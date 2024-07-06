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【7月7日】福岡ソフトバンクホークスvs東北楽天ゴールデンイーグルスのテレビ放送予定・視聴方法｜プロ野球パ・リーグ

プロ野球パ・リーグ、福岡ソフトバンクホークスvs東北楽天ゴールデンイーグルスの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球パ・リーグは、7月5日(金)から7日(日)、みずほPayPayドーム福岡で開催。福岡ソフトバンクホークスと東北楽天ゴールデンイーグルスが対戦する。

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本記事では、プロ野球2024パ・リーグ、ソフトバンクvs楽天の放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。

ソフトバンクvs楽天｜日程・開始時間

プロ野球パ・リーグ、福岡ソフトバンクホークスvs東北楽天ゴールデンイーグルスは、7月5日(金)から7日(日)にかけてみずほPayPayドーム福岡で開催される。

日程プレイボール時間
7/5(金)18:00
7/6(土)14:00
7/7(日)13:00

ソフトバンクvs楽天｜テレビ放送/ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
7/5(金)
18:00		・TNCテレビ西日本
・TOKYO MX2
・BS12トゥエルビ
スポーツライブ＋
DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
7/6(土)
14:00		・RKB毎日放送
・NBC長崎放送
・RKK熊本放送
・OBS大分放送
・MRT宮崎放送
・MBC南日本放送
・RBC琉球放送
・TOKYO MX2
・NHK BS
スポーツライブ＋		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
7/7(日)
13:00		・FBS福岡放送
・MMTミヤギテレビ
スポーツライブ＋		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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