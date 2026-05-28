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【朝倉海・鶴屋怜出場】UFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Aoi Fujimiya

朝倉海・鶴屋怜出場！UFCファイトナイト・マカオ2026の対戦カード・試合順・開始時間まとめ

UFCファイトナイト・マカオ2026の対戦カード一覧｜朝倉海・鶴屋怜の試合順は？

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
ufc macao main 20260530

U-NEXT

UFCファイトナイトマカオはU-NEXTがライブ配信！

5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

UFCファイトナイト・マカオの開催が近づき、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜の出場に大きな注目が集まっている。

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本記事では、UFCファイトナイト・マカオの対戦カード一覧、試合順について紹介する。

UFCファイトナイト・マカオの試合日程は？

『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。

今大会には、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜が出場予定。アジア圏開催のUFC大会として、日本国内でも大きな注目を集めている。

プレリム(予選カード)は日本時間17:00開始予定、メインカードは日本時間20:00開始予定となっており、ゴールデンタイムで日本人選手の試合が行われる可能性もある。

メインイベントでは、中国の人気ファイターであるソン・ヤドンと、元UFC世界王者デイブソン・フィゲイレードが激突。バンタム級戦線を占う重要な一戦として注目されている。

また、朝倉海にとってはUFC定着へ向けた重要な試合となり、鶴屋怜は無敗継続を懸けて世界最高峰の舞台へ挑む。

項目内容
大会名UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード
開催日2026年5月30日(土)
開催地ギャラクシー・アリーナ(中国・マカオ)
プレリム開始時間日本時間17:00予定
メインカード開始時間日本時間20:00予定
注目日本人選手朝倉海、鶴屋怜

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UFCファイトナイト・マカオの対戦カード・試合順は？

『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。

今大会では、日本人ファイターの朝倉海と鶴屋怜が参戦。朝倉海はUFCデビュー戦、鶴屋怜はUFC2勝目を懸けた重要な一戦となる。

メインイベントでは、中国の人気ファイターであるソン・ヤドンと、元UFC世界王者デイヴソン・フィゲイレードがバンタム級で激突。アジア大会ながら、世界トップクラスのファイターが集結する豪華カードとなった。

また、朝倉海はメインカードに登場予定。UFC本格参戦初戦として大きな注目を集めている。一方の鶴屋怜は、対戦相手変更によりルイス・グルレーとのバンタム級戦へ変更された。

メインカード(日本時間20:00開始予定)

試合順階級対戦カード
メインイベントバンタム級ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード
セミメインライトヘビー級ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド
第4試合ヘビー級セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ
第3試合バンタム級朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン
第2試合ウェルター級ムスリム・サリコフ vs ジェイク・マシューズ
第1試合フライ級アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ

プレリム(日本時間17:00開始予定)

試合順階級対戦カード
第7試合ミドル級イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ディアス
第6試合ウェルター級ディン・モン vs ジョゼ・エンリケ
第5試合バンタム級アオリ・チロン vs コーディ・ハドン
第4試合バンタム級鶴屋怜 vs ルイス・グルレー
第3試合女子ストロー級アンジェラ・ヒル vs ジャン・シャンナン
第2試合フェザー級チュ・カンジェ vs ラモン・タヴェラス
第1試合女子ストロー級ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン

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UFCファイトナイト・マカオの放送・配信予定は？

朝倉海と鶴屋怜が出場する「UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信しており、31日間無料トライアルにも対応している。

大会開始日時主な対戦カードテレビ放送ネット配信
UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード

2026年5月30日(土)

メインカード：20:00-

プレリム：17:00-

ソン・ヤドン
vs
デイヴソン・フィゲイレード

朝倉海
vs
キャメロン・スモザーマン

鶴屋怜
vs
ルイス・グルレー

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U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

・UFCファイトパス

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

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UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFCファイトナイト・マカオ視聴するだけ

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。