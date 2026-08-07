2026-27シーズンの明治安田Jリーグが、2026年8月7日(金)からスタートする。

本記事では、Jリーグのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

Jリーグ2026-27の開幕日は？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、J1が2026年8月7日(金)、J2とJ3が8月8日(土)に開幕を予定。なお、Jリーグは2026-27シーズンよりこれまでの春秋制から移行し、初めて夏の開幕を迎える。

Jリーグ 2026-27開幕日程

J1：2026年8月7日(金)

J2：2026年8月8日(土)

J3：2026年8月8日(土)

Jリーグ2026-27のテレビ放送・ネット配信局

2026-27シーズンのJリーグは、ネット『DAZN』がJ1・J2・J3の全試合をライブ＆見逃し配信。その他のプラットフォームでJリーグの全試合を視聴することはできない。

ただし、一部の試合はローカル局を中心とする地上波各局や『NHK(地上波・BS)』での中継も予定。『NHK』は受信料が発生するが、地上波民放各局のテレビ放送なら視聴環境さえあれば無料視聴が可能だ。

その他、一部試合の無料ネット配信実績がある『ABEMA(ABEMA de DAZN)』と『Lemino』は、2026-27シーズンの中継内容を発表していない。

チャンネル 形態 中継内容 DAZN ネット ・全試合ライブ＆見逃し配信 地上波各局 テレビ ・一部試合を無料中継 NHK(地上波・BS) テレビ ・一部試合を中継 Lemino ネット ・詳細未発表 ABEMA ネット ・詳細未発表

2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ1・J2・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可