ヤドン

vs

デイヴソン・フィゲイレード 朝倉海

vs

キャメロン・スモザーマン 鶴屋怜

vs

ルイス・グルレー - ・U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ・UFCファイトパス

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

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UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。