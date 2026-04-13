『DAZN』の野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーン加入期限が迫っている。
本記事では、「DAZN BASEBALL」初月無料キャンペーンの加入期限や料金などを紹介する。
「DAZN BASEBALL」締切まであとわずか！
『DAZN』は、広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除き、プロ野球の公式戦・交流戦、クライマックスシリーズ、ファーム公式戦などが視聴できる野球専用プラン「DAZN BASEBALL」を提供している。サッカーなどマルチスポーツが視聴できる通常プラン「DAZN Standard」とは違い、野球専用コンテンツのみ視聴可能となるが、より安価に契約することができる点が魅力だ。
その「DAZN BASEBALL」は、4月19日(日)23:59までに加入すると初月無料となるキャンペーンを実施。「DAZN BASEBALL」は年間プラン(月々払い)でのみ加入することができるが、キャンペーン期間中に加入した場合、実質11カ月分の料金で年間を通じてプロ野球を視聴することができる。
「DAZN BASEBALL」の料金は？どれくらい安くなる？
「DAZN BASEBALL」は通常期間中に年間27,600円(税込)がかかるが、初月無料キャンペーンが行われている2026年4月19日(日)23:59までに加入した場合、2,300円引きの年間25,300円(税込)で加入することができる。12カ月間の契約期間中、加入初月は支払いが発生せず、以降の11カ月間に月々2,300円(税込)を支払うこととなる仕組みだ。
その他、『DAZN』のプロ野球コンテンツは通常プラン「DAZN Standard」でも視聴することができる。「DAZN Standard」は月額プランと年間プラン(一括払い)、年間プラン(月々払い)の3つのプランが存在。また、「DMMプレミアム」とセットになった月額制の『DMM×DAZNホーダイ』でも「DAZN Standard」が利用できる。
『DAZN』でプロ野球が見られるプランの比較は以下の通り。
|プラン
|月々の料金
|年間合計額
|DAZN BASEBALL(年間プラン)
[4/19まで初月無料！]
|2,300円
(キャンペーン時は初月0円)
|25,300円(月々払いのみ)
(キャンペーン時に加入の場合)
|DMM×DAZNホーダイ(月額プラン)
|3,480円
|41,760円
|DAZN STANDARD(月額プラン)
|4,200円
|50,400円
|DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)
|約2,666円
|年間32,000円(一括払いのみ)
|DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)
|3,200円
|年間38,400円(月々払いのみ)
【4/19まで！簡単4ステップ】「DAZN BASEBALL」の加入方法DAZN
前述の通り、「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンは4月19日(日)23:59まで実施。期間中に新規加入することで、自動的にキャンペーン価格が適用される。
- DAZN公式サイトの「DAZN BASEBALL」専用ページへアクセス
- 「今すぐメンバーになる」をタップ
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- 支払い情報を入力して登録が完了！