Amazonブラックフライデー2026が、11月27日(金)の先行セールからスタートしている。
本記事では、Amazonブラックフライデー2026の先行セールでチェックしたい売れ筋・注目商品を紹介する。
【11月28日】Amazonブラックフライデー2026先行セールの売れ筋
先行セールでは、Fire TV StickやiPhone Air、PS5本体のセット商品をはじめ、家電やガジェット、食品・日用品まで幅広い商品が割引対象となっている。
Amazonブラックフライデー先行セールから割引販売されている売れ筋の注目アイテムは以下の通り。
※最新の販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。
Amazonブラックフライデー2026の先行セールはいつまで？
Amazonブラックフライデーの先行セールは11月29日(日)23:59まで。11月30日(月)0:00からは本セールが始まり、12月7日(月)23:59まで開催される。
本セールを待つ間に売り切れる商品もあるため、欲しい商品がすでに割引対象となっている場合は早めにチェックしておきたい。
Amazonブラックフライデー2026｜ポイントアップキャンペーンも開催中
セール期間中は、エントリーのうえ対象商品を合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてAmazonポイントが追加で還元される。追加還元の上限は10,000ポイントだ。
エントリー期間は12月7日(月)23:59まで。Apple製品など一部対象外の商品もあるため、キャンペーンの詳細は事前に確認しておこう。
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