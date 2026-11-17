サッカーU-21日本代表は、2026年11月の海外遠征に臨む。第1戦のU-21スペイン代表戦に続き、第2戦は敵地でU-21エジプト代表と対戦する。
本記事では、U-21エジプト代表vsU-21日本代表の試合日程、キックオフ時間、地上波テレビ中継、ネット配信予定を紹介する。
U-21エジプト戦の試合日時・キックオフ時間は何時？
U-21エジプト代表vsU-21日本代表は、日本時間2026年11月18日(水)にエジプト・カイロのPetro Sport Stadiumで開催される。キックオフは日本時間1:00を予定している。
項目
内容
対戦カード
U-21エジプト代表 vs U-21日本代表
大会
国際親善試合
日程（日本時間）
2026年11月18日(水) 1:00キックオフ
日程（現地時間）
2026年11月17日(火) 18:00キックオフ
会場
Petro Sport Stadium（エジプト／カイロ）
U-21エジプト戦のテレビ放送・ネット配信予定は？
U-21エジプト代表vsU-21日本代表は、ネット配信サービス『ABEMA』で無料ライブ配信される。
ABEMA
ABEMAでは日本時間0時50分から中継を開始予定。試合は無料で視聴でき、見逃し配信にも対応する。
なお、地上波やBS/CSでのテレビ放送は予定されていない。
チャンネル
放送・配信開始
実況・解説
11/18(水) 0:50～
【実況】下田恒幸
※すべて日本時間
※中継内容およびスケジュールは変更となる場合がある
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