【6/19】スイスvsボスニア・ヘルツェゴビナの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループBではスイスとボスニア・ヘルツェゴビナが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループB第2節となるスイスvsボスニア・ヘルツェゴビナの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スイスvsボスニア・ヘルツェゴビナ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 B Los Angeles Stadium

スイスvsボスニア・ヘルツェゴビナ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦ではドローに終わった両チーム。グループBは全4チームが勝ち点1で並んでいる。

スイスは初戦のカタール戦ではボールを握り、攻め立てたが、PKの1点のみにとどまった。すると、終了間際にクロスから失点し、勝ち点を取り逃した。中盤の構成力はありながらも、前線の決定力に欠けており、カタール同様に守備を固めてくることが予想されるボスニア・ヘルツェゴビナの守備をどうこじ開けることができるかが焦点となる。

対するボスニア・ヘルツェゴビナは初戦で開催国のカナダとドロー。完全アウェイの中の一戦で、得意とするセットプレーから先制点を挙げた。その後、守備を固めたものの、最終的には失点し、1-1のドローに終わった。エースのエディン・ジェコやハリス・タバコヴィッチといった実績あるストライカーが出場機会なしに終わっており、第2節では虎視眈々とチャンスを狙っているだろう。グループB本命とみられたスイスを苦しめることができるか。

両チームの近況

両チームの対戦成績

SUI Last match BIH 0 勝利 0 引分け 1 Win スイス 0 - 2 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 得点 2 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位

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