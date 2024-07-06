プロ野球パ・リーグは、7月5日(金)から7日(日)、みずほPayPayドーム福岡で開催。福岡ソフトバンクホークスと東北楽天ゴールデンイーグルスが対戦する。
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本記事では、プロ野球2024パ・リーグ、ソフトバンクvs楽天の放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。
ソフトバンクvs楽天｜日程・開始時間
プロ野球パ・リーグ、福岡ソフトバンクホークスvs東北楽天ゴールデンイーグルスは、7月5日(金)から7日(日)にかけてみずほPayPayドーム福岡で開催される。
|日程
|プレイボール時間
|7/5(金)
|18:00
|7/6(土)
|14:00
|7/7(日)
|13:00
ソフトバンクvs楽天｜テレビ放送/ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|7/5(金)
18:00
|・TNCテレビ西日本
・TOKYO MX2
・BS12トゥエルビ
・スポーツライブ＋
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|7/6(土)
14:00
|・RKB毎日放送
・NBC長崎放送
・RKK熊本放送
・OBS大分放送
・MRT宮崎放送
・MBC南日本放送
・RBC琉球放送
・TOKYO MX2
・NHK BS
・スポーツライブ＋
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
|7/7(日)
13:00
|・FBS福岡放送
・MMTミヤギテレビ
・スポーツライブ＋
|・DAZN
・パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
※放送/配信予定は変更の可能性あり
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