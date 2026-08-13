SUMMER SONIC 2026の日時別タイムテーブルは？東京・大阪3日間の出演時間・ステージ別スケジュール

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたり、東京・大阪で開催される。25周年のアニバーサリーイヤーとなる今回は、国内外の豪華アーティストが各ステージに登場する。
本記事では、『SUMMER SONIC 2026』の東京・大阪両会場における8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の日時別タイムテーブルを紹介。
SUMMER SONIC 2026の日程・会場は？
『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。
東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、各日10:00開場、11:00開演予定となっている。
東京・大阪の2会場で同時開催され、会場ごとに出演アーティストやステージ構成が異なる。
SUMMER SONIC 2026の日時別タイムテーブルは？
『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間、東京と大阪で開催される。東京は9:00開場・11:00開演、大阪は10:00開場・11:00開演となっている。
東京会場では、14日(金)のMARINE STAGEでTHE STROKESが19:20、15日(土)はAdoが19:25、16日(日)はL'Arc-en-Cielが19:20から登場予定。このほか、JENNIE、DAVID BYRNE、JAMIROQUAI、BABYMETAL、OMARIONらが各ステージのトリを務める。
大阪会場では、14日(金)にL'Arc-en-Ciel、15日(土)にTHE STROKES、16日(日)にAdoがAIR STAGEのトリとして出演。MOUNTAIN STAGEやSONIC STAGE、MASSIVE STAGEなどでも国内外のアーティストによるライブが行われる。
なお、同じ時間帯に複数のステージでライブが行われるため、目当てのアーティストが複数いる場合は出演時間の重複にも注意したい。『SUMMER SONIC 2026』の日程別・ステージ別の主なタイムテーブルは以下の通り。
8月14日(Day1)TOKYO
©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
8月14日(Day1)OSAKA
©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
MIDNIGHT SONIC DIM MAK:30 - HARAJUKU RAVE CLUB -
©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
8月15日(Day2)TOKYO
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8月15日(Day2)OSAKA
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MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER
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8月16日(Day3)TOKYO
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8月16日(Day3)OSAKA
©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.
|日程
|会場
|ステージ
|主な出演アーティスト
|8月14日(金)
|東京
|MARINE STAGE
|THE STROKES／BUMP OF CHICKEN／KESHI／BABYMONSTER／AUDREY NUNA／WEST.
|8月14日(金)
|東京
|MOUNTAIN STAGE
|JENNIE／KASABIAN／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／CARDINALS
|8月14日(金)
|東京
|SONIC STAGE
|FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／女王蜂／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD／Hyojoo
|8月14日(金)
|東京
|PACIFIC STAGE
|MAN WITH A MISSION／ZEBRAHEAD／DEAN & TABBER／PiXXiE／告五人 Accusefive／Fear, and Loathing in Las Vegas／PassCode／Xdinary Heroes／HANRORO
|8月14日(金)
|東京
|BEACH STAGE
|OMARION／JAMES FAUNTLEROY／STUTS／indigo la End／eill／Novel Core／MAYSON's PARTYほか
|8月14日(金)
|東京
|Spotify Stage
|kurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert／Jeremy Quartusほか
|8月14日(金)
|東京
|MIDNIGHT SONIC
|STEVE AOKI／LAIDBACK LUKE／THE BLOODY BEETROOTS／きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズほか
|8月15日(土)
|東京
|MARINE STAGE
|Ado／ALEX WARREN／mgk／BE:FIRST／DESTIN CONRAD／HANA
|8月15日(土)
|東京
|MOUNTAIN STAGE
|DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS
|8月15日(土)
|東京
|SONIC STAGE
|STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAKほか
|8月15日(土)
|東京
|PACIFIC STAGE
|MAZZEL／GENERATIONS／SB19／HUMBE／MIDNIGHT TIL MORNING／中島健人／Paledusk／花冷え。ほか
|8月15日(土)
|東京
|BEACH STAGE
|CARÍN LEÓN／LATIN MAFIA／PALOMA MORPHY／SIRUP／Kvi Baba／阿部真央／のん & the tears of knight／紫 今
|8月15日(土)
|東京
|Spotify Stage
|luv／OddRe:／さらさ／Kohjiya／MIKADO／パソコン音楽クラブ／FULLHOUSEほか
|8月15日(土)
|東京
|MIDNIGHT SONIC
|DANNY BROWN／A-TRAK／sim0ne／DJ DARUMA & JOMMYほか
|8月16日(日)
|東京
|MARINE STAGE
|L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10
|8月16日(日)
|東京
|MOUNTAIN STAGE
|JAMIROQUAI／Suchmos／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA
|8月16日(日)
|東京
|SONIC “METAL” STAGE
|BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSEほか
|8月16日(日)
|東京
|PACIFIC STAGE
|amazarashi／.ENDRECHERI.／AKMU／Travis Japan／BAND-MAID／Chilli Beans.／おいしくるメロンパン／TWSほか
|8月16日(日)
|東京
|BEACH STAGE
|CRYSTAL WATERS／THEA AUSTIN／REAL McCOY／Night Tempo／きゃりーぱみゅぱみゅ／SKRYUほか
|8月16日(日)
|東京
|Spotify Stage
|PEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／yama／HALCALI／NOMELON NOLEMONほか
|8月14日(金)
|大阪
|AIR STAGE
|L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10
|8月14日(金)
|大阪
|MOUNTAIN STAGE
|JAMIROQUAI／CARÍN LEÓN／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA
|8月14日(金)
|大阪
|SONIC “METAL” STAGE
|BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSE
|8月14日(金)
|大阪
|MASSIVE STAGE
|.ENDRECHERI.／SB19／Travis Japan／AKMU／Chilli Beans.／STARGLOW／TWS／PompadollSほか
|8月14日(金)
|大阪
|PAVILION
|DRUNKEN KONG／大沢伸一／in-d／Masato Hayashi／XinU／lil soft tennisほか
|8月15日(土)
|大阪
|AIR STAGE
|THE STROKES／KASABIAN／KESHI／WEST.／AUDREY NUNA／FRUITS ZIPPER
|8月15日(土)
|大阪
|MOUNTAIN STAGE
|OMARION／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／ZEBRAHEAD／CARDINALS
|8月15日(土)
|大阪
|SONIC STAGE
|新しい学校のリーダーズ／FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD
|8月15日(土)
|大阪
|MASSIVE STAGE
|Czecho No Republic／Rol3ert／告五人 Accusefive／梅田サイファー／Daichi Yamamoto／Survive Said The Prophetほか
|8月15日(土)
|大阪
|PAVILION
|Hiplin／七尾旅人／NODATIN／TOCCHI／UKI／鈴木真海子／REJAYほか
|8月16日(日)
|大阪
|AIR STAGE
|Ado／JENNIE／ALEX WARREN／MAZZEL／DESTIN CONRAD／HANA
|8月16日(日)
|大阪
|MOUNTAIN STAGE
|DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS
|8月16日(日)
|大阪
|SONIC STAGE
|STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAK／FATHER OF PEACE／THE GUEST LIST／Re:name
|8月16日(日)
|大阪
|MASSIVE STAGE
|DEAN & TABBER／木村カエラ／SIRUP／Kvi Baba／CLAN QUEEN／中島健人／Xdinary Heroes／OddRe:／Hyojoo
|8月16日(日)
|大阪
|PAVILION
|A-TRAK／FULLHOUSE／DJ HASEBE／Liza／Peterparker69／AOTO／kiki vivi lily／MoMo
SUMMER SONIC 2026の中継予定は？
『SUMMER SONIC 2026』は、開催期間中の2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたり、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。
中継の対象となるのは東京会場で、MARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージからライブ配信を実施。現地に足を運べない場合でも、対応デバイスを通じて各ステージのパフォーマンスをリアルタイムで楽しめる。
配信アーティストは第1弾として44組が発表されており、KASABIAN、ZEBRAHEAD、PENDULUM、Elmieneなどの海外アクトに加え、WANIMA、amazarashi、Suchmos、羊文学、キタニタツヤ、BAND-MAID、Ave Mujica、PassCode、花冷え。、Zilqyなど国内アーティストもラインアップされている。
なお、追加の配信アーティストや各日の詳細な配信タイムテーブルについては順次発表される予定となっている。
WOWOWオンデマンドの登録方法は？
WOWOW
WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
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③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
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放送経由(テレビ)
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。
既存契約者の利用方法
すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。