あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoトッテナム
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoニューカッスル
ここで見る！U-NEXT
Yuta Tokuma

【8月30日】トッテナムvsニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第2節

トッテナム 対 ニューカッスル
プレミアリーグ
トッテナム
ニューカッスル

2026-27プレミアリーグ第2節、トッテナム対ニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

プレミアリーグ2026-27もU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

特設ページからの登録がお得

2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節が日本時間8月30日(日)に開催。高井幸大が所属するトッテナムと、ニューカッスルが対戦する。

トッテナムvsニューカッスルはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料トライアル

本記事では、トッテナムvsニューカッスルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

トッテナム対ニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

トッテナムvsニューカッスルは、日本時間2026年8月30日(日)にトッテナムのホーム、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第2節
  • 日時：2026年8月30日(日) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：トッテナムvsニューカッスル
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

プレミアリーグ2026-27はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料トライアル

トッテナム対ニューカッスルのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験


トッテナム対ニューカッスルのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

u-next soccer pack plan 2026U-NEXT
  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2026-27はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

トッテナム対ニューカッスルの予想スタメンは？

トッテナム vs ニューカッスル 予想スタメン

4-2-3-1
トッテナム crest
トッテナム
TOT
フォーメーション
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
4-2-3-1
31アントニーン・キンスキー6ヤン・ポール・ファン・ヘッケ5マルコス・セネシ23ペドロ・ポロ3アンドリュー・ロバートソン11マティス・テル18マテウス・フェルナンデス47マイキー・ムーア8コナー・ギャラガー16サンドロ・トナーリ9リシャルリソン21ルカシュ・ホルニチェク12マリック・チャウ3ルイス・ホール4スフェン・ボットマン37アマル・デディッチ11ハーヴィー・バーンズ67ルイス・マイリー41ジェイコブ・ラムジー19アントニー・エランガ14ショーン・スツール9ヨアネ・ウィッサ
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
4-2-3-1
トッテナム

先発メンバー

ニューカッスル

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ
  • M. Jaissle

成績

TOT

TOT - 直近成績

GET
1-1
TSG
3-0
TSG
2-2
BRE
3-0
CHA
5-1
得点（失点）
11/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
NEW

NEW - 直近成績

EVE
3-1
B04
1-2
STR
1-1
LIV
2-2
WBA
3-2
得点（失点）
8/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
5/5

両チームの対戦成績

対戦成績

トッテナムドローニューカッスル
0
2
3
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
終了
プレミアリーグ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
トッテナム badge
トッテナム
TOT
2
終了
EFL カップ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
トッテナム badge
トッテナム
TOT
0
終了
クラブ親善試合
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
1
終了
プレミアリーグ
トッテナム badge
トッテナム
TOT
1
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
終了
5得点9
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
220062+46
2
ブライトンブライトンBHA
110040+43
3
アーセナルアーセナルARS
110030+33
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
110030+33
5
エヴァートンエヴァートンEVE
110020+23
6
ハル・シティハル・シティHUL
110020+23
7
チェルシーチェルシーCHE
110032+13
8
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
110021+13
9
リーズリーズLEE
110010+13
10
リヴァプールリヴァプールLIV
10102201
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
10102201
12
フラムフラムFUL
100123-10
13
ボーンマスボーンマスBOU
100112-10
14
サンダーランドサンダーランドSUN
100112-10
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
100101-10
16
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
100102-20
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
100103-30
18
トッテナムトッテナムTOT
100103-30
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
100104-40
20
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
200216-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー