PSG対ランスはどこで見られる？トロフェ・デ・シャンピオンの視聴方法

フランスのスーパーカップである、トロフェ・デ・シャンピオンでRCランスとパリ・サンジェルマンが対戦する。

本記事では、RCランスvsパリ・サンジェルマンの中継局を紹介する。

RCランス vs パリ・サンジェルマンはどこで見られる？地上波中継は？

RCランスとパリ・サンジェルマンの一戦は8月17日(月)3:45 (日本時間)キックオフを予定。会場はランスの本拠地スタッド・フェリックス・ボラール＝デレリスとなる。

今大会も、ネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信予定となっている。

また、その他のプラットフォームによるネット配信や地上波テレビ放送も予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 DAZN ネット 発表 地上波放送 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

RCランス対パリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定は？

トロフェ・デ・シャンピオンの一戦は『DAZN』で独占配信。そのため、他のプラットフォームで配信の予定はない。

また、DAZNではリーグ・アンをはじめ、欧州各国リーグのラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどを配信。シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

項目 内容 番組名 RCランス vs PSG

[トロフェ・デ・シャンピオン] ライブ配信 8月17日(月)

3:45 開演予定 出演者 実況：西達彦

解説：中山淳

※すべて日本時間。

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および公式サイトよりご確認ください。

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