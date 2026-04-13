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DAZN BASEBALLを初月無料で登録！キャンペーンは4月19日まで限定
Tsutomu Maeda

DAZN BASEBALLキャンペーン締切まであとわずか！プロ野球の視聴料金は年間どれくらい安くなる？

【4/19まで】プロ野球開幕記念の「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンがまもなく締め切り！加入期限・条件、お得になる料金を紹介。

初月無料キャンペーン実施中！

DAZN

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」

春季キャンプから配信！オープン戦も視聴可能

4月19日まで初月無料キャンペーン実施中！

DAZN BASEBALL

期間限定で初月無料実施中！

今すぐ視聴開始

『DAZN』の野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーン加入期限が迫っている。

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本記事では、「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンの加入期限や料金などを紹介する。

「DAZN BASEBALL」締切まであとわずか！

『DAZN』は、広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除き、プロ野球の公式戦・交流戦、クライマックスシリーズ、ファーム公式戦などが視聴できる野球専用プラン「DAZN BASEBALL」を提供している。サッカーなどマルチスポーツが視聴できる通常プラン「DAZN Standard」とは違い、野球専用コンテンツのみ視聴可能となるが、より安価に契約することができる点が魅力だ。

その「DAZN BASEBALL」は、4月19日(日)23:59までに加入すると初月無料となるキャンペーンを実施。「DAZN BASEBALL」は年間プラン(月々払い)でのみ加入することができるが、キャンペーン期間中に加入した場合、実質11カ月分の料金で年間を通じてプロ野球を視聴することができる。

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「DAZN BASEBALL」の料金は？どれくらい安くなる？

「DAZN BASEBALL」は通常期間中に年間27,600円(税込)がかかるが、初月無料キャンペーンが行われている2026年4月19日(日)23:59までに加入した場合、2,300円引きの年間25,300円(税込)で加入することができる。12カ月間の契約期間中、加入初月は支払いが発生せず、以降の11カ月間に月々2,300円(税込)を支払うこととなる仕組みだ。

その他、『DAZN』のプロ野球コンテンツは通常プラン「DAZN Standard」でも視聴することができる。「DAZN Standard」は月額プランと年間プラン(一括払い)、年間プラン(月々払い)の3つのプランが存在。また、「DMMプレミアム」とセットになった月額制の『DMM×DAZNホーダイ』でも「DAZN Standard」が利用できる。

『DAZN』でプロ野球が見られるプランの比較は以下の通り。

プラン月々の料金年間合計額
DAZN BASEBALL(年間プラン)
[4/19まで初月無料！]		2,300円
(キャンペーン時は初月0円)		25,300円(月々払いのみ)
(キャンペーン時に加入の場合)
DMM×DAZNホーダイ(月額プラン)3,480円41,760円
DAZN STANDARD(月額プラン)4,200円50,400円
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)約2,666円年間32,000円(一括払いのみ)
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)3,200円年間38,400円(月々払いのみ)

DAZN BASEBALLが今だけ初月無料！2026年4月19日までの期間限定今すぐ初月0円で登録

【4/19まで！簡単4ステップ】「DAZN BASEBALL」の加入方法

dazn baseball 2026 campaign joinDAZN

前述の通り、「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンは4月19日(日)23:59まで実施。期間中に新規加入することで、自動的にキャンペーン価格が適用される。

  1. DAZN公式サイトの「DAZN BASEBALL」専用ページへアクセス
  2. 「今すぐメンバーになる」をタップ
  3. メールアドレスを入力
  4. 支払い情報を入力して登録が完了！

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