シェイドゥラエフvsAJ・マッキーの放送予定は？超RIZIN.5のテレビ中継・ネット配信・PPV視聴方法まとめ

「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」では、ラジャブアリ・シェイドゥラエフとAJ・マッキーによる注目の一戦が行われる。
本記事では、シェイドゥラエフvsAJ・マッキーのテレビ放送・ネット配信予定、PPVの視聴方法、試合日程について紹介する。
シェイドゥラエフvsAJ・マッキーの試合日程は？
ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキーは、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催される「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」で行われる。
大会は14:00開場、16:00開始予定。両者の一戦は、RIZINフェザー級タイトルマッチとPFL世界フェザー級王座決定戦を兼ねたダブルタイトルマッチとして実施される。
試合は66.0kg契約のRIZIN MMAルール、5分3ラウンドで行われる予定だ。
項目
内容
対戦カード
ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs AJ・マッキー
大会名
ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り
日程
2026年9月10日(木)
開場
14:00予定
大会開始
16:00予定
会場
京セラドーム大阪
ルール
RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg契約
シェイドゥラエフvsAJ・マッキーのテレビ放送・ネット配信予定は？
ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキーが行われる「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、地上波テレビでの生中継・放送予定はない。
リアルタイムで視聴する場合は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEのPPV配信、またはスカパー！を利用する形となる。今大会ではU-NEXTでの配信予定はない。
前売り料金は、RIZIN 100 CLUBが会員価格5,500円、ABEMAとRIZIN LIVEが6,500円、スカパー！が6,900円となっている。
また、ABEMAでは条件を満たしてABEMAプレミアムに新規登録すると、3,500円のキャッシュバックを受けられるキャンペーンも実施される。
なお、アプリ内決済では手数料が上乗せされる場合があるため、購入前にWebブラウザ版の料金も確認しておきたい。
サービス
視聴方法
前売り料金
当日料金
ネット配信(PPV)
6,500円(税込)
6,900円(税込)
RIZIN 100 CLUB
ネット配信(PPV)
5,500円(税込・会員価格)
5,900円(税込・会員価格)
RIZIN LIVE
ネット配信(PPV)
6,500円(税込)
6,900円(税込)
スカパー！
CS放送／番組配信
6,900円(税込)
―
地上波テレビ
テレビ放送
×
放送予定なし
U-NEXT
ネット配信
×
配信予定なし
超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信(C)RIZIN FF
「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。
配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。
PPVチケット価格・配信プラットフォーム
配信日時
PPVチケット料金(税込)
プラットフォーム
9月10日(木)15:00～
前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円
9月10日(木)15:00～
前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円
RIZIN 100 CLUB
9月10日(木)15:00～
前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円
RIZIN LIVE
9月10日(木)15:00～
当日6,900円
スカパー！
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キャッシュバック適用条件は以下の通り。
- 対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
- 登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
- 対象期間内にPPVチケットを購入
- 満18歳以上
- キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください。