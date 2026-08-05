2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』が全試合を配信する。

本記事では、Jリーグをお得に視聴する方法を紹介する。

Jリーグ2026-27はDAZN以外で見られる？

2026-27シーズンのJリーグは、ネット『DAZN』のみがJ1、J2、J3の全試合をライブ＆見逃し配信。その他、例年通り各ローカル局を中心に地上波テレビでも一部の試合が中継される。

Jリーグ2026-27をお得に視聴する方法は？

特定のJリーグクラブの2026-27シーズン全試合を視聴する場合、スタジアムでの現地観戦を除けば『DAZN』に加入する以外の選択肢はない。『DAZN』には「DAZN Freemium(フリーミアム)」という無料プランがあるが、配信対象は一部の注目コンテンツのみとなる。

一方、特定の試合のみを視聴したいのであれば、地上波『NHK』や各ローカル局などによるテレビ放送が行われる場合も。地上波放送予定はJリーグ公式サイトや各局の番組表から確認することができる。ただし、放送対象になるかは直前までわからない場合もあるため、安定的に視聴する手段としては向かない。

なお、シーズン視聴を目的として『DAZN』に加入するのであれば、後述する年間プランへの加入がお得だ

J1・J2・J3の放送・配信情報

全試合中継：DAZNのみ

無料中継：DAZN Freemium、地上波ローカル局など

※中継体制は変更となる場合があります。

Jリーグ2026-27はDAZNで全試合配信！おすすめ加入方法は？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ1・J2・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。

総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。

さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。

今なら開幕特典あり！登録方法は？

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「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。

「Jリーグファンタジーカード」へは、JリーグIDやJFA ID、dアカウント、楽天ID、LINE、Facebookなど複数の方法で手軽にログイン可能。興味のある方は、まずは公式サイトから詳細をチェックしてみよう。