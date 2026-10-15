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conference league japanese playersGetty Images
Yuta Tokuma

カンファレンスリーグ2026-27に出場する日本人選手は？

UEFAカンファレンスリーグ
ハイドゥク・スプリト 対 アヤックス
ヘント 対 オーフス
CSKAソフィア 対 モナコ
ミェルビー 対 インテル・ダスカルダス
エグナティア 対 ミッティラン
クオピオン・パロセウラ 対 トラブゾンスポル
ルガーノ 対 ツルヴェナ・ズヴェズダ
ウニヴェルシタテア・クラヨヴァ 対 ヘタフェ
パナシナイコス 対 ボラツ・バニャ・ルカ
リガ 対 カイラト・アルマトイ
コペンハーゲン 対 ブラガ
ブラン 対 リンカーン・レッド・インプス
アタランタ 対 パフォス
フライブルク 対 ヤブロネツ
トゥウェンテ 対 トゥーン
ブライトン 対 カウノ・ジャルギリス
ハーツ 対 ノアシェラン
シント＝トロイデン 対 イベリア・トビリシ
シャムロックローバーズ
クオピオン・パロセウラ
AEKラルナカ
リンカーン・レッド・インプス
ブライトン
アタランタ
ヘタフェ
フライブルク
モナコ
フラデツ・クラーロヴェ
PAOK
ベリックレンジャーズ
ハーツ
Gornik Zabrze
マッカビ・テルアビブ
パフォス
ハイドゥク・スプリト
アヤックス
ヘント
オーフス
CSKAソフィア
ミェルビー
インテル・ダスカルダス
トラブゾンスポル
エグナティア
ミッティラン
ウニヴェルシタテア・クラヨヴァ
ルガーノ
ツルヴェナ・ズヴェズダ
パナシナイコス
ボラツ・バニャ・ルカ
リガ
カイラト・アルマトイ
コペンハーゲン
ブラガ
ブラン
ヤブロネツ
トゥウェンテ
トゥーン
カウノ・ジャルギリス
ノアシェラン
シント＝トロイデン
イベリア・トビリシ

【UEFAカンファレンスリーグ】UEFAカンファレンスリーグ2026-27シーズンに出場する日本人選手を紹介する。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに次ぐ欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）。フライブルクの鈴木唯人、後藤啓介、モナコの南野拓実、コペンハーゲンの鈴木淳之介、ブライトンの三笘薫など、多くの日本人選手が出場する。

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

本記事では、2026-27シーズンECL開幕を前に同大会に出場する日本人選手を紹介する。

2026-27UEFAカンファレンスリーグに出場する日本人選手は？

2026-27シーズンのECLには、多数の日本人選手が出場予定。フライブルクの鈴木唯人をはじめ、新加入の後藤啓介と山本理人、復帰に近づくモナコの南野拓実、コペンハーゲンの鈴木淳之介など日本代表経験者が同大会のピッチに立つ。また、ツヴェルナ・ズヴェズダに加入したばかりの中山雄太、リトアニアのカウノ・ザルギリスでプレーする辛島侑烈、そしてシント＝トロイデンには日本代表の小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、高井幸大を含む8選手がプレーする。

なお、ブライトンの三笘薫は、今大会の登録メンバーから外れており、登録メンバーの変更が認められるノックアウトフェーズまでECLでプレーしない。

■ECLに出場する日本人選手一覧

選手名

クラブ

生年月日

Pos.

背番号

ECL成績

鈴木唯人

フライブルク

2001年10月25日
(24歳)

FW

14

0試合0得点

後藤啓介

フライブルク

2005年6月3日
(21歳)

FW

42

0試合0得点

山本理仁

フライブルク

2001年12月12日
(24歳)

MF

20

0試合0得点

南野拓実

モナコ

1995年1月16日
(31歳)

FW

18

0試合0得点

鈴木淳之介

コペンハーゲン

2003年7月12日
(23歳)

DF

20

0試合0得点

中山雄太

ツルヴェナ・ズヴェズダ

1997年2月16日
(29歳)

DF

3

0試合0得点

高井幸大

シント＝トロイデン

2004年9月4日
(22歳)

DF

4

0試合0得点

小久保玲央ブライアン

シント＝トロイデン

2001年1月23日
(25歳)

GK

16

0試合0得点

畑大雅

シント＝トロイデン

2002年1月20日
(24歳)

DF

3

0試合0得点

石渡ネルソン

シント＝トロイデン

2005年5月10日
(21歳)

MF

18

0試合0得点

荒木遼太郎

シント＝トロイデン

2002年1月29日
(24歳)

MF

71

0試合0得点

松澤海斗

シント＝トロイデン

2001年2月5日
(25歳)

FW

38

0試合0得点

新川志音

シント＝トロイデン

2007年8月6日
(19歳)

FW

99

0試合0得点

谷口彰悟

シント＝トロイデン

1991年7月15日
(35歳)

DF

5

0試合0得点

辛島侑烈

カウノ・ジャルギリス

1997年4月15日
(29歳)

MF

8

0試合0得点

※所属、年齢、ECL成績は2026年10月15日現在

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

2026-27UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ｜放送・配信予定

チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに次ぐUEFA第3の大会、UEFAカンファレンスリーグは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。また、『Leminoプレミアム』でも注目試合をライブ＆アーカイブ配信する。

サービス

料金(税込)

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

12,100円

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

2,530円(月額)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

※一部試合はディレイ配信

CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

wowow cl 26-27(C)WOWOW

WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金


販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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