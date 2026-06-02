トルコ代表がW杯メンバーを発表…アルダ・ギュレルら順当に選出

トルコ代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。
トルコは6月14日にオーストラリアとの対戦でグループDの初戦を迎え、続いて6月20日にパラグアイ、6月26日にアメリカ合衆国と対戦する。
レアル・マドリー所属のアルダ・ギュレルを選出した他、マンチェスター・ユナイテッドのGKアルタイ・バユンドゥルとブライトンDFフェルディ・カディオグルも、ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督の最終メンバーに選出された。
メンバーは以下の通り。
GK
アルタイ・バユンドゥル（マンチェスター・ユナイテッド）
メルト・ギュノク（フェネルバフチェ）
ウウルジャン・チャクル（ガラタサライ）
DF
アブデュルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）
チャーラル・ソユンジュ（フェネルバフチェ）
エレン・エルマル（ガラタサライ）
フェルディ・カディオグル（ブライトン）
メルフ・デミラル（アル・アハリ・サウジ）
メルト・ムルドゥル（フェネルバフチェ）
オザン・カバク（ホッフェンハイム）
サメト・アクアイディン（チャイクル・リゼスポル）
ゼキ・チェリク（ローマ）
MF
ハカン・チャルハノール（インテル）
イスマイル・ユクセク（フェネルバフチェ）
カーン・アイハン（ガラタサライ）
オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）
サリフ・エズジャン（ドルトムント）
FW
アルダ・ギュレル（レアル・マドリー）
バルシュ・アルペル・ユルマズ（ガラタサライ）
ジャン・ウズン（フランクフルト）
デニズ・ギュル（ポルト）
イフラン・ジャン・カフヴェジ（カスムパシャ）
ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）
ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）
オウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）
ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）