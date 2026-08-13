SUMMER SONIC 2026の日時別タイムテーブルは？東京・大阪3日間の出演時間・ステージ別スケジュール

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたり、東京・大阪で開催される。25周年のアニバーサリーイヤーとなる今回は、国内外の豪華アーティストが各ステージに登場する。

本記事では、『SUMMER SONIC 2026』の東京・大阪両会場における8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の日時別タイムテーブルを紹介。

SUMMER SONIC 2026の日程・会場は？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって開催される。

東京会場はZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセで、各日9:00開場、11:00開演。大阪会場は万博記念公園で、各日10:00開場、11:00開演予定となっている。

東京・大阪の2会場で同時開催され、会場ごとに出演アーティストやステージ構成が異なる。

SUMMER SONIC 2026の日時別タイムテーブルは？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間、東京と大阪で開催される。東京は9:00開場・11:00開演、大阪は10:00開場・11:00開演となっている。

東京会場では、14日(金)のMARINE STAGEでTHE STROKESが19:20、15日(土)はAdoが19:25、16日(日)はL'Arc-en-Cielが19:20から登場予定。このほか、JENNIE、DAVID BYRNE、JAMIROQUAI、BABYMETAL、OMARIONらが各ステージのトリを務める。

大阪会場では、14日(金)にL'Arc-en-Ciel、15日(土)にTHE STROKES、16日(日)にAdoがAIR STAGEのトリとして出演。MOUNTAIN STAGEやSONIC STAGE、MASSIVE STAGEなどでも国内外のアーティストによるライブが行われる。

なお、同じ時間帯に複数のステージでライブが行われるため、目当てのアーティストが複数いる場合は出演時間の重複にも注意したい。『SUMMER SONIC 2026』の日程別・ステージ別の主なタイムテーブルは以下の通り。

8月14日(Day1)TOKYO

©CREATIVEMAN PRODUCTIONS CO.,LTD.2000-2026 All Rights Reserved.

8月14日(Day1)OSAKA

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MIDNIGHT SONIC DIM MAK:30 - HARAJUKU RAVE CLUB -

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8月15日(Day2)TOKYO

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8月15日(Day2)OSAKA

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MIDNIGHT SONIC DIESEL TAKEOVER

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8月16日(Day3)TOKYO

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8月16日(Day3)OSAKA

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日程 会場 ステージ 主な出演アーティスト 8月14日(金) 東京 MARINE STAGE THE STROKES／BUMP OF CHICKEN／KESHI／BABYMONSTER／AUDREY NUNA／WEST. 8月14日(金) 東京 MOUNTAIN STAGE JENNIE／KASABIAN／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／CARDINALS 8月14日(金) 東京 SONIC STAGE FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／女王蜂／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD／Hyojoo 8月14日(金) 東京 PACIFIC STAGE MAN WITH A MISSION／ZEBRAHEAD／DEAN & TABBER／PiXXiE／告五人 Accusefive／Fear, and Loathing in Las Vegas／PassCode／Xdinary Heroes／HANRORO 8月14日(金) 東京 BEACH STAGE OMARION／JAMES FAUNTLEROY／STUTS／indigo la End／eill／Novel Core／MAYSON's PARTYほか 8月14日(金) 東京 Spotify Stage kurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert／Jeremy Quartusほか 8月14日(金) 東京 MIDNIGHT SONIC STEVE AOKI／LAIDBACK LUKE／THE BLOODY BEETROOTS／きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズほか 8月15日(土) 東京 MARINE STAGE Ado／ALEX WARREN／mgk／BE:FIRST／DESTIN CONRAD／HANA 8月15日(土) 東京 MOUNTAIN STAGE DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS 8月15日(土) 東京 SONIC STAGE STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAKほか 8月15日(土) 東京 PACIFIC STAGE MAZZEL／GENERATIONS／SB19／HUMBE／MIDNIGHT TIL MORNING／中島健人／Paledusk／花冷え。ほか 8月15日(土) 東京 BEACH STAGE CARÍN LEÓN／LATIN MAFIA／PALOMA MORPHY／SIRUP／Kvi Baba／阿部真央／のん & the tears of knight／紫 今 8月15日(土) 東京 Spotify Stage luv／OddRe:／さらさ／Kohjiya／MIKADO／パソコン音楽クラブ／FULLHOUSEほか 8月15日(土) 東京 MIDNIGHT SONIC DANNY BROWN／A-TRAK／sim0ne／DJ DARUMA & JOMMYほか 8月16日(日) 東京 MARINE STAGE L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10 8月16日(日) 東京 MOUNTAIN STAGE JAMIROQUAI／Suchmos／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA 8月16日(日) 東京 SONIC “METAL” STAGE BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSEほか 8月16日(日) 東京 PACIFIC STAGE amazarashi／.ENDRECHERI.／AKMU／Travis Japan／BAND-MAID／Chilli Beans.／おいしくるメロンパン／TWSほか 8月16日(日) 東京 BEACH STAGE CRYSTAL WATERS／THEA AUSTIN／REAL McCOY／Night Tempo／きゃりーぱみゅぱみゅ／SKRYUほか 8月16日(日) 東京 Spotify Stage PEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／yama／HALCALI／NOMELON NOLEMONほか 8月14日(金) 大阪 AIR STAGE L'Arc-en-Ciel／LE SSERAFIM／PENTATONIX／YUKI／WANIMA／DECEMBER 10 8月14日(金) 大阪 MOUNTAIN STAGE JAMIROQUAI／CARÍN LEÓN／キタニタツヤ／BINI／NECTAR WOODE／SEKOU／BOY SODA 8月14日(金) 大阪 SONIC “METAL” STAGE BABYMETAL／mgk／PENDULUM／Ave Mujica／THE WARNING／SOUTH ARCADE／METALVERSE 8月14日(金) 大阪 MASSIVE STAGE .ENDRECHERI.／SB19／Travis Japan／AKMU／Chilli Beans.／STARGLOW／TWS／PompadollSほか 8月14日(金) 大阪 PAVILION DRUNKEN KONG／大沢伸一／in-d／Masato Hayashi／XinU／lil soft tennisほか 8月15日(土) 大阪 AIR STAGE THE STROKES／KASABIAN／KESHI／WEST.／AUDREY NUNA／FRUITS ZIPPER 8月15日(土) 大阪 MOUNTAIN STAGE OMARION／DERMOT KENNEDY／マカロニえんぴつ／KODALINE／アイナ・ジ・エンド／ZEBRAHEAD／CARDINALS 8月15日(土) 大阪 SONIC STAGE 新しい学校のリーダーズ／FKA TWIGS／JADE／HOLLY HUMBERSTONE／CHLOE QISHA／WISP／FLORENCE ROAD 8月15日(土) 大阪 MASSIVE STAGE Czecho No Republic／Rol3ert／告五人 Accusefive／梅田サイファー／Daichi Yamamoto／Survive Said The Prophetほか 8月15日(土) 大阪 PAVILION Hiplin／七尾旅人／NODATIN／TOCCHI／UKI／鈴木真海子／REJAYほか 8月16日(日) 大阪 AIR STAGE Ado／JENNIE／ALEX WARREN／MAZZEL／DESTIN CONRAD／HANA 8月16日(日) 大阪 MOUNTAIN STAGE DAVID BYRNE／サカナクション／SUEDE／羊文学／JON SPENCER／VIAGRA BOYS／GOOD NEIGHBOURS 8月16日(日) 大阪 SONIC STAGE STEVE LACY／電気グルーヴ／Cornelius／ELMIENE／Saucy Dog／PRETTY BLEAK／FATHER OF PEACE／THE GUEST LIST／Re:name 8月16日(日) 大阪 MASSIVE STAGE DEAN & TABBER／木村カエラ／SIRUP／Kvi Baba／CLAN QUEEN／中島健人／Xdinary Heroes／OddRe:／Hyojoo 8月16日(日) 大阪 PAVILION A-TRAK／FULLHOUSE／DJ HASEBE／Liza／Peterparker69／AOTO／kiki vivi lily／MoMo

SUMMER SONIC 2026の中継予定は？

『SUMMER SONIC 2026』は、開催期間中の2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたり、WOWOWオンデマンドでライブ配信される。

中継の対象となるのは東京会場で、MARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージからライブ配信を実施。現地に足を運べない場合でも、対応デバイスを通じて各ステージのパフォーマンスをリアルタイムで楽しめる。

配信アーティストは第1弾として44組が発表されており、KASABIAN、ZEBRAHEAD、PENDULUM、Elmieneなどの海外アクトに加え、WANIMA、amazarashi、Suchmos、羊文学、キタニタツヤ、BAND-MAID、Ave Mujica、PassCode、花冷え。、Zilqyなど国内アーティストもラインアップされている。

なお、追加の配信アーティストや各日の詳細な配信タイムテーブルについては順次発表される予定となっている。

WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。