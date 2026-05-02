天皇賞2026春の開催日程は？出走予定馬・枠順・放送局・配信スケジュール

春の古馬長距離王決定戦として注目を集める天皇賞(春)。2026年も国内トップクラスの実力馬が集結し、スタミナと戦略が問われる一戦に大きな関心が寄せられている。

本記事では、天皇賞(春)2026の開催日程や出走予定馬、中継・配信情報を紹介する。

天皇賞2026春はいつ？日程を紹介

春の長距離王決定戦として行われる第173回天皇賞(春)は、2026年5月3日(日・祝)に開催される。舞台は京都競馬場で、第3回京都競馬の最終日にあたる第11レースとして実施される。

発走時刻は15時40分を予定。レース当日は馬体重の発表やパドック周回、テレビ中継などが順次行われるため、事前にスケジュールを把握しておくことで、よりスムーズに観戦や馬券購入を進めることができる。

特に直前の馬体重やパドックの気配は予想の重要な材料となるため、各タイミングをチェックしておくことがポイントとなる。発走直前は馬券締切も迫るため、余裕を持った準備が求められる。

項目 内容 開催日 2026年5月3日(日・祝) 開催場所 京都競馬場 レース番号 第11レース 発走時刻 15時40分 馬体重発表 14:40〜15:00頃 パドック 15:10〜15:20頃 中継開始 15:00〜 馬券締切 15:39

天皇賞2026春の出走予定馬は？

2026年5月3日(日・祝)に京都競馬場で行われる第173回天皇賞(春)の出走予定馬および枠順が確定した。当初は16頭が登録していたが、上位人気が見込まれていたスティンガーグラスが回避し、最終的に15頭立てで実施される見通しとなっている。

注目は昨年の日本ダービー馬クロワデュノール。大阪杯を制して勢いに乗る中で、ダービー馬による春天制覇という歴史的記録に挑む。また、前年覇者ヘデントールは連覇がかかる一戦となり、京都の長距離適性を武器にタイトル防衛を狙う。

そのほか、阪神大賞典を快勝したアドマイヤテラや、牝馬ながら長距離戦で結果を残しているアクアヴァーナルなど、多彩な実力馬が揃った。長距離適性と展開が勝敗を大きく左右する中で、どの馬が主導権を握るのか注目が集まる。

枠 馬番 馬名 騎手 1 1 ヴェルミセル 鮫島克駿 2 2 ヴェルテンベルク 松若風馬 2 3 アドマイヤテラ 武豊 3 4 ホーエリート 戸崎圭太 3 5 ミステリーウェイ 松本大輝 4 6 マイネルカンパーナ 津村明秀 4 7 クロワデュノール 北村友一 5 8 プレシャスデイ 吉村誠之 5 9 シンエンペラー 岩田望来 6 10 エヒト 川田将雅 6 11 ケイアイサンデラ 藤懸貴志 7 12 ヘデントール C.ルメール 7 13 タガノデュード 古川吉洋 8 14 アクアヴァーナル 松山弘平 8 15 サンライズソレイユ 池添謙一

天皇賞2026春の中継・配信情報

2026年5月3日(日・祝)に開催される第173回天皇賞(春)は、地上波・BS・CSに加え、インターネット配信でも視聴可能となっている。発走時刻は15時40分のため、各放送・配信は15時前後からメインレースに合わせた中継がスタートする。

テレビ中継では、NHK総合が生中継を実施予定。あわせてフジテレビ系列の『みんなのKEIBA』、関西テレビ系列の『KEIBA BEAT』など、地域ごとに地上波番組で放送される。BSでは『BSスーパーKEIBA』や『BSイレブン競馬中継』が編成されており、幅広い視聴環境に対応している。

さらに、CS放送のグリーンチャンネルでは全レースを通してライブ中継が行われるほか、インターネットではJRA公式サイトの「レースライブ」にて無料視聴が可能。YouTubeでの番組配信や、グリーンチャンネルWebなどの有料配信も用意されている。

レースを見逃さないためには、遅くとも発走直前の15時35分頃までに視聴環境を整えておくのがポイント。事前に視聴方法を確認し、自分に合った手段でレース当日を迎えたい。

区分 放送・配信 時間 地上波 NHK総合(生中継) 15時頃〜 地上波 みんなのKEIBA／KEIBA BEAT 15:00〜16:00 BS BSスーパーKEIBA 15:00〜16:00 BS BSイレブン競馬中継 12:00〜15:00／16:00〜17:30 CS グリーンチャンネル 13:00〜17:00 ネット配信 JRAレースライブ(無料) 15:40〜 ネット配信 YouTube配信 15:00〜16:00 ネット配信 グリーンチャンネルWeb 有料配信

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