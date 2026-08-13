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SUMMER SONIC 2026 day2©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
WOWOWで「SUMMER SONIC 2026」を独占ライブ配信！今すぐ視聴！
Aoi Fujimiya

SUMMER SONIC 2026の日時別タイムテーブルは？東京・大阪3日間の出演時間・ステージ別スケジュール

サマソニ2026のタイムテーブルまとめ｜東京・大阪の日程別出演時間・ステージ・ヘッドライナー情報を一覧で紹介。

WOWOWで「SUMMER SONIC 2026」を独占ライブ配信！
SUMMER SONIC 2026 kv

WOWOWオンデマンド

8月14日・15日・16日開催の「SUMMER SONIC 2026」をWOWOWで独占ライブ配信！

THE STROKES・Ado・L'Arc-en-Cielら多数人気アーティストが出演予定。

今すぐWOWOW公式サイトでチェック。

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたり、東京・大阪で開催される。25周年のアニバーサリーイヤーとなる今回は、国内外の豪華アーティストが各ステージに登場する。

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本記事では、『SUMMER SONIC 2026』の東京・大阪両会場における8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の日時別タイムテーブルを紹介。

SUMMER SONIC 2026の日程・会場は？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。

東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、各日10:00開場、11:00開演予定となっている。

東京・大阪の2会場で同時開催され、会場ごとに出演アーティストやステージ構成が異なる。

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SUMMER SONIC 2026の日時別タイムテーブルは？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間、東京と大阪で開催される。東京は9:00開場・11:00開演、大阪は10:00開場・11:00開演となっている。

東京会場では、14日(金)のMARINE STAGEでTHE STROKESが19:20、15日(土)はAdoが19:25、16日(日)はL'Arc-en-Cielが19:20から登場予定。このほか、JENNIE、DAVID BYRNE、JAMIROQUAI、BABYMETAL、OMARIONらが各ステージのトリを務める。

大阪会場では、14日(金)にL'Arc-en-Ciel、15日(土)にTHE STROKES、16日(日)にAdoがAIR STAGEのトリとして出演。MOUNTAIN STAGEやSONIC STAGE、MASSIVE STAGEなどでも国内外のアーティストによるライブが行われる。

なお、同じ時間帯に複数のステージでライブが行われるため、目当てのアーティストが複数いる場合は出演時間の重複にも注意したい。『SUMMER SONIC 2026』の日程別・ステージ別の主なタイムテーブルは以下の通り。

8月14日(Day1)TOKYO

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8月14日(Day1)OSAKA

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MIDNIGHT SONIC DIM MAK:30 - HARAJUKU RAVE CLUB -

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8月15日(Day2)TOKYO

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8月15日(Day2)OSAKA

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MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER

MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.

8月16日(Day3)TOKYO

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8月16日(Day3)OSAKA

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日程会場ステージ主な出演アーティスト
8月14日(金)東京MARINE STAGETHE STROKES／BUMP OF CHICKEN／KESHI／BABYMONSTER／AUDREY NUNA／WEST.
8月14日(金)東京MOUNTAIN STAGEJENNIE／KASABIAN／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／CARDINALS
8月14日(金)東京SONIC STAGEFKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／女王蜂／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD／Hyojoo
8月14日(金)東京PACIFIC STAGEMAN WITH A MISSION／ZEBRAHEAD／DEAN & TABBER／PiXXiE／告五人 Accusefive／Fear, and Loathing in Las Vegas／PassCode／Xdinary Heroes／HANRORO
8月14日(金)東京BEACH STAGEOMARION／JAMES FAUNTLEROY／STUTS／indigo la End／eill／Novel Core／MAYSON's PARTYほか
8月14日(金)東京Spotify Stagekurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert／Jeremy Quartusほか
8月14日(金)東京MIDNIGHT SONICSTEVE AOKI／LAIDBACK LUKE／THE BLOODY BEETROOTS／きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズほか
8月15日(土)東京MARINE STAGEAdo／ALEX WARREN／mgk／BE:FIRST／DESTIN CONRAD／HANA
8月15日(土)東京MOUNTAIN STAGEDAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS
8月15日(土)東京SONIC STAGESTEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAKほか
8月15日(土)東京PACIFIC STAGEMAZZEL／GENERATIONS／SB19／HUMBE／MIDNIGHT TIL MORNING／中島健人／Paledusk／花冷え。ほか
8月15日(土)東京BEACH STAGECARÍN LEÓN／LATIN MAFIA／PALOMA MORPHY／SIRUP／Kvi Baba／阿部真央／のん & the tears of knight／紫 今
8月15日(土)東京Spotify Stageluv／OddRe:／さらさ／Kohjiya／MIKADO／パソコン音楽クラブ／FULLHOUSEほか
8月15日(土)東京MIDNIGHT SONICDANNY BROWN／A-TRAK／sim0ne／DJ DARUMA & JOMMYほか
8月16日(日)東京MARINE STAGEL'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10
8月16日(日)東京MOUNTAIN STAGEJAMIROQUAI／Suchmos／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA
8月16日(日)東京SONIC “METAL” STAGEBABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSEほか
8月16日(日)東京PACIFIC STAGEamazarashi／.ENDRECHERI.／AKMU／Travis Japan／BAND-MAID／Chilli Beans.／おいしくるメロンパン／TWSほか
8月16日(日)東京BEACH STAGECRYSTAL WATERS／THEA AUSTIN／REAL McCOY／Night Tempo／きゃりーぱみゅぱみゅ／SKRYUほか
8月16日(日)東京Spotify StagePEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／yama／HALCALI／NOMELON NOLEMONほか
8月14日(金)大阪AIR STAGEL'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10
8月14日(金)大阪MOUNTAIN STAGEJAMIROQUAI／CARÍN LEÓN／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA
8月14日(金)大阪SONIC “METAL” STAGEBABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSE
8月14日(金)大阪MASSIVE STAGE.ENDRECHERI.／SB19／Travis Japan／AKMU／Chilli Beans.／STARGLOW／TWS／PompadollSほか
8月14日(金)大阪PAVILIONDRUNKEN KONG／大沢伸一／in-d／Masato Hayashi／XinU／lil soft tennisほか
8月15日(土)大阪AIR STAGETHE STROKES／KASABIAN／KESHI／WEST.／AUDREY NUNA／FRUITS ZIPPER
8月15日(土)大阪MOUNTAIN STAGEOMARION／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／ZEBRAHEAD／CARDINALS
8月15日(土)大阪SONIC STAGE新しい学校のリーダーズ／FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD
8月15日(土)大阪MASSIVE STAGECzecho No Republic／Rol3ert／告五人 Accusefive／梅田サイファー／Daichi Yamamoto／Survive Said The Prophetほか
8月15日(土)大阪PAVILIONHiplin／七尾旅人／NODATIN／TOCCHI／UKI／鈴木真海子／REJAYほか
8月16日(日)大阪AIR STAGEAdo／JENNIE／ALEX WARREN／MAZZEL／DESTIN CONRAD／HANA
8月16日(日)大阪MOUNTAIN STAGEDAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS
8月16日(日)大阪SONIC STAGESTEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAK／FATHER OF PEACE／THE GUEST LIST／Re:name
8月16日(日)大阪MASSIVE STAGEDEAN & TABBER／木村カエラ／SIRUP／Kvi Baba／CLAN QUEEN／中島健人／Xdinary Heroes／OddRe:／Hyojoo
8月16日(日)大阪PAVILIONA-TRAK／FULLHOUSE／DJ HASEBE／Liza／Peterparker69／AOTO／kiki vivi lily／MoMo

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SUMMER SONIC 2026の中継予定は？

『SUMMER SONIC 2026』は、開催期間中の2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたり、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。

中継の対象となるのは東京会場で、MARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージからライブ配信を実施。現地に足を運べない場合でも、対応デバイスを通じて各ステージのパフォーマンスをリアルタイムで楽しめる。

配信アーティストは第1弾として44組が発表されており、KASABIAN、ZEBRAHEAD、PENDULUM、Elmieneなどの海外アクトに加え、WANIMA、amazarashi、Suchmos、羊文学、キタニタツヤ、BAND-MAID、Ave Mujica、PassCode、花冷え。、Zilqyなど国内アーティストもラインアップされている。

なお、追加の配信アーティストや各日の詳細な配信タイムテーブルについては順次発表される予定となっている。

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WOWOWオンデマンドの登録方法は？

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WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。

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