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Kyoya Saito

トルコ代表がW杯メンバーを発表…アルダ・ギュレルら順当に選出

トルコ
オーストラリア 対 トルコ
オーストラリア
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】トルコ代表がワールドカップのメンバーを発表した。

トルコ代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

トルコは6月14日にオーストラリアとの対戦でグループDの初戦を迎え、続いて6月20日にパラグアイ、6月26日にアメリカ合衆国と対戦する。

レアル・マドリー所属のアルダ・ギュレルを選出した他、マンチェスター・ユナイテッドのGKアルタイ・バユンドゥルとブライトンDFフェルディ・カディオグルも、ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督の最終メンバーに選出された。

メンバーは以下の通り。

GK

ワールドカップ
オーストラリア crest
オーストラリア
AUS
トルコ crest
トルコ
TUR

アルタイ・バユンドゥル（マンチェスター・ユナイテッド）

メルト・ギュノク（フェネルバフチェ）

ウウルジャン・チャクル（ガラタサライ）

DF

アブデュルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）

チャーラル・ソユンジュ（フェネルバフチェ）

エレン・エルマル（ガラタサライ）

フェルディ・カディオグル（ブライトン）

メルフ・デミラル（アル・アハリ・サウジ）

メルト・ムルドゥル（フェネルバフチェ）

オザン・カバク（ホッフェンハイム）

サメト・アクアイディン（チャイクル・リゼスポル）

ゼキ・チェリク（ローマ）

MF

ハカン・チャルハノール（インテル）

イスマイル・ユクセク（フェネルバフチェ）

カーン・アイハン（ガラタサライ）

オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）

サリフ・エズジャン（ドルトムント）

FW

アルダ・ギュレル（レアル・マドリー）

バルシュ・アルペル・ユルマズ（ガラタサライ）

ジャン・ウズン（フランクフルト）

デニズ・ギュル（ポルト）

イフラン・ジャン・カフヴェジ（カスムパシャ）

ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）

ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）

オウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）

ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）

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