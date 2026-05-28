朝倉海・鶴屋怜出場！UFCファイトナイト・マカオ2026の対戦カード・試合順・開始時間まとめ

UFCファイトナイト・マカオの開催が近づき、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜の出場に大きな注目が集まっている。
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本記事では、UFCファイトナイト・マカオの対戦カード一覧、試合順について紹介する。
UFCファイトナイト・マカオの試合日程は？
『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。
今大会には、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜が出場予定。アジア圏開催のUFC大会として、日本国内でも大きな注目を集めている。
プレリム(予選カード)は日本時間17:00開始予定、メインカードは日本時間20:00開始予定となっており、ゴールデンタイムで日本人選手の試合が行われる可能性もある。
メインイベントでは、中国の人気ファイターであるソン・ヤドンと、元UFC世界王者デイブソン・フィゲイレードが激突。バンタム級戦線を占う重要な一戦として注目されている。
また、朝倉海にとってはUFC定着へ向けた重要な試合となり、鶴屋怜は無敗継続を懸けて世界最高峰の舞台へ挑む。
|項目
|内容
|大会名
|UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード
|開催日
|2026年5月30日(土)
|開催地
|ギャラクシー・アリーナ(中国・マカオ)
|プレリム開始時間
|日本時間17:00予定
|メインカード開始時間
|日本時間20:00予定
|注目日本人選手
|朝倉海、鶴屋怜
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UFCファイトナイト・マカオの対戦カード・試合順は？
『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。
今大会では、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜が参戦。朝倉海はUFCデビュー戦、鶴屋怜はUFC2勝目を懸けた重要な一戦となる。
メインイベントでは、中国の人気ファイターであるソン・ヤドンと、元UFC世界王者デイヴソン・フィゲイレードがバンタム級で激突。アジア大会ながら、世界トップクラスのファイターが集結する豪華カードとなった。
また、朝倉海はメインカードに登場予定。UFC本格参戦初戦として大きな注目を集めている。一方の鶴屋怜は、対戦相手変更によりルイス・グルレーとのバンタム級戦へ変更された。
メインカード(日本時間20:00開始予定)
|試合順
|階級
|対戦カード
|メインイベント
|バンタム級
|ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード
|セミメイン
|ライトヘビー級
|ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド
|第4試合
|ヘビー級
|セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ
|第3試合
|バンタム級
|朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン
|第2試合
|ウェルター級
|ムスリム・サリコフ vs ジェイク・マシューズ
|第1試合
|フライ級
|アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ
プレリム(日本時間17:00開始予定)
|試合順
|階級
|対戦カード
|第7試合
|ミドル級
|イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ディアス
|第6試合
|ウェルター級
|ディン・モン vs ジョゼ・エンリケ
|第5試合
|バンタム級
|アオリ・チロン vs コーディ・ハドン
|第4試合
|バンタム級
|鶴屋怜 vs ルイス・グルレー
|第3試合
|女子ストロー級
|アンジェラ・ヒル vs ジャン・シャンナン
|第2試合
|フェザー級
|チュ・カンジェ vs ラモン・タヴェラス
|第1試合
|女子ストロー級
|ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン
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UFCファイトナイト・マカオの放送・配信予定は？
朝倉海と鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信しており、31日間無料トライアルにも対応している。
|大会
|開始日時
|主な対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード
2026年5月30日(土)
メインカード：20:00-
プレリム：17:00-
ソン・ヤドン
朝倉海
鶴屋怜
|-
・UFCファイトパス
※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。
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UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法
前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。