トルコ代表がW杯メンバーを発表…アルダ・ギュレルら順当に選出

トルコ代表がワールドカップに臨むメンバーを発表した。

トルコは6月14日にオーストラリアとの対戦でグループDの初戦を迎え、続いて6月20日にパラグアイ、6月26日にアメリカ合衆国と対戦する。

レアル・マドリー所属のアルダ・ギュレルを選出した他、マンチェスター・ユナイテッドのGKアルタイ・バユンドゥルとブライトンDFフェルディ・カディオグルも、ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督の最終メンバーに選出された。

メンバーは以下の通り。

GK

アルタイ・バユンドゥル（マンチェスター・ユナイテッド）

メルト・ギュノク（フェネルバフチェ）

ウウルジャン・チャクル（ガラタサライ）

DF

アブデュルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）

チャーラル・ソユンジュ（フェネルバフチェ）

エレン・エルマル（ガラタサライ）

フェルディ・カディオグル（ブライトン）

メルフ・デミラル（アル・アハリ・サウジ）

メルト・ムルドゥル（フェネルバフチェ）

オザン・カバク（ホッフェンハイム）

サメト・アクアイディン（チャイクル・リゼスポル）

ゼキ・チェリク（ローマ）

MF

ハカン・チャルハノール（インテル）

イスマイル・ユクセク（フェネルバフチェ）

カーン・アイハン（ガラタサライ）

オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）

サリフ・エズジャン（ドルトムント）

FW

アルダ・ギュレル（レアル・マドリー）

バルシュ・アルペル・ユルマズ（ガラタサライ）

ジャン・ウズン（フランクフルト）

デニズ・ギュル（ポルト）

イフラン・ジャン・カフヴェジ（カスムパシャ）

ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）

ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）

オウズ・アイドゥン（フェネルバフチェ）

ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）