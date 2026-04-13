『DAZN』の野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーン加入期限が迫っている。

本記事では、「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンの加入期限や料金などを紹介する。

「DAZN BASEBALL」締切まであとわずか！

『DAZN』は、広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除き、プロ野球の公式戦・交流戦、クライマックスシリーズ、ファーム公式戦などが視聴できる野球専用プラン「DAZN BASEBALL」を提供している。サッカーなどマルチスポーツが視聴できる通常プラン「DAZN Standard」とは違い、野球専用コンテンツのみ視聴可能となるが、より安価に契約することができる点が魅力だ。

その「DAZN BASEBALL」は、4月19日(日)23:59までに加入すると初月無料となるキャンペーンを実施。「DAZN BASEBALL」は年間プラン(月々払い)でのみ加入することができるが、キャンペーン期間中に加入した場合、実質11カ月分の料金で年間を通じてプロ野球を視聴することができる。

「DAZN BASEBALL」の料金は？どれくらい安くなる？

「DAZN BASEBALL」は通常期間中に年間27,600円(税込)がかかるが、初月無料キャンペーンが行われている2026年4月19日(日)23:59までに加入した場合、2,300円引きの年間25,300円(税込)で加入することができる。12カ月間の契約期間中、加入初月は支払いが発生せず、以降の11カ月間に月々2,300円(税込)を支払うこととなる仕組みだ。

その他、『DAZN』のプロ野球コンテンツは通常プラン「DAZN Standard」でも視聴することができる。「DAZN Standard」は月額プランと年間プラン(一括払い)、年間プラン(月々払い)の3つのプランが存在。また、「DMMプレミアム」とセットになった月額制の『DMM×DAZNホーダイ』でも「DAZN Standard」が利用できる。

『DAZN』でプロ野球が見られるプランの比較は以下の通り。

【4/19まで！簡単4ステップ】「DAZN BASEBALL」の加入方法

DAZN

前述の通り、「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンは4月19日(日)23:59まで実施。期間中に新規加入することで、自動的にキャンペーン価格が適用される。

DAZN BASEBALL 関連情報・キャンペーンまとめ