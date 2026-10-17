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ブンデスリーガ
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2026-27ブンデスリーガを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月17日】シャルケvsマインツのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第6節

シャルケ04 対 マインツ
シャルケ04
マインツ
ブンデスリーガ

【田中聡・佐野海舟ら所属】2026-27ブンデスリーガ第6節、シャルケvsマインツのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのブンデスリーガ第6節が、日本時間2026年10月17日(土)に開催。田中聡が所属するシャルケと、佐野海舟・川崎颯太が所属するマインツが対戦する。

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本記事では、シャルケvsマインツの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

シャルケvsマインツ｜試合日程・キックオフ時間

シャルケvsマインツは、日本時間10月17日(土)にシャルケのホーム、フェルティンス・アレーナで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第6節
  • 日時：2026年10月17日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：シャルケvsマインツ
  • 会場：フェルティンス・アレーナ
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シャルケvsマインツ｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第6節のシャルケvsマインツは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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シャルケvsマインツのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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ABEMA bundesliga-2026-27ABEMA

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シャルケvsマインツ｜チーム情報

シャルケ04 vs マインツ 予想スタメン

3-4-2-1
シャルケ04 crest
シャルケ04
S04
page.match.formation.title
マインツ crest
マインツ
M05
3-5-2
ロリス・カリウスロリス・カリウスH. KurucayH. Kurucayティモ・ベッカーティモ・ベッカーニコラ・カティッチニコラ・カティッチアディル・アウシッシュアディル・アウシッシュ田中聡田中聡エイドリアン・ガンテンバインエイドリアン・ガンテンバインケナン・カラマンケナン・カラマンロビン・ゴセンスロビン・ゴセンススフィアン・エルファウジスフィアン・エルファウジチュクビケ・アダムチュクビケ・アダムアレクサンダー・シュヴォロウアレクサンダー・シュヴォロウシュテファン・ポッシュシュテファン・ポッシュダニー・ダ・コスタダニー・ダ・コスタファビオ・グルーバーファビオ・グルーバーフィリップ・ムウェネフィリップ・ムウェネ佐野海舟佐野海舟ナディーム・アミリナディーム・アミリアントニー・カシアントニー・カシイ・ジェソンイ・ジェソンシェラルド・ベッカーシェラルド・ベッカーフィリップ・ティーツフィリップ・ティーツ
マインツ crest
マインツ
M05
3-4-2-1
シャルケ04

先発メンバー

マインツ

マネージャー

  • M. Muslic
  • ウルス・フィッシャー

成績

S04

S04 - 直近成績

FCU
1-3
ELV
0-0
RWO
2-5
LUS
0-1
SCF
2-1
得点（失点）
10/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
M05

M05 - 直近成績

HSV
0-5
SGE
1-3
BMG
3-4
WMA
0-3
B04
3-4
得点（失点）
16/10
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

シャルケ04ドローマインツ
2
3
0
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
2
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
3
終了
ブンデスリーガ
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
1
マインツ badge
マインツ
M05
0
終了
ブンデスリーガ
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
マインツ badge
マインツ
M05
0
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
2
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
2
終了
ブンデスリーガ
マインツ badge
マインツ
M05
0
シャルケ04 badge
シャルケ04
S04
0
終了
6得点4
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
フライブルクフライブルクSCF
5410144+1013
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
5410114+713
3
バイエルンバイエルンFCB
5320164+1211
4
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
5311148+610
5
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
5302155+109
6
アウクスブルクアウクスブルクFCA
5221138+58
7
ブレーメンブレーメンSVW
5221101008
8
フランクフルトフランクフルトSGE
62221016-68
9
マインツマインツM05
52121310+37
10
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
52128807
11
ケルンケルンKOE
6213811-37
12
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
520389-16
13
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
5203515-106
14
シャルケ04シャルケ04S04
512246-25
15
パーダーボルンパーダーボルンSCP
511337-44
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
5113517-124
17
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
5104913-43
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
5005718-110
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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