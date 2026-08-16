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PSG対ランスはどこで見られる？トロフェ・デ・シャンピオンの視聴方法

ランス 対 パリ・サンジェルマン
ランス
パリ・サンジェルマン
スーパーカップ

トロフェ・デ・シャンピオンのRCランスvsパリ・サンジェルマンはどこで見られる？地上波テレビ中継・無料ネット配信はある？試合の放送局を紹介。

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フランスのスーパーカップである、トロフェ・デ・シャンピオンでRCランスとパリ・サンジェルマンが対戦する。

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本記事では、RCランスvsパリ・サンジェルマンの中継局を紹介する。

RCランス vs パリ・サンジェルマンはどこで見られる？地上波中継は？

RCランスとパリ・サンジェルマンの一戦は8月17日(月)3:45 (日本時間)キックオフを予定。会場はランスの本拠地スタッド・フェリックス・ボラール＝デレリスとなる。

今大会も、ネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信予定となっている。

スーパーカップ
ランス crest
ランス
RCL
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG

また、その他のプラットフォームによるネット配信や地上波テレビ放送も予定されていない。

チャンネル形態中継有無
DAZNネット発表
地上波放送テレビ×
衛星放送テレビ×

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RCランス対パリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定は？

トロフェ・デ・シャンピオンの一戦は『DAZN』で独占配信。そのため、他のプラットフォームで配信の予定はない。

また、DAZNではリーグ・アンをはじめ、欧州各国リーグのラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどを配信。シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

項目内容
番組名RCランス vs PSG
[トロフェ・デ・シャンピオン]
ライブ配信8月17日(月)
3:45 開演予定
出演者実況：西達彦
解説：中山淳

※すべて日本時間。
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および公式サイトよりご確認ください。

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

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