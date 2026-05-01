田中空vs佐々木尽のテレビ放送・ネット配信予定は？地上波中継の有無・視聴方法まとめ

田中空と佐々木尽が対戦する一戦は、国内ウェルター級戦線の主導権を争う重要なカードである。

本記事では、田中空vs佐々木尽のテレビ放送の有無やネット配信の予定について紹介する。

田中空vs佐々木尽はいつ？

田中空と佐々木尽の一戦は、2026年5月2日(土)に開催される。舞台は東京ドームで行われる大型ボクシングイベント「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ(THE DAY)」。注目カードが並ぶ中で実施される重要な試合となる。

イベントは14時30分開始予定(開場12時30分)で、両者の試合は全7カード中の第4試合に組まれている。メインカードへとつながる位置で行われるため、興行全体の流れの中でも重要な役割を担う一戦となる。

試合は田中が保持するOPBF東洋太平洋ウェルター級王座を懸けたタイトルマッチとして実施。10回戦で行われるこのカードは、国内ウェルター級の勢力図を左右する可能性を持つ。

同世代ライバル同士の対決としても注目度が高く、勝者が今後の世界戦線に近づく重要な分岐点となる試合と言える。

田中空vs佐々木尽のテレビ放送はある？中継予定を紹介

田中空と佐々木尽の一戦は、2026年5月2日に開催される注目カードだが、地上波やBS・CSでのテレビ中継は予定されていない。視聴方法はネット配信に限定されており、動画配信サービス「Lemino」での独占生配信となる。

配信は当日14時30分からスタート予定で、イベント全体を通じて視聴が可能。試合は全7カード中の第4試合に組まれており、配信内で順次進行する形となる。

視聴形式はPPV(ペイ・パー・ビュー)方式を採用。事前購入と当日購入で料金が異なり、早期購入の方が割安に設定されている。また、ドコモの対象プラン契約者であれば追加料金なしで視聴できる点もポイントとなる。

なお、Leminoでは試合前にドキュメンタリーや煽り映像の配信も予定されており、当日だけでなく事前コンテンツを含めて楽しめる構成となっている。テレビ中継がないため、視聴を予定している場合は事前に配信環境を整えておく必要がある。

項目 内容 配信サービス Lemino(独占生配信) 配信日時 2026年5月2日(土) 14:30〜 視聴形式 PPV(ペイ・パー・ビュー) 事前購入料金 6,050円 当日購入料金 7,150円 特典 ドコモ対象プラン加入者は追加料金なし テレビ放送 なし

田中空vs佐々木尽の視聴方法

株式会社NTTドコモ

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。