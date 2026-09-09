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Aoi Fujimiya

シェイドゥラエフvsAJ・マッキーの放送予定は？超RIZIN.5のテレビ中継・ネット配信・PPV視聴方法まとめ

【超RIZIN.5】シェイドゥラエフvsAJ・マッキーの中継予定は？テレビ放送・ネット配信・PPV料金を紹介。

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「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」では、ラジャブアリ・シェイドゥラエフとAJ・マッキーによる注目の一戦が行われる。

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本記事では、シェイドゥラエフvsAJ・マッキーのテレビ放送・ネット配信予定、PPVの視聴方法、試合日程について紹介する。

シェイドゥラエフvsAJ・マッキーの試合日程は？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキーは、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催される「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」で行われる。

大会は14:00開場、16:00開始予定。両者の一戦は、RIZINフェザー級タイトルマッチとPFL世界フェザー級王座決定戦を兼ねたダブルタイトルマッチとして実施される。

試合は66.0kg契約のRIZIN MMAルール、5分3ラウンドで行われる予定だ。

項目

内容

対戦カード

ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs AJ・マッキー

大会名

ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り

日程

2026年9月10日(木)

開場

14:00予定

大会開始

16:00予定

会場

京セラドーム大阪

ルール

RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg契約

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シェイドゥラエフvsAJ・マッキーのテレビ放送・ネット配信予定は？

ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキーが行われる「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、地上波テレビでの生中継・放送予定はない。

リアルタイムで視聴する場合は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEのPPV配信、またはスカパー！を利用する形となる。今大会ではU-NEXTでの配信予定はない。

前売り料金は、RIZIN 100 CLUBが会員価格5,500円、ABEMAとRIZIN LIVEが6,500円、スカパー！が6,900円となっている。

また、ABEMAでは条件を満たしてABEMAプレミアムに新規登録すると、3,500円のキャッシュバックを受けられるキャンペーンも実施される。

なお、アプリ内決済では手数料が上乗せされる場合があるため、購入前にWebブラウザ版の料金も確認しておきたい。

サービス

視聴方法

前売り料金

当日料金

ABEMA

ネット配信(PPV)

6,500円(税込)

6,900円(税込)

RIZIN 100 CLUB

ネット配信(PPV)

5,500円(税込・会員価格)

5,900円(税込・会員価格)

RIZIN LIVE

ネット配信(PPV)

6,500円(税込)

6,900円(税込)

スカパー！

CS放送／番組配信

6,900円(税込)

地上波テレビ

テレビ放送

×

放送予定なし

U-NEXT

ネット配信

×

配信予定なし

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超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

Super RIZIN 5 KV 20260910(C)RIZIN FF

「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。

配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。

PPVチケット価格・配信プラットフォーム

配信日時

PPVチケット料金(税込)

プラットフォーム

9月10日(木)15:00～

前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円

ABEMA

9月10日(木)15:00～

前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円

RIZIN 100 CLUB

9月10日(木)15:00～

前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円

RIZIN LIVE

9月10日(木)15:00～

当日6,900円

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まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。

キャッシュバック適用条件は以下の通り。

  1. 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
  2. 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
  3. 対象期間内にPPVチケットを購入
  4. 満18歳以上
  5. キャンペーン終了までにメールアドレス設定
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。

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