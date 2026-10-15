UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに次ぐ欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）。フライブルクの鈴木唯人、後藤啓介、モナコの南野拓実、コペンハーゲンの鈴木淳之介、ブライトンの三笘薫など、多くの日本人選手が出場する。
本記事では、2026-27シーズンECL開幕を前に同大会に出場する日本人選手を紹介する。
2026-27UEFAカンファレンスリーグに出場する日本人選手は？
2026-27シーズンのECLには、多数の日本人選手が出場予定。フライブルクの鈴木唯人をはじめ、新加入の後藤啓介と山本理人、復帰に近づくモナコの南野拓実、コペンハーゲンの鈴木淳之介など日本代表経験者が同大会のピッチに立つ。また、ツヴェルナ・ズヴェズダに加入したばかりの中山雄太、リトアニアのカウノ・ザルギリスでプレーする辛島侑烈、そしてシント＝トロイデンには日本代表の小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、高井幸大を含む8選手がプレーする。
なお、ブライトンの三笘薫は、今大会の登録メンバーから外れており、登録メンバーの変更が認められるノックアウトフェーズまでECLでプレーしない。
■ECLに出場する日本人選手一覧
選手名
クラブ
生年月日
Pos.
背番号
ECL成績
鈴木唯人
フライブルク
2001年10月25日
FW
14
0試合0得点
後藤啓介
フライブルク
2005年6月3日
FW
42
0試合0得点
山本理仁
フライブルク
2001年12月12日
MF
20
0試合0得点
南野拓実
モナコ
1995年1月16日
FW
18
0試合0得点
鈴木淳之介
コペンハーゲン
2003年7月12日
DF
20
0試合0得点
中山雄太
ツルヴェナ・ズヴェズダ
1997年2月16日
DF
3
0試合0得点
高井幸大
シント＝トロイデン
2004年9月4日
DF
4
0試合0得点
小久保玲央ブライアン
シント＝トロイデン
2001年1月23日
GK
16
0試合0得点
畑大雅
シント＝トロイデン
2002年1月20日
DF
3
0試合0得点
石渡ネルソン
シント＝トロイデン
2005年5月10日
MF
18
0試合0得点
荒木遼太郎
シント＝トロイデン
2002年1月29日
MF
71
0試合0得点
松澤海斗
シント＝トロイデン
2001年2月5日
FW
38
0試合0得点
新川志音
シント＝トロイデン
2007年8月6日
FW
99
0試合0得点
谷口彰悟
シント＝トロイデン
1991年7月15日
DF
5
0試合0得点
辛島侑烈
カウノ・ジャルギリス
1997年4月15日
MF
8
0試合0得点
※所属、年齢、ECL成績は2026年10月15日現在
2026-27UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ｜放送・配信予定
チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに次ぐUEFA第3の大会、UEFAカンファレンスリーグは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。また、『Leminoプレミアム』でも注目試合をライブ＆アーカイブ配信する。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
1,540円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
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「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数